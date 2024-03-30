Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана

Также на турнире выступит первый казахстанский жокей международного класса Бауржан Мырзабаев на японском скакуне Dura Erede, передает Kazpravda.kz

Фото:instagram.com/racingdubai

Сегодня самый титулованный «атлет» 2024 года в казахстанском спорте выступит на самом громком турнире года в конном спорте - Кабирхан выйдет на старт Дубайского Кубка мира и будет претендовать на огромный приз в 7,5 миллиона долларов - это 3 миллиарда 366 миллионов тенге, сообщает Спорт Шрёдингера.

Кабирхан заявлен на два старта Кубка мира: забег на 2 мили - за 6,96 миллиона долларов; забег на 1,6 мили - за 580 тысяч долларов.

Кабирхан с ирландским жокеем Пэтом Доббсом будет выступать под №2.

Также на этом турнире выступит первый казахстанский жокей международного класса Бауржан Мырзабаев. В racing list он заявлен под №3 на японском скакуне Dura Erede.