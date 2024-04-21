Германские инвесторы помогают пострадавшим от паводков в Казахстане

Паводки
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Германские компании-инвесторы обратились в посольство РК в Германии и АО «НК «KAZAKH INVEST» с инициативой оказать техническую и гуманитарную помощь ряду регионов Казахстана, пострадавших от паводковых наводнений, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

«Rhenus Kazakhstan» организовала перевозки гуманитарной помощи из Астаны в пострадавшие населенные пункты Северо-Казахстанской области, а «VGH Group» направила гуманитарную помощь в Мангистаускую область.

«WILO Central Asia» и «CLAAS» выделили специальную технику для предотвращения последствий паводков, в том числе погружные насосы для отвода сточных вод.

В свою очередь, «SVEVIND Energy», «HMS Bergbau AG», «Deutsche Bahn», «Siemens Kazakhstan» и другие германские компании перечислили денежные средства в фонд «Қазақстан халқына».

#Германия #гумпомощь #паводки в Казахстане

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