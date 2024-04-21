Вторая волна паводка на реке Жайык находится на особом контроле

Паводки
8

Проводится оповещение граждан и телерадиоперехват каждые 4 часа, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Как отметил представитель МЧС РК Аскар Шарип на брифинге в Республиканском информационном штабе, за сутки в Западно-Казахстанской области уложено 81 523 мешкотары и 2 770 тонн инертных материалов, продолжается работа по возвышению и укреплению дамб. В Атырауской области уложено 824 тыс. мешкотар и 2 700 тонн инертных материалов, возведено 4 424 км дамб, продолжается работа по их укреплению.

«Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, проводится оповещение граждан и телерадиоперехват каждые 4 часа», - сказал спикер.

Всего к этому часу по республике вернулись в свои дома 22 734 человека. В эвакопунктах остаются 8 809 человек, из них 3 828 детей.  Отведена вода из 4 536 жилых домов и 2 767 дворовых территорий. Откачано свыше 11,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка 4,6 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 36 484 человека и 5 083 единиц техники,

888 водооткачивающих средств, 381 плавательное средство, 16 воздушных судов.

#спасательные работы #паводки в Казахстане #Атырауская облать

Популярное

Все
У Казахстана – еще одна лицензия на Олимпиаду
Спартанский шлем сняли спасатели с головы незадачливого кызылординца
Пострадавшие от паводка регионы обеспечены всем необходимым для учебного процесса
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Сотни сайгаков утонули в Западном Казахстане
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Поставки продовольствия в пострадавшие от паводков регионы осуществляются без перебоев
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Причину смерти Нукеновой пытается поставить под сомнение защита Бишимбаева
Токаев поручил до зимы построить дома для пострадавших в Костанайской области
Плотину на реке Аксай может прорвать
Пик паводка в Петропавловске еще не прошел
Казахские авиакомпании отменили рейсы на Ближний Восток в связи со сложной ситуацией в регионе
Вода стремительно ворвалась в Петропавловск
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Пострадавшие от паводка регионы обеспечены всем необходимым…
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два…
Паводки: в Актюбинской области начали выплачивать компенсац…
Свыше 8,8 тыс. казахстанских семей получили господдержку по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]