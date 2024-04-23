«Откровенный бред и безумная ложь»: Раимбек Баталов выступил с заявлением по делу Бишимбаева

Известный казахстанский предприниматель Раимбек Баталов сделал заявление по самому громкому судебному процессу года

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Баталов совместно с супругой Ленарой опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram, передает корреспондент Kazpravda.kz

Он пояснил, что сделать заявление его вынудил поток чудовищной грязи, порочащей его имя.

«Хочу сказать, что прозвучавшее из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес является откровенным бредом, это безумная ложь. Призываю вас не верить в это вранье, представителей СМИ и блогеров - не распространять недостоверную информацию», – заявил бизнесмен.

Он сожалеет о том, что семье Салтанат приходится защищать честь убитой дочери и выразил свои соболезнования.

Напомним, на одном из судебных заседаний, Бишимбаев заявил, что Салтанат Нукенова до брака с ним была в отношениях с женатым – известным бизнесменом по имени Раимбек.