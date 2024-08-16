Как можно эффективно и увлекательно изучать государственный язык? Қазақ тілі 16 августа 2024 г. 5:00 12 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В Speaking-club «Сөйле», созданном в рамках республиканского проекта «Менің Елім – Менің Тілім», вам подскажут фото автора Клуб функционирует на базе коворкинг-центра в областной детско-юношеской библиотеке им. Габита Мусрепова. Люди разных национальностей и возрастов активно участвуют в языковых встречах, что говорит о растущем интересе к изучению казахского языка. Чем отличается клуб «Сөйле»? Проект нацелен на то, чтобы расширить сферу применения казахского языка. Обучение доступно для всех желающих. В клубе «Сөйле» изучают не только теорию, но и проигрывают различные ситуации из повседневной жизни. – Обучение проходит максимально просто, – рассказывает председатель Северо-Казахстанского областного филиала МК «Жастар Рухы» Биржан Худайбергенов. – Главная фишка «Сөйле» заключается в формате свободных разговоров. Это не только уроки в офисе, но и на открытом воздухе, это совместные походы в музеи, театры. Учитель казахского языка и литературы Бакытжан Турсынов преподает уже более 30 лет, он владеет несколькими методиками, но наиболее эффективной считает обучение в свободной форме – по фильмам, музыке, потому что в ходе просмотров, экскурсий изучать язык интереснее. Даже базовые знания языка открывают двери для общения с соотечественниками и повышают уровень интеграции в общество, считает студент колледжа машиностроения и транспорта Новруз Карабанов. В клубе «Сөйле» говорят о том, как могут быть разнообразны мотивы для изучения казахского языка. Например, Юлия Семеночева с детства увлекалась чтением произведений казахских классиков, поэтому и выбрала для себя путь углубленного изучения языка и литературы. Она видит в этом не только способ выразить свою любовь к казахской культуре, но и возможность стать учителем, чтобы передавать свои знания новым поколениям. – Изучение государственного языка для меня и моей семьи всегда было важным делом, – говорит будущий учитель казахского языка и литературы. – Я ходила в казахскую группу детского сада с четырех лет. Когда училась в школе, в основном запоминала произведения Абая. Мне нравятся его лирические стихи и поэмы. Благодаря произведениям Абая мой интерес к казахскому языку все время рос. Это мой второй родной язык. Дома мои младшие сестры и отец тоже говорят по-казахски. В рамках меморандума о сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана и партией «Amanat» состоялся мастер-класс по изучению казахского языка с участием представителей этнокультурных объединений. Юлия Семеночева была одной из активных его участниц. Студентка Нуриля Набиева считает, что знание двух языков должно быть обязательным для волонтера. Почему? Эффективная помощь людям возможна только при свободном владении казахским и русским языками. Без билингвизма в современной волонтерской деятельности сегодня никак. Пример Нурили показывает, что изучение языка – это не только личное достижение, но и вклад в общее благое дело. Одна из ключевых особенностей проекта – это его доступность. Занятия проводятся на бесплатной основе, каждый желающий, независимо от возраста и уровня подготовки, может присоединиться. Этот подход позволяет привлечь к изучению языка людей разных социальных и возрастных групп, что особенно важно для популяризации казахского языка. В рамках проекта «Менің Елім – Менің Тілім» планируется также организация онлайн-обучения для жителей отдаленных районов, чтобы дать возможность каждому казахстанцу, независимо от места жительства, получить доступ к качественному изучению казахского языка. Активисты клуба хотят очень качественно прожить жизнь, и даже если эта жизнь проходит в провинции, это не значит, что они не должны мечтать и стремиться к лучшему. Они стараются зажечь в себе и других желание становиться день ото дня духовно богаче. Знание языков этому только способствует. В Северо-Казахстанской области с успехом осуществляются различные инициативы по развитию государственного языка. Организовываются культурные мероприятия, языковые курсы, конкурсы и фестивали, осуществляется поддержка молодежных и образовательных программ, направленных на популяризацию казахского языка в повседневной жизни. В социальных сетях распространяются материалы на казахском языке. Все это способствует сохранению и укреплению культурного и языкового богатства региона. В Петропавловске городские власти намерены еще больше увеличить количество курсов по изучению казахского языка. Это делается в связи с высоким спросом на них. – Организованы курсы обучения населения государственному языку в очном режиме с удобным графиком в выходные дни. На сегодняшний день в четырех группах обучаются 79 слушателей, – сообщил аким Петропавловска Серик Мухамедиев. #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык