Спартанский шлем сняли спасатели с головы незадачливого кызылординца

Житель Кызылорды, будучи в гостях, решил сделать фото на память, надев на голову металлический шлем спартанца. После «фотосессии» выяснилось, что снять «головной убор» невозможно.

«Накануне от жителя микрорайона Саяхат поступило сообщение о том, что с головы гостя в его доме не снимается железный шлем. Спасатели, прибывшие на место происшествия, пришли на помощь и помогли мужчине освободиться от "спартанского шлема", который он надел, собравшись сделать фото на память», - говорится в сообщении МЧС РК.