Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане

Экология
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства организованы передвижные посты и мобильные рейдовые группы, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

С 1 апреля по 31 мая в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях пройдет широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2024».

В период нереста сотрудники природоохранных и правоохранительных органов в целях обеспечения миграции рыбы, в том числе и осетровых видов ежегодно объединяют усилия по противодействию незаконному вылову и обороту рыбы.

Для повышения эффективности рыбоохранных мероприятий подписан совместный приказ министров сельского хозяйства, внутренних дел и председателя Комитета национальной безопасности «О проведении рыбоохранной акции «Бекіре-2024».

В рамках акции в местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства организованы передвижные посты и мобильные рейдовые группы. При этом основные силы и средства сконцентрированы на побережье и в акватории Каспийского моря, а также в предустьевых пространствах рек Жайык и Кигаш.

Кроме того, в период акции усилен контроль за вывозом рыбной продукции в аэропортах, на вокзалах и автотрассах.

Отметим, что эти меры направлены на обеспечение сохранения естественной популяции рыбных ресурсов и других водных животных с учетом интересов нынешнего и будущих поколений.

#рыба #Рыбоохранная акция #«Бекіре-2024»

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