Будут эксперименты – придут и достижения.

На каждую из культур КХ «Кең дала» выделило по 7 гектаров. Что получится, сообщим уже в июле.

фото Дмитрия Ерофеева

На опытном участке всем семенам обеспечат одинаковый уход с использованием самых современных гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, удоб­рений и сельхозтехники, включая тракторы с автопилотом. На протяжении сезона за результатами всхожести и урожайностью будут вести контроль как ученые, так и аграрии из разных регионов области.

Такой эксперимент проводится по инициативе областного управления сельского хозяйства, чтобы на деле оценить качество отечественного семенного материала, а также продемонстрировать крестьянам все плюсы использования новых технологий.

– При выращивании любой культуры важно использовать научный подход и современные достижения ученых, только тогда сельское хозяйство станет продуктивным, – говорит руководитель сельхозуправления Нурдаулет Кененбаев. – Мы будем вести наблюдение за всем процессом, сравнивая, какой урожай дадут зарубежные и наши семена. Мы хотим на практике продемонстрировать аграриям эффективность отечественных семян сахарной свеклы и в целом использование современных агротехнологий. Наша главная цель – объединить аграрную науку и сельское хозяйство, повысить уровень применения интенсивных технологий, тем самым достигнув роста производительности, снижения себестоимости продукции и повышения ее конкурентоспособности.

Особое внимание на опытном поле уделено сахарной свекле. Эта культура, как известно, в регионе входит в число приоритетных. Год из года площади ее посевов увеличиваются, достигнув в нынешнем году 11 с половиной тыс. гектаров. Но упор делается сейчас не на количество, а именно на качество посевов. На испытательном участке два гектара выделены под семена, выведенные Казахским научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства.

– Последние пять лет наш институт активно занят производством и селекцией семян сахарной свеклы, – рассказывает научный сотрудник НИИ Нурсултан Мусаходжаев. – Дело в том, что сейчас в стране используется только 5% казахстанских семян этой культуры, остальное – зарубежный материал. Наша цель – производить качественные отечест­венные семена, которые принесут максимальную пользу аграриям и экономике страны в целом. За основу мы взяли маточные образцы из Украины, Америки и Франции, выведя в результате стрессоустойчивое 7–8-е поколение семян. Потом этот устойчивый сорт скрестили с отечест­венными сортами. Представленный материал обработан препаратами против вредителей и болезней.

Следующую встречу на экспериментальном поле запланировали на июль. Тогда, говорят участники, можно будет уже своими глазами увидеть эффективность новых технологий.