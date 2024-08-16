Как можно эффективно и увлекательно изучать государственный язык?

Клуб функционирует на базе коворкинг-цент­ра в областной детско-юношеской библиотеке им. Габита Мусрепова. Люди разных национальностей и возрастов активно участвуют в языковых встречах, что говорит о растущем интересе к изучению казахского языка.

Чем отличается клуб «Сөйле»? Проект нацелен на то, чтобы расширить сферу применения казахского языка. Обучение доступно для всех желающих. В клубе «Сөйле» изучают не только теорию, но и проигрывают различные ситуации из повседневной жизни.

– Обучение проходит максимально просто, – рассказывает председатель Северо-Казахстанского областного филиала МК «Жастар Рухы» Биржан Худайбергенов. – Главная фишка «Сөйле» заключается в формате свободных разговоров. Это не только уроки в офисе, но и на открытом воздухе, это совместные походы в музеи, театры.

Учитель казахского языка и литературы Бакытжан Турсынов преподает уже более 30 лет, он владеет несколькими методиками, но наиболее эффективной считает обучение в свободной форме – по фильмам, музыке, потому что в ходе просмотров, экскурсий изучать язык интереснее.

Даже базовые знания языка открывают двери для общения с соотечественниками и повышают уровень интеграции в общество, считает студент колледжа машинострое­ния и транспорта Новруз Карабанов.

В клубе «Сөйле» говорят о том, как могут быть разнооб­разны мотивы для изучения казахского языка. Например, Юлия Семеночева с детства увлекалась чтением произведений казахских классиков, поэтому и выбрала для себя путь углубленного изучения языка и литературы. Она видит в этом не только способ выразить свою любовь к казахской культуре, но и возможность стать учителем, чтобы передавать свои знания новым поколениям.

– Изучение государственного языка для меня и моей семьи всегда было важным делом, – говорит будущий учитель казахского языка и литературы. – Я ходила в казахскую группу детского сада с четырех лет. Когда училась в школе, в основном запоминала произведения Абая. Мне нравятся его лирические стихи и поэмы. Благодаря произведениям Абая мой интерес к казахскому языку все время рос. Это мой второй родной язык. Дома мои младшие сестры и отец тоже говорят по-казахски.

В рамках меморандума о сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана и партией «Amanat» состоялся мастер-класс по изучению казахского языка с участием представителей этнокультурных объединений. Юлия Семеночева была одной из активных его участниц.

Студентка Нуриля Набие­ва считает, что знание двух языков должно быть обязательным для волонтера. Почему? Эффективная помощь людям возможна только при свободном владении казахским и русским языками. Без билингвизма в современной волонтерской деятельности сегодня никак. Пример Нурили показывает, что изучение языка – это не только личное достижение, но и вклад в общее благое дело.

Одна из ключевых особенностей проекта – это его дос­тупность. Занятия проводятся на бесплатной основе, каждый желающий, независимо от возраста и уровня подготовки, может присоединиться. Этот подход позволяет привлечь к изучению языка людей разных социальных и возрастных групп, что особенно важно для популяризации казахского языка.

В рамках проекта «Менің Елім – Менің Тілім» планируется также организация онлайн-обучения для жителей отдаленных районов, чтобы дать возможность каждому казахстанцу, независимо от места жительства, получить доступ к качественному изу­чению казахского языка.

Активисты клуба хотят очень качественно прожить жизнь, и даже если эта жизнь проходит в провинции, это не значит, что они не должны мечтать и стремиться к лучшему. Они стараются зажечь в себе и других желание становиться день ото дня духовно богаче. Знание языков этому только способствует.

В Северо-Казахстанской области с успехом осуществляются различные инициативы по развитию государственного языка. Организовываются культурные мероприятия, языковые курсы, конкурсы и фестивали, осуществляется поддержка молодежных и образовательных программ, направленных на популяризацию казахского языка в повседневной жизни. В социальных сетях распространяются материалы на казахском языке. Все это способствует сохранению и укреплению культурного и языкового богатства региона.

В Петропавловске городские власти намерены еще больше увеличить количество курсов по изучению казахского языка. Это делается в связи с высоким спросом на них.

– Организованы курсы обу­чения населения государственному языку в очном режиме с удобным графиком в выходные дни. На сегодняшний день в четырех группах обу­чаются 79 слушателей, – сообщил аким Петропавловска Серик Мухамедиев.