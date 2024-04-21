Темирхан Дайырбек завоевал лицензию на Паралимпийские игры в Париже

Казахстанский спортсмен выиграл лицензию на участие в Паралимпийских играх Париж-2024, победив на чемпионате Азии по пара академической гребле, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

Темирхан одержал победу на дистанции 2000 метров, завершив гонку за 9 минут 38.81 секунды и став обладателем золотой медали.

Второе место занял спортсмен из Японии Мори Такуа с результатом 9:40.52, а третье место досталось спортсмену из Шри-Ланки Приамал Джокади, который показал время 10:01.15.

Это двенадцатая лицензия, завоеванная казахстанскими пара спортсменами для участия в Паралимпийских играх в Париже.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 апреля по 8 сентября текущего года.