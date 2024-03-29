Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения

Свидетель Молдакаш Калмурат дал показания по поводу удаления записей с камер видеонаблюдения ресторана BAU в день гибели Салтанат Нукеновой, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд РК

В Астане продолжается суд над Куандыком Бишимбаевым. Для допроса был вызван Молдакаш Калмурат.

Он отметил, что занимался вопросами аренды в Гастроцентре и рассказал, что 9 ноября находился на рабочем месте.

В 13:00 Молдакаш Калмурат, по его словам, делал обход – на первом этаже центра все работало. На втором этаже в ресторане BAU тоже никого не было, администратор сказала, что у них санитарный день.

Он уточнил, что Бахытжан Байжанов является его непосредственным руководителем и согласился с адвокатом потерпевшего с тем, что тот мог принимать решения об его увольнении.

Напомним, родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, обвиняемый по статьям «Укрывательство преступления» и «Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении», заявил, что не знал, что Салтанат Нукенова умирает.

«Я ушел в кабинет. В 14:00 пришла администратор Гульзада Смаилова и сказала, что Бахытжан Байжанов попросил удалить видеозаписи с камер. Она не знает, как это делать. Никто не уточнил, зачем. Мы взяли ключ, спустились в диспетчерскую и там есть код-доступ к камерам, Гульзада его знала. Зашел сам Байжанов, чтобы узнать, получается ли у нас. Я методом «тыка» разобрался и стал все удалять, я находился там минут 15, рядом была Гульзада, потом зашел Бахытжан. Потом ему позвонили, я закончил. Записи не просматривал. Передал ключи администратору», – рассказал свидетель.

В ходе допроса Калмурат пояснил, что Бишимбаев был руководителем, и он отчитывался ему по заполняемости центра.

«Насколько мне известно, он был акционером всего Гастроцентра, и ресторан BAU принадлежал ему, они арендовали у нас его отдельно», – уточнил свидетель.

Тем временем, адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова зачитала протокол допроса данного свидетеля.

«Около 15:00 когда я был на 1 этаже, мне позвонил Бахытжан Байжанов и попросил нашатырный спирт, я не спросил, зачем он понадобился. Мы его слушаемся, потому что он директор», – говорилось в протоколе.

По словам свидетеля, около 15:00 Байжанов попросил его принести нашатырный спирт срочно. Он купил в ближайшей аптеке медикамент и передал Бажанову, не уточнив, зачем ему нашатырный спирт.

«Примерно в 21:00 позвонила администратор и сказала, что в центре ЧП, на мой вопрос, что случилось, она сказал: тут полиция, скорая», – рассказал он.

Он также признался, что ему в мессенджер высылали ссылки на новости в Instagram, но он их игнорировал.

«Я приехал и мне сказали, что произошло убийство. Я спросил, кто скончался, она ответила, что Бишимбаев убил свою жену. Байжанова я не видел. Тогда Бишимбаева уже не было. Меня, Байжанова и персонал BAU забрали в Есильский РОВД», – заключил допрашиваемый.

Напомним, 27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны отобрали присяжных заседателей по делу Бишимбаева. Экс-министр заявил, что не признает вину в убийстве своей супруги.