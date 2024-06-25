Как министр удивился припискам по поголовью скота

Открывая работу правчаса, депутат Альберт Рау напомнил, что в Послании народу «Экономический курс Справедливого Казахстана» Глава государства поставил задачу добиться реального роста в агропромышленном комплексе, перейти от первичного производства к выпуску продукции высоких переделов, увеличив долю переработанной продукции в АПК до 70%.

И здесь приоритетным направлением видится развитие глубокой переработки продукции животноводства, которая, несмотря на стабильно осуществляемую государственную поддержку, все еще остается невысокой – в 2023 году доля переработки молока составила 33%, мяса – 41%, шерсти – 17,5%, шкуры КРС – 6%.

– Стоит отметить, что на сегодняшний день около 80% произведенной продукции реализуется в виде сырья, без переработки, готовая продукция имеет слабую конкурентоспособность, не развиты системы заготовки и продвижения сельхозпродукции, технологически отстали предприятия переработки и другое. Соответственно, экспортируем в основном сырьевые товары, импорт составляют готовые пищевые продукты, – сказал Альберт Рау.

Но как решать накопившиеся проблемы, если, как выяснилось, чиновники от АПК «химичили» со статистикой. Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сделал такой вывод, когда посмотрел цифры и вдруг увидел, что, к примеру, ежегодно производится порядка 6,5 млн тонн молока, при этом на 180 предприятиях перерабатывается всего 2,1 млн тонн.

– Парадокс: как при наличии такого объема молока имеется нехватка сырья для переработки? – удивился Айдарбек Сапаров.

По его словам, данный факт объясняется наличием многолетней практики искажения статических данных как в животноводстве, так и в растениеводстве.

– В этой связи создана специальная Рабочая группа по актуализации статистических данных под председательством заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина. Так, в результате проведенной работы комиссией будут списаны 2 миллиона голов скота и 3 миллиона тонн молока. В растениеводстве работа продолжается, – добавил министр.

Еще одно важное заявление сделал министр. И тоже вдруг. Оказывается, казахстанские производители мясной продукции неконкурентоспособны по сравнению с иностранными коллегами.

– Потому что не могут использовать все компоненты, такие как кровь, внутренности, конечности и прочие. По оценочным данным, на прочих компонентах туши, кроме мяса, казахстанские производители зарабатывают порядка 70 долларов с одной головы, при этом в соседних странах их стоимость составляет от 200 до 500 долларов, что поз­воляет скупщикам давать более привлекательную цену, – сказал Айдарбек Сапаров.

Министр считает, что необходимо наладить тесное взаимодействие науки и производства для развития высокомаржинальных направлений, таких как переработанная премиальная продукция. Также нужны разработки для увеличения сроков хранения охлажденного мяса, что позволит расширить географию и доходность экспорта, сказал Айдарбек Сапаров. А мы напомним, что министр в разные годы работал и акимом, и заместителем министра сельского хозяйства…

Выяснилось также, что в Казахстане нет четкой стратегии развития мясной отрасли. Об этом заявил депутат Серик Егизбаев. Развитие глубокой переработки должно быть ориентировано на экспорт, считает он.

– Простой пример. Глубина и рентабельность переработки в Казахстане и Китае. Выручка после убоя 1 головы КРС у нас составляет 475 тысяч тенге, в Китае – 937 тысяч тенге. При этом у нас в переработку идут в основном мясо и субпродукты, а в КНР перерабатывается все, в том числе шкура, рога, копыта, кости, кровь животного и так далее. В этой связи предлагается строительство технологичных мясокомбинатов глубокой переработки с ориентированием на экспорт, – сказал он.

Кроме того, по его словам, надо пересмотреть действующие квоты на вывоз сельхозживотных, так как в результате введенных ограничений произошло снижение активности в отрасли животноводства, поголовья животных, рентабельности фермеров и, как следствие, закрытие ферм. А для повышения доступности и качества продукции депутат предлагает усилить работу по объединению фермеров в кооперативы для реализации продукции без посредников.

