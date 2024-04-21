Национальная волонтерская сеть запустила акцию по оказанию бесплатных юруслуг

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Собирается информация по средствам региональных фронт-офисов волонтеров, а также партнерских организаций на местах,

«Действует единый call-центр по номеру 708 706 42 42, по которому мы принимаем сообщения от всех граждан, в т.ч. от пострадавших от паводков, т.к. мы сейчас запустили акцию по оказанию бесплатных юридических услуг. Каждый, кто нуждается в подобной консультации, может обратиться по данному номеру», - сказала на брифинге в СЦК представитель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Гульжамиля Камарова.

В целом по республике на данный момент задействовано свыше 43 тыс. волонтеров и добровольцев из числа местных граждан. В штабах по сбору и сортировке гуманитарной помощи, которые действуют в 16 регионах республики, собрано с начала паводков по сегодняшний день более чем 6 600 тонн гуманитарной помощи, из которых уже 4 тыс. тонн же отправлено в пострадавшие регионы.

Волонтёры продолжают оказывать помощь в тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами, ДЧС. В числе работ – наполнение мешков инертными материалами, помощь ДЧС – по водооткачке воды из домов, где вода уже отошла, организация горячего питания для эвакуированного населения, сотрудников спасательных служб, военнослужащих, организация досуга в эвакуационных пунктах для детей.