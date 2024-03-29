Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области

Доступ к чистой питьевой воде и санитарии для Казахстана все еще продолжает оставаться актуальным вопросом, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

Пятое заседание парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК состоялось сегодня в Туркестане под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева.

Участниками встречи были подняты проблемы рационального использования воды и санитарии в рамках реализации шестой Цели устойчивого развития. Также сенаторы встретились с депутатами маслихатов и общественностью региона.

Доступ к чистой питьевой воде и санитарии для Казахстана все еще продолжает оставаться актуальным вопросом. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в результате предпринимаемых мер, к централизованному водоснабжению не имеют доступа порядка 400 тысяч человек, более половины из которых проживают на селе. В частности, особого внимания к себе, по мнению главы Сената, требуют проблемы, связанные с ухудшением состояния водных ресурсов, износом сетей водоснабжения и водоотведения.

«Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым даны конкретные поручения по полному обеспечению сельских населенных пунктов чистой питьевой водой до 2026 года. Для их качественной реализации необходимо решить ряд проблем. Сегодня многие из водохозяйственных сооружений эксплуатируются без капитального ремонта и реконструкции от 30 до 50 лет и являются объектами повышенной опасности. Аналогичная ситуация и со специальной техникой, порядка 50% техники требует обновления. Однако высокий уровень износа и водопотерь – это лишь часть проблем. Мы видим ухудшение качества водных ресурсов. При этом, доля вторично использованной воды составляет всего порядка 2,5% в общем заборе пресной воды», – сказал Маулен Ашимбаев.

Отмечено в ходе встречи было и отсутствие четких механизмов регуляции использования трансграничных рек. Несмотря на заключенные соглашения и утвержденные графики водоподачи, казахстанская сторона систематически недополучает положенные объемы воды. Председатель межпарламентской комиссии подчеркнул, что для достижения ЦУР необходим комплексный подход и стратегическое планирование, обозначив ключевые задачи для предстоящей совместной работы.

«Прежде всего, в рамках работы над новым Водным кодексом важно пересмотреть компетенции ключевых государственных органов в сфере использования и охраны водных ресурсов, уделив особое внимание межведомственной координации между ними. Как ранее было отмечено, наша общая задача – качественная реализация поручений главы государства по полному обеспечению сел чистой питьевой водой. Важно также принять меры по устранению нормативных барьеров для инвестиций в безопасный доступ к воде, в том числе сформировать законодательную и нормативную базу для повторного использования сточных вод. Необходимо также внедрить меры по повышению эффективности использования воды по всей агропродовольственной цепочке, способствующей экономии воды и стимулированию ответственного управления водными ресурсами в сельском хозяйстве. Поэтому целесообразно активнее проводить информационно-разъяснительную работу и продвигать среди общественности такие ценности, как экономия воды, недопущение ее загрязнения и утечки, рациональное использование водных ресурсов. Следует также разработать комплекс мер по внедрению передовых технологий и современных систем водосбережения», – подчеркнул спикер Сената.

Участие в заседании парламентской комиссии, наряду с депутатами Сената и Мажилиса, приняли министры водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Вице-министры здравоохранения Айжан Есмагамбетова, сельского хозяйства Азат Султанов, экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. С докладами также выступили постоянный представитель ПРООН в Казахстане Вавьерниа Катаржина, директор международного исследовательского центра WATER HUB Анатолий Рябцев, руководство акиматов регионов, представители общественных и международных организаций.

Представителями госорганов и экспертами были озвучены рекомендации и инициативы по дальнейшей совместной работе, ход реализации которых, как отметил Маулен Ашимбаев, будет на контроле общественности и депутатов Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий. На последующих встречах межпарламентской комиссии эффективность проводимой работы также будет проанализирована.

В рамках визита в Туркестанскую область делегация сенаторов, во главе с Мауленом Ашимбаевым также встретилась с депутатами маслихатов и общественностью региона. Председатель Сената подробно остановился на инициативах главы государства, озвученных на заседании Национального курултая, а также обсудил с жителями региона актуальные вопросы реализации потенциала области.

«В области реализуется ряд важных проектов, направленных на развитие региона. Значительные показатели достигнуты в сфере привлечения инвестиций, промышленности, строительной отрасли и в других направлениях. Тем не менее, в регионе имеются и проблемы, требующие решения. Особенно волнуют жителей области дефицит воды и пастбищных угодий. Об этом мы сегодня говорили и на заседании парламентской комиссии. Актуальными являются и вопросы, касающиеся модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры. В этом направлении мы, как палата, представляющая интересы регионов, намерены усилить связь с маслихатами и содействовать решению злободневных вопросов», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Кроме того, в ходе встречи с депутатами маслихатов региона председателем палаты был обозначен ряд приоритетных направлений для предстоящей совместной работы. Обсудили депутаты и вопросы проведения международной научно-практической конференции, приуроченной к 30-летию маслихатов.

В этот день спикер Сената также встретился с активной молодежью региона. Он рассказал о предпринимаемых государством мерах поддержки и акцентировал внимание на ценностях, определяющих новый облик нации. Ключевая задача – совместить проводимые политические и экономические реформы с глубинными социокультурными переменами в обществе.

«Для развития и профессионального роста образованной молодежи сегодня открываются новые возможности и предпринимаются комплексные меры поддержки. Вместе с тем, молодежи важно глубоко осознавать и всю ответственность за будущее своей страны. Выступая на Национальном курултае, Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость продвижения в стране созидательной системы ценностей. Они имеют ключевое значение для построения Справедливого Казахстана и должны служить ориентиром для молодежи», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и выразил уверенность в том, что высокие качества и духовные ценности молодежи позволят в полной мере укрепить конкурентный потенциал Казахстана.

Также члены парламентской делегации ознакомились с деятельностью станции по очистке воды «Орангай», имеющей особое значение в свете решения проблем дефицита воды в регионе.