– Не выдерживает критики качество кожевенного сырья. Имеющиеся технологии переработки шкур и шерсти морально устарели, нет системы заготовки, транспортировки и хранения сырья. Как следствие, в прошлом году из общего объема 42 тысяч тонн произведенной шерсти 34 тысячи тонны, или 81%, не переработано, а просто сожжено или выброшено на свалку. Аналогично по шкурам: из 3,5 миллиона штук шкур КРС только 208 тыс штук, или 6%, были переработаны, а все остальное тоже было отправлено на свалку, – возмутился Серик Егизбаев.

В этой связи, по его мнению, следует восстановить систему заготовки сырья через сеть сервисно-заготовительных пунктов, разработать меры по мотивации сдачи качественного сырья на переработку, обеспечить места убоя животных современным оборудованием для снятия шкур.

– Не уделяется должного внимания таким направлениям, как глубокая переработка мяса конины, сайгаков, крольчатины, птиц, а также молока коз, лошадей, верблюдов. Необходимы глубокая переработка куриных яиц и производство перепелиных яиц, переработка шкур верблюдов, сайгаков, коз, лошадей, козьего пуха, – считает депутат.

Депутат Айдарбек Ходжаназаров, имеющий, как известно большой опыт в АПК, считает, что мы не можем кардинально изменить ситуацию без комплекс­ной поддержки отрасли в целом. Да, государственная поддержка в виде субсидирования процентной ставки по кредитам есть, и она послужила основой для увеличения привлечения инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. Но для наших крестьян вопрос получения этой государственной поддержки с каждым годом становится все более сложным.

– Средства ежегодно распределяются не полностью, соответственно, нет возможности удешевить кредиты всех фермеров. Средства заканчиваются в начале второго квартала. Сейчас 1 774 заявки на 36,9 миллиарда тенге остаются невыплаченными. Сегодня, несмотря на обещанную поддержку, фермеры вынуждены платить по этим кредитам полную ставку, которая составляет 24% годовых, из оборотных средств. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Минфин должен незамедлительно принять решение. Через неделю начнутся наши встречи с избирателями. Как объяснить это народу? – задался вопросом мажилисмен.

Слабо, по его мнению, защищен и внутренний рынок.

– Сегодня потенциал Минис­терства торговли в области технического регулирования не используется в полной мере. Наши товаропроизводители становятся неконкурентоспособными даже на собственных рынках. Молокоперерабатываю­щие предприятия снизили закупочные цены на молоко с 250 тенге до 160 тенге. В Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях в летнее время заводы вовсе приостановили закуп молока, – сказал депутат.

К слову, в соседней Российской Федерации с прошлого года внедрена поддержка в виде компенсации до 50% транспортных расходов. В настоящее время ими рассматривается вопрос увеличения поддержки до 70–100% возмещения затрат в зависимости от вида продукции. Также там сокращают сроки возврата НДС с 180 до 90 дней. Создают национального оператора морских контейнерных перевозок. Модернизируют систему государственных закупок продовольственных товаров и включают отечественные товары в программу социальной помощи населению.

– А что делают наши госорганы? Только по невыплаченным НДС заморожено 600 миллиардов тенге оборотных средств бизнеса, – констатировал Айдарбек Ходжаназаров.

А пока МСХ просит помощи Министерства культуры и информации в разъяснении населению разницы между сливочным мас­лом и спредом. По словам минист­ра Айдарбека Сапарова, импорт дешевого сливочного масла давит на отечественного производителя, при этом качество импортного продукта не всегда гарантированно соответствует регламентам.

– Требуется большая разъяс­нительная работа с населением о разнице между спредом и сливочным маслом, сыром и сырным продуктом и по всем другим позициям. В этом вопросе нужна поддержка Министерства культуры и информации и Министерства здравоохранения, – сказал глава МСХ.