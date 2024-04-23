В Алматы установлен новый рекорд посещаемости футбольного матча

фото Юрия Беккера

Отметим, что в прошлом году рекорд также был зафиксирован болельщиками этих команд – их было 21 845.

Пятый тур первенства страны среди команд высшего дивизиона начался с противостояния двух команд, в прошлом сезоне игравших в Первой лиге, – столичного «Жениса» и туркестанского «Турана». Победу команде из Астаны принес точный удар белорусского легионера Дениса Гречихо – 1:0.

Первое очко в сезоне наконец-то смог заработать кызылординский «Кайсар», принимавший на своем поле «Атырау». Поединок завершился боевой ничьей – 1:1. У гостей гол забил португалец Педру Эужениу, а у хозяев отличился игрок сборной Беларуси Валерий Громыко. Добавим, что «нефтяники» завершали игру в меньшинстве после удаления белоруса Игоря Стасевича.

Все еще не может наладить игру действующий чемпион республики – шымкентский «Ордабасы», который принимал очень неуступчивый петропавловский «Кызылжар» и завершил поединок мирным исходом – 1:1. У северян гол забил белорус Евгений Березкин, а у южан – защитник сборной Казахстана Сергей Малый. Эти команды в турнирной табли­це делят второе и третье места.

Два центральных поединка тура прошли в Алматы.

Во-первых, большой резонанс вызвала встреча между алматинским «Кайратом» и «Актобе». На Центральном стадионе крупнейшего города Казахстана собралось рекордное (для национального первенства) количество болельщиков, причем немалое их число составили дружные и громкие актюбинские фанаты. Не менее масштабной поддержкой заручились и кайратовцы. Правда, к сожалению, вновь не обошлось без нецензурных выражений в адрес друг друга, что никак не красит футбол.

Игра завершилась, к удивлению многих, поражением хозяев – 1:3, причем «Кайрат» впервые за девять лет проиграл «Актобе» на своем поле и впервые уступил в этом сезоне.

Разгром алматинцев начался с пенальти, который точно пробил Алибек Касым, а далее дубль на свой счет записал казахстанский игрок Максим Самородов. Утешительный гол под занавес матча, на 96-й добавленной минуте, провел игрок, известный по выступлениям за молодежные команды сборной Казахстана, – Вячеслав Швырев.

После этой победы «Актобе» единолично возглавил турнирную страницу чемпионата страны.

Весьма результативной получилась и встреча на алматинском стадионе «Хан-Тенгри», который в этом году арендует столичная «Астана». Семикратный чемпион Казахстана принимал двукратного чемпиона страны – костанайский «Тобол». Завершился поединок со счетом 2:2. У астанинцев забитыми мячами отличились капитан команды хорват Марин Томасов и молодой казахстанец Станислав Басманов. А вот у гостей голы забили француз Папе Ндиайе и игрок сборной Того Дэвид Энен.

А завершал очередной тур чемпионата страны поединок в Талдыкоргане между местным «Жетысу» и «Шахтером» из Караганды. Победу с минимальным счетом 1:0 хозяевам поля, забив с пенальти, принес казахстанец Серикжан Мужиков.