Пострадавшие от паводка регионы обеспечены всем необходимым для учебного процесса

Около 4 тыс. детей в эвакуационных пунктах совместно с родителями были размещены в удобных для проживания и учебы помещениях, в том числе около 600 учащихся - в оздоровительных центрах, передает Kazpravda.kz
Около 2 тыс. детей - в общежитиях колледжей и вузов, около 600 детей - в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения. Об этом сообщила официальный представитель Мереке Амангелдіқызы в ходе брифинга в СЦК.
Подготовлен резерв на 7094 места для детей и их родителей. Учащиеся обеспечены необходимыми учебными принадлежностями, питанием и одеждой. Совместно с КТЖ организован бесплатный проезд в детские оздоровительные центры.
«Для школьников из пострадавших регионов пересмотрены сроки экзаменов. Ранее проведение текущего контроля (СОР и СОЧ) отменены в Актюбинской и Атырауской областях. На сегодня принято решение об отмене СОР и СОЧ в Северо-Казахстанской области частично в пострадавших населенных пунктах. В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься в зависимости от ситуации», - сказала спикер.