У Казахстана – еще одна лицензия на Олимпиаду

Спорт
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Ее завоевал гребец Владислав Яковлев, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Чунджу (Южная Корея) принимает азиатский отборочный турнир по академической гребле. Казахстанец Владислав Яковлев квалифицировался на Олимпийские игры-2024, сообщает Olympic.kz.

Представитель команды Казахстана успешно выступил в соревнованиях среди одиночек.

Яковлев преодолел 2000 метров за 6:59.46. Это позволило ему занять первое место и отобраться на Игры.

Вторым стал Мемо из Индонезии. Замкнул тройку лучших Балраж Панвар (Индия).

#олимпиада #лицензия #гребля академическая

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