Политика
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
Елена Ульянкина, Караганда

Ответ на этот важный вопрос попытались найти участники экспертного клуба Sarap.

«Вторая республика: конституционные реформы» – так звучала тема, которую обсудили члены экспертного клуба Sarap. Его заседание прошло в стенах Карагандинского университета имени Букетова. Организатор – Казахстанский институт общественного развития при поддержке Министерства информации и общественного развития.

В заседании экспертного клуба Sarap участвовали госслужащие, политологи, юристы, общественники, преподаватели и студенты КарУ имени Букетова. Во время дискуссии они рассуждали о том, что значит понятие «Вторая рес­публика» и как оно соотносится с концепцией Нового Казахстана. Отметим, что впервые их в своей речи объединил Глава государства.

«Впереди нас ждут масштабные реформы. Впереди строительство Нового Казахстана. И мы вместе с вами, с молодежью, обязательно построим эту новую страну, Новый Казахстан, Вторую республику. И у нас все получится!», – сказал Президент, поздравляя жителей Алматы с Наурызом.

Модератором дискуссии в клубе Sarap выступил председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов. Говоря о предстоящих изменениях в Основной закон, он, в частности, подчеркнул, что из Конституции будут исключены статьи, касающиеся полномочий Первого Президента.

– При этом в 91-й статье ­останется статус Первого Президента РК как Основателя независимого Казахстана, – отметил Казбек Майгельдинов. – Таким образом, историческая роль Нурсултана Назарбаева останется признанной, но будет упразднен широкий круг полномочий. Вторая республика – это переход от суперпрезидентской формы правления к формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Руководитель аппарата ректора КарУ имени Букетова Серик Калкаманов отметил, что поправки в Конституцию означают переход к новой модели взаи­модействия институтов власти.

– Вторая республика предполагает дальнейший переход от суперпрезидентской к президентско-парламентской республике, – сказал представитель вуза. – А значит, изменится содержание работы госуправления. Ведь Глава государства отметил важность включения в подготовленный проект изменений и дополнений в Конституцию всех предложенных инициатив, направленных на серьезную политическую трансформацию нашего общества.

Политолог Бауыржан Серикбай отметил важность реформ, которые упрос­тят порядок создания новых партий. Рост конкуренции в партийном поле должен положительно отразиться на политическом и социальном развитии государства.

– На мой взгляд, наиболее важными требованиями в обществе являются прозрачность, справедливость и свобода, – подчеркнул заведующий кафед­рой политологии и социологии КарУ имени Букетова Елдос Жумагулов. – То есть прозрачность в политике, социальная справедливость и экономическое равенство. Я думаю, они должны стать основой Нового Казахстана.

Популярное

Все
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
​​​​​​​Гений слова и футбола
Богатство – в многообразии
Без скидок на погодные условия
​​​​​​​Опорная точка в период трансформаций
Пересесть на отечественные авто
Грызуны против патогенов?
Как припарковаться к балкону
​​​​​​​Три причины посмотреть фильм «Паралимпиец»
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Малоизвестные арабографичные записи казахского фольклора перевели на современный казахский язык
Доходы начинаются с зарплаты
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Дикий, дикий Дэн
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Www.Немного_о_погоде.Com
Решение Токаева покинуть пост главы партии AMANAT прокомментировал известный эксперт
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Всемирный банк прогнозирует снижение объема водных ресурсов в Казахстане к 2030 году
Два новых моста появятся в Нур-Султане
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Политика
Решение Токаева покинуть пост главы партии AMANAT прокоммен…
Президент , Политика , Мажилис
Токаев принял участие в выборах депутата Мажилиса от АНК
Политика
Что станет основой для построения Второй республики в Казах…
Политика
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]