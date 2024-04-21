Убираем на бегу: в Караганде во время плоггинга собрали 150 мешков мусора

«Сегодня прошло отличное мероприятие – плоггинг. Занимаешься спортом – и одновременно приносишь пользу своему городу. Это здорово! Хотел бы попросить наших жителей быть более ответственными и бережно относиться к природе, чтобы не допускать появления мусора на улицах. Ведь чистота в городе зависит от каждого из нас!» – считает лидер экологического волонтёрского движения Рахат Райымбеков.