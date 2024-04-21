Пострадавшие от паводка регионы обеспечены всем необходимым для учебного процесса

Около 4 тыс. детей в эвакуационных пунктах совместно с родителями были размещены в удобных для проживания и учебы помещениях, в том числе около 600 учащихся - в оздоровительных центрах, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Около 2 тыс. детей - в общежитиях колледжей и вузов, около 600 детей - в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения. Об этом сообщила официальный представитель Мереке Амангелдіқызы в ходе брифинга в СЦК.

Подготовлен резерв на 7094 места для детей и их родителей. Учащиеся обеспечены необходимыми учебными принадлежностями, питанием и одеждой. Совместно с КТЖ организован бесплатный проезд в детские оздоровительные центры.