Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?

Ответ на этот важный вопрос попытались найти участники экспертного клуба Sarap.

«Вторая республика: конституционные реформы» – так звучала тема, которую обсудили члены экспертного клуба Sarap. Его заседание прошло в стенах Карагандинского университета имени Букетова. Организатор – Казахстанский институт общественного развития при поддержке Министерства информации и общественного развития.

В заседании экспертного клуба Sarap участвовали госслужащие, политологи, юристы, общественники, преподаватели и студенты КарУ имени Букетова. Во время дискуссии они рассуждали о том, что значит понятие «Вторая рес­публика» и как оно соотносится с концепцией Нового Казахстана. Отметим, что впервые их в своей речи объединил Глава государства.

«Впереди нас ждут масштабные реформы. Впереди строительство Нового Казахстана. И мы вместе с вами, с молодежью, обязательно построим эту новую страну, Новый Казахстан, Вторую республику. И у нас все получится!», – сказал Президент, поздравляя жителей Алматы с Наурызом.

Модератором дискуссии в клубе Sarap выступил председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов. Говоря о предстоящих изменениях в Основной закон, он, в частности, подчеркнул, что из Конституции будут исключены статьи, касающиеся полномочий Первого Президента.

– При этом в 91-й статье ­останется статус Первого Президента РК как Основателя независимого Казахстана, – отметил Казбек Майгельдинов. – Таким образом, историческая роль Нурсултана Назарбаева останется признанной, но будет упразднен широкий круг полномочий. Вторая республика – это переход от суперпрезидентской формы правления к формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Руководитель аппарата ректора КарУ имени Букетова Серик Калкаманов отметил, что поправки в Конституцию означают переход к новой модели взаи­модействия институтов власти.

– Вторая республика предполагает дальнейший переход от суперпрезидентской к президентско-парламентской республике, – сказал представитель вуза. – А значит, изменится содержание работы госуправления. Ведь Глава государства отметил важность включения в подготовленный проект изменений и дополнений в Конституцию всех предложенных инициатив, направленных на серьезную политическую трансформацию нашего общества.

Политолог Бауыржан Серикбай отметил важность реформ, которые упрос­тят порядок создания новых партий. Рост конкуренции в партийном поле должен положительно отразиться на политическом и социальном развитии государства.

– На мой взгляд, наиболее важными требованиями в обществе являются прозрачность, справедливость и свобода, – подчеркнул заведующий кафед­рой политологии и социологии КарУ имени Букетова Елдос Жумагулов. – То есть прозрачность в политике, социальная справедливость и экономическое равенство. Я думаю, они должны стать основой Нового Казахстана.