В день смерти Нукеновой Бишимбаев переписывался с другими женщинами

Фото: Верховный суд

9 ноября Бишимбаев по WhatsApp переписывался с блогером Гульнарой Насырбековой. Позже у них состоялась встреча в ресторане, касающаяся рекламы его заведения, пока Нукенова «спала» в VIP-зале.

После встречи она написала Бишимбаеву:

«Кстати, ты пахнешь розами».

В этот же день вечером Бишимбаев вел переписку с еще одной женщиной, записанной в его телефонной книжке как «Юлия Супер», которая ответила ему, что свободна сегодня. Их переписка дилась с 19.07 до 19.36.

Как утверждает подсудимый, эта переписка подтверждает, что в то время он не знал, что с Салтанат что-то происходит. При этом, как отметили адвокаты потерпевшего, с 15 часов до 19.24 часов он периодически выяснял у «гадалки» состояние Салтанат.

Адвокат Жанна Уразбахова попросила обратить внимание присяжных на тот факт, что Бишимбаев, якобы обеспокоенный за состояние Салтанат, цинично переписывался с другой женщиной.

Сегодня Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки.