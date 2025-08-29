Новый Налоговый кодекс Республики Казахстан от 18 июля 2025 года не предусматривает отдельного налога на роскошь, однако устанавливает акцизы и особые налоговые ставки для отдельных категорий дорогостоящего имущества физических лиц — таких как элитные автомобили, яхты, самолеты, сигары и жилье стоимостью свыше 450 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: КГД

Так, определены следующие категории имущества:

- автомобили со стоимостью приобретения 18 000 МРП и выше (исчисляется акциз по ставке 10% от стоимости приобретенного транспортного средства);

- яхты и самолеты со стоимостью приобретения 24 000 МРП и выше (исчисляется акциз по ставке 10% от стоимости приобретенного транспортного средства);

- алкогольная продукция стоимостью свыше 500 000 тенге (исчисляется акциз 10% от стоимости в тенге за литр);

- табачные изделия (сигары) стоимостью свыше 10 000 тенге (исчисляется акциз 10% от стоимости в тенге за штуку);

- недвижимое имущество (квартира, жилой дом, и т.д.), совокупная стоимость (общая стоимость всех объектов, зарегистрированных на одного собственника) которого превышает 450 миллионов тенге (исчисляется налог на имущество по ставке в размере 2 %).

При этом необходимо отметить, что стоимость недвижимого имущество в целях исчисления налога на имущество физических лиц определяется НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Стоимость объектов налогообложения, определяемая НАО значительно ниже рыночной стоимости таких объектов.

При исчислении НАО стоимости жилья и дачных строений используется также и коэффициент роскоши, равный единице. При этом по решению местных представительных органов коэффициент роскоши для расчета стоимости жилища может быть увеличен, но не более, чем на 50%.

Если совокупная стоимость всех объектов налогообложения, принадлежащих одному лицу на праве собственности, превышает 450 млн. тенге, налог исчисляется исходя из совокупной стоимости по ставке 2% (сумма налога 2 946 600 тенге + 2% со стоимости превