Как не попасть в реанимацию?

Принято считать, что тяжелой формой коронавирусной инфекции заболевают в основном люди старшего возраста. Этому способствуют хроничес­кие недуги, нажитые годами. Однако из любого правила бывает исключение: 21-летнюю жительницу поселка Актас Карагандинской области Мадину Кали, работающую медсестрой в поликлинике, госпитализировали, когда ее легкие были задеты вирусом всего на 6%, а примерно через неделю компьютерная томография показала степень поражения 90%.

– В больнице я провела больше трех недель – с 5 по 28 мая, – рассказывает Мадина Кали. – Самым сложным днем для меня стало 12 мая, когда пришли результаты анализов, показавших сильное поражение легких. Я помню, что не могла дышать без подачи кислорода. Мокрота выходила с кровью. Совсем пропал аппетит. После этого меня перевели в реанимацию, где я провела 2 недели.

За жизнь пациентки боролись врачи госпиталя, который развернули на базе клиники профессионального здоровья Медицинского университета Караганды. Девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей вводили противовирусные препараты, антикоагулянты, переливали кровь людей, переболевших COVID-19.

– Тяжелобольным мы обязательно делаем переливание антиковидной плазмы. Сейчас дефицита в ней нет, – отмечает завотделением инфекционного стационара Медицинского университета Караганды Асель Изтелеуова. – Практика показывает, что достаточно влить 2 дозы плазмы крови человека, перенесшего КВИ, и состояние пациента начинает улучшаться. Ослабленный организм получает готовые антитела, которые борются с вирусом.

Мадину уже выписали из больницы, но пока нельзя сказать, что она выздоровела полностью. Ее легкие сильно пострадали от разрушительного действия вируса. Поэтому ей до сих пор трудно дышать. Но это поправимо, уверены врачи. Пациентке нужно пройти курс реабилитации, включающий физиопроцедуры и дыхательную гимнастику.

Девушка не знает, где и когда заразилась коронавирусной инфекцией: на работе, в общественном транспорте, в магазине или дома. Но, как бы то ни было, в зону риска попала ее семья. Все они сдали ПЦР-анализ, который показал положительный результат. К счастью, родственники Мадины перенесли болезнь в легкой форме.

– Сейчас я жалею о том, что долго думала, делать или не делать прививку, – признается пациент­ка. – Если бы вакцинировалась, то не попала бы в реанимацию. Советую всем делать прививку от КВИ и не заниматься самолечением, если вы уже заболели. Так можно довести себя до критического состояния. Я на собственном опыте убедилась, как быстро развивается инфекция. Спасибо врачам за то, что они помогли мне справиться с болезнью.