Какая помощь нужна аграриям от ученых

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Тема встречи была определена предельно четко – «Роль аграрной науки в адаптации сельского хозяйства к природным катаклизмам». Местом проведения мероприятия стал НПЦЗХ (Научно-производственный центр зернового хозяйства) им. А. Бараева в Шортандинском районе Акмолинской области.

В совещании приняли участие видные ученые-аграрии, представители Министерства сельского хозяйства, депутаты Парламента, фермеры, преподаватели ведущих аграрных вузов.

Открывая заседание, Президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев отметил, что Глава государства уделяет особое внимание вопросам развития отечественной науки. Свидетельство тому – итоги недавнего заседания Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, где он определил основные стратегические направления развития науки и поставил конкретные задачи по повышению ее роли в адаптации экономики страны к глобальным вызовам современности.

– Все мы являемся свидетелями стремительного изменения климата, от негативных последствий которого несет колоссальные убытки сельское хозяйство. В этих условиях многократно возрастает роль аграрной науки, которая должна оперативно предлагать оптимальные вариан­ты решения не только существующих, но и прогнозируемых проблем, – подчеркнул Ахылбек Куришбаев, заметив, что сегодня недостаточно эффективно выстроена система организации аграрных исследований.

По его мнению, сейчас в аграрной науке есть три основные проблемы. Первая – неправильно выстроенная система определения приоритетов научных исследований.

– Только в рамках реализации крупных междисциплинарных научно-технических программ (мегагрантов) с участием ведущих зарубежных ученых (там, где у нас не хватает собственной научной компетенции) можно эффективно решать стратегические задачи по адаптации сельского хозяйства к нынешним и будущим вызовам природы. Только набирая фундаментальные компетенции за счет комплекс­ных исследований, мы можем прогнозировать природные катаклизмы, – отметил Ахылбек Куришбаев.

Как отмечалось, состояние казахстанской аграрной науки существенно отличается от современной, востребованной модели научного обеспечения АПК. В аграрных исследованиях нет должной интеграции между прикладной и фундаментальной наукой: они искусственно разделены ведомственными границами МСХ и МНВО. В аграрной науке наблюдается сплошное мелкотемье.

Вторая проблема – неэффективная форма управления научными организациями. Это показывает опыт ведущих мировых аграрных научных центров INRAE (Франция), EMBRAPA (Бразилия), INTA (Аргентина).

– В нашей стране управляющая компания в лице НАНОЦ фактически превратилась в административную надстройку, содержащуюся за счет дивидендов от дочерних организаций. Из-за оттока ученых в аграрных НИИ и опытных хозяйствах доля научных сотрудников составляет от 9 до 45%, остальной персонал – административно- управленческие и технические специалисты. Таким образом получается все, как в известной русской пословице: «Один с сошкой, семеро с ложкой», и непонятно, кому при таком раскладе заниматься наукой, – подчеркнул Ахылбек Куришбаев.

В этой связи предстоит внести коренные изменения в систему управления аграрной наукой, пересмотреть роль и место в ней НАНОЦ по примеру развитых стран. Предлагается преобразовать его из некоммерческого акционерного общества в государственный некоммерческий фонд.

НАНОЦ должен разрабатывать научно-технические задания по крупным междисциплинарным проектам, оценивать инновацион­ный потенциал отрасли, прогнозировать возможные вызовы, возникающие из-за глобального изменения климата.

С другой стороны, НАНОЦ должен стать мощной сервис­ной структурой, оказывающей услуги дочерним организациям в вопросах трансферта зарубежных технологий, распространения знаний фермерам и т. д. Все указанные услуги должны финансироваться посредством госзадания.

Также предложено пересмот­реть порядок применения норм Закона «О государственных закупках» с учетом специфики и особенностей аграрных исследований. Из-за конкурсных проблем в Казахстане, исконно овцеводческой стране, закрылся некогда знаменитый институт овцеводства. В этом году без финансирования осталась самая важная для обеспечения продовольственной безопасности страны отрасль науки – селекция сельскохозяйственных культур в НПЦЗХ им. А. Бараева. Постоян­ные задержки сроков финансирования научных проектов (на 8–9 месяцев) – настоящий шок для ученых-аграрников.

Разделение фундаментальной и прикладной науки между МНВО и МСХ без выработки механизмов их интеграции привело не только к возникновению межведомственных барьеров, но и к несправедливому распределению финансовых ресурсов. За примерами далеко ходить не нужно. Так, в 2023 году на базовое финансирование 16 НИИ МНВО было выделено 2,4 млрд тенге. В то же время 25 НИИ МСХ – всего 1,1 млрд тенге, чего хватило только на три месяца их содержания. Возникает вопрос: как в таких условиях могут существовать аграрные научные учреждения, большинство из которых находится в сельской местности?

Третья проблема – подготовка современных научных кадров для АПК. По мнению Ахылбека Куришбаева, для ее решения необходима интеграция университетов и аграрных НИИ в обучении магистрантов и док­торантов PhD с использованием модели исследовательского университета. Кроме того, перевод аграрных исследований в формат междисциплинарных интегрированных мегапроектов с участием ведущих зарубежных ученых позволит одновременно готовить на базе НИИ докторов PhD с современными компетенциями.

Еще один важный момент – в структуре МСХ РК нет профильного НИИ по ветеринарным наукам. Для решения этого вопроса предложено создать научный центр (институт) при вузе (КазНАИУ, КазАТИУ) для координации научных исследований и помощи производству.

Как отметил в своем выступлении Ахылбек Куришбаев, необходимо создавать для студентов аграрных вузов равные условия с обучающимися в других вузах. В настоящее время существуют диспропорции в размерах стипендий аграрных, педагогических и медицинских вузов. У студентов-аграрников она почти на 26 тыс. тенге меньше.

Как считает руководитель Национальной академии наук, имеет смысл рассмотреть возможность снижения порога проходного балла для абитуриентов, выбравших аграрные профессии. Одновременно надо усиливать меры господдержки при их трудоустройстве в сельской местности. Пакет с конкретными предложениями по этим вопросам находится в Правительстве.

– В 2023 году освоение государственных образовательных грантов по аграрным и водным отраслям составило всего 59% (!). Как мы будем развивать сельское хозяйство, водную отрасль при таком подходе к подготовке кад­ров? Очень правильное решение принято по восстановлению Жамбылского гидромелиоративного института, но это не решит все имеющиеся в стране проблемы по подготовке специалистов водного хозяйства. Вопросы кадрового обеспечения АПК должны рассматриваться как стратегически важный государственный приоритет, ибо всевозрастающий дефицит специалистов в аграрной сфере в ближайшем будущем может иметь самые серьезные негативные последствия для экономики.

О преобразованиях, которые происходят в Национальном аграрном научно-образовательном центре, рассказал его руководитель Бауржан Касенов. Как отмечалось, Президент поручил преобразовать данную структуру в вертикально интегрированный, агротехнологический хаб. Конечная цель – максимальное использование достижений современной аграрной науки, как отечественной, так и мировой, в целях повышения эффективности сферы АПК и максимального импортозамещения.

О положительных примерах, когда умелый менеджмент позволяет добиваться значительных результатов, рассказал руководитель ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев. По его информации, в среднем на каждого работника предприятия производится продукции на 12 млн тенге. Средний возраст ученых составляет 35 лет. Благодаря использованию достижений науки удается получать стабильно высокие урожаи подсолнечника и других культур. На МТФ предприятия ежедневно надаивают до 40 тонн молока.

Хорошей новостью для ученых страны стали принятые депутатами поправки в законодательство, согласно которым вводятся доплаты за ученые степени, а также творческие отпуска продолжительностью до одного года с сохранением средней зарплаты.