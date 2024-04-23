«Ты пахнешь розами»: свидетель прокомментировала свое сообщение Бишимбаеву

Трех новых свидетелей вызвали в суд для дачи показаний по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня перед судом предстала Гульнара Насырбекова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Скриншот видео

Гособвинитель Айжан Аймаганова заявила ходатайство о допросе трех новых свидетелей в суде: Насырбековой, Сеитовой – домработницы Бишимбаева, а также Ережеповой – ясновидящей.

«На сегодняшний день Насырбекова обеспечена явкой, а Ережепова и Сеитова явятся онлайн, так как находятся вне пределов Астаны», – сказала прокурор Аймаганова.

Суд удовлетворил ходатайство.

Насырбекова рассказала, что является блогером и экспертом по растительному питанию, занимается спортом. С Бишимбаевым они «одноклубники» по гольфу и фитнесу.

Со слов свидетеля, 8 ноября Бишимбаев пригласил её на кофе, чтобы поговорить о прошедшем турнире. Они договорились увидеться в ресторане BAU на поздний обед 9 ноября.

«Это был разговор обо всем и ни о чем. Ему звонили, он выходил. Раза три, может больше. Я находилась в ресторане с 15.30 до 17.00. Видела там мужчину, в конце, когда мы выходили», – сообщила суду Насырбекова, добавив, что не узнает в Байжанове того мужчину, так как не запомнила лица.

На вопрос Айжан Аймагановой, почему она отправила Куандыку фото с подписью «Кстати, ты пахнешь розами», свидетель ответила, что у нее есть контакт под именем «Кудаги» и она их перепутала.

Судья попыталась выяснить у Насырбековой, какова была истинная цель ее визита в ресторан.

«Вы - малознакомые люди, одноклубники, обращаетесь к подсудимому на ВЫ, и общались 1,5 часа! О чем разговаривают малознакомые люди 1,5 часа?» – спросила Кульбаева.

По словам свидетеля, она думала, что Бишимбаев хочет получить у нее консультацию по питанию. Насырбекова также упомянула, что ее подруга Айгерим, когда приехала за ней, была приглашена Бишимбаевым на чай и они просидели в ресторане еще какое-то время.