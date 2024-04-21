В Западно-Казахстанской области усилены противопаводковые работы

Ситуация в регионе все еще сложная, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

По утренней информации уровень реки Жайык составил 852 см. Это превышает пределы критического показателя. В четырех районах области и г. Уральске противопаводковые работы ведутся в усиленном режиме.

«В регионе эвакуировано более 13 тыс. человек, из них около 6 тыс. детей. Все службы работают в усиленном режиме.

В противопаводковых работах задействовано более 10 тыс. человек, более 2 тыс. единиц спецтехники», - сказал руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен на брифинге в СЦК.