Убираем на бегу: в Караганде во время плоггинга собрали 150 мешков мусора
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Свыше 100 участников убирали территорию Фёдоровского водохранилища. Молодёжь на бегу собрала 150 мешков мусора, передает Kazpravda.kz
«Сегодня прошло отличное мероприятие – плоггинг. Занимаешься спортом – и одновременно приносишь пользу своему городу. Это здорово! Хотел бы попросить наших жителей быть более ответственными и бережно относиться к природе, чтобы не допускать появления мусора на улицах. Ведь чистота в городе зависит от каждого из нас!» – считает лидер экологического волонтёрского движения Рахат Райымбеков.
Экоакция прошла в рамках «Таза Қазақстан». В ней приняли участие волонтёры Молодёжного ресурсного центра Караганды, сотрудники и курсанты академии МВД РК имени Б. Бейсенова. Мероприятие состоялось при поддержке акимата города.