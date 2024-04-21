Уровень воды в приграничном с Казахстаном Ишиме превысил исторический максимум
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Уровень реки в городе Ишим Тюменской области превысил рекордную отметку паводка 2017 года, передает Kazpravda.kz
По данным информационного центра правительства региона, на 16:00 субботы по местному времени, уровень воды в реке Ишим в границах одноименного города составил 987 см, таким образом за 8 часов уровень повысился на 76 см, сообщает Интерфакс.
Критический уровень реки в пределах города составлял 850 см, эту отметку вода преодолела в ночь на субботу. Ранее самый высокий уровень в реке в городе был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.
Тюменская область граничит с Казахстаном.