В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с 99-летием

Общество
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Военнослужащие управления по делам обороны Бостандыкского района навестили участника Великой Отечественной войны Любовь Горковскую в ее день рождения, передает Kazpravda.kz

Фото: СЦК

Любовь Николаевна родилась 20 апреля 1925 года в Луганской области Украины. На ее долю выпали испытания, связанные с периодом оккупации территории немецко-фашистскими захватчиками.

В 1943 году девушка записалась добровольцем на фронт. После прохождения курсов военных связистов она была зачислена в подразделение шестого полка пехотно-стрелковой дивизии Первого Украинского фронта.

В ходе боевых действий под Харьковом дивизия, в которой служила Любовь Горковская, попала в окружение. Однако в апреле 1944 года войсковому соединению удалось вырваться из кольца врага и выйти на Севастополь, который был освобожден в ходе боевых действий. Затем последовали бои за Белоруссию и Прибалтику, в которых участвовала отважная связистка.

За боевые заслуги Любовь Николаевна награждена орденами и медалями, включая орден Отечественной войны I и II степени. Долгожданная весть о Победе застала ее в Прибалтике.

После окончания войны она вернулась в родное село, где работала в отделе народного образования. В 1946 году вместе с супругом переехала в Казахстан, где продолжила трудовую деятельность.

У Любови Николаевны двое детей. Сейчас она проживает с внуком. С учетом возраста и выпавших на ее долю испытаний здоровье уже подводит. Поэтому военнослужащие местных органов военного управления регулярно навещают ветерана и стараются оказать ей всяческую поддержку. Для них, ее семьи и окружения жизнь Любови Николаевны – пример мужества, стойкости и огромного жизнелюбия.

#ВОВ #ветеран войны

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