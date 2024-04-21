У Казахстана – еще одна лицензия на Олимпиаду
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Ее завоевал гребец Владислав Яковлев, передает Kazpravda.kz
Чунджу (Южная Корея) принимает азиатский отборочный турнир по академической гребле. Казахстанец Владислав Яковлев квалифицировался на Олимпийские игры-2024, сообщает Olympic.kz.
Представитель команды Казахстана успешно выступил в соревнованиях среди одиночек.
Яковлев преодолел 2000 метров за 6:59.46. Это позволило ему занять первое место и отобраться на Игры.
Вторым стал Мемо из Индонезии. Замкнул тройку лучших Балраж Панвар (Индия).