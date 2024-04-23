«Откровенный бред и безумная ложь»: Раимбек Баталов выступил с заявлением по делу Бишимбаева

Скандалы, Суд
409
Гульмира Кунапия
корреспондент

Известный казахстанский предприниматель Раимбек Баталов сделал заявление по самому громкому судебному процессу года

Фото: скриншот видео

Баталов совместно с супругой Ленарой опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram, передает корреспондент Kazpravda.kz

Он пояснил, что сделать заявление его вынудил поток чудовищной грязи, порочащей его имя.

«Хочу сказать, что прозвучавшее из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес является откровенным бредом, это безумная ложь. Призываю вас не верить в это вранье, представителей СМИ и блогеров - не распространять недостоверную информацию», – заявил бизнесмен.

Он сожалеет о том, что семье Салтанат приходится защищать честь убитой дочери и выразил свои соболезнования.

Напомним, на одном из судебных заседаний, Бишимбаев заявил, что Салтанат Нукенова до брака с ним была в отношениях с женатым – известным бизнесменом по имени Раимбек. 

 

#суд #Бишимбаев #Нукенова #Баталов

Популярное

Все
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
В день смерти Нукеновой Бишимбаев переписывался с другими женщинами
В Алматы установлен новый рекорд посещаемости футбольного матча
Мусороперерабатывающие заводы планируют создать во всех городах страны
В области Абай стартовала неделя «Жасыл аймақ»
Говорили – спорт, подразумевали – деньги
Стихийная свалка ликвидирована за считаные часы в Алматинской области
Какая помощь нужна аграриям от ученых
Школьное питание: какие жалобы поступают от детей и родителей
Будут эксперименты – придут и достижения
Как СКО готовится ко встрече новой большой воды
О поддержке врачей и вейпах
Партия «Ауыл» выступает за возрождение студенческих стройотрядов
Предотвращено подтопление 2 000 жилых домов в 25 населенных пунктах Акмолинской области
Зеленое строительство - вызов времени, тренд или необходимость?
Глава Центризбиркома выступил в КазНУ в формате лидерской лекции
Дамба у села Канай в Бурлинском районе выдержала удар стихии в ЗКО
Открыли ящик Пандоры
Требования к игорному бизнесу ужесточаются
Первый аэроплан пролетел над столицей 93 года назад
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
Токаев поручил до зимы построить дома для пострадавших в Костанайской области
Причину смерти Нукеновой пытается поставить под сомнение защита Бишимбаева
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Пик паводка в Петропавловске еще не прошел
Молодые ученые создают полезные продукты в «цвете»
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Осуждена руководитель структурного подразделения финпирамид…
В МВД сообщили о наказании подростка-лжетеррориста из Темир…
В день смерти Нукеновой Бишимбаев переписывался с другими ж…
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]