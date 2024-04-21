Вторая волна паводка на реке Жайык находится на особом контроле

Фото: МЧС РК

Как отметил представитель МЧС РК Аскар Шарип на брифинге в Республиканском информационном штабе, за сутки в Западно-Казахстанской области уложено 81 523 мешкотары и 2 770 тонн инертных материалов, продолжается работа по возвышению и укреплению дамб. В Атырауской области уложено 824 тыс. мешкотар и 2 700 тонн инертных материалов, возведено 4 424 км дамб, продолжается работа по их укреплению.

«Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, проводится оповещение граждан и телерадиоперехват каждые 4 часа», - сказал спикер.

Всего к этому часу по республике вернулись в свои дома 22 734 человека. В эвакопунктах остаются 8 809 человек, из них 3 828 детей. Отведена вода из 4 536 жилых домов и 2 767 дворовых территорий. Откачано свыше 11,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка 4,6 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 36 484 человека и 5 083 единиц техники,

888 водооткачивающих средств, 381 плавательное средство, 16 воздушных судов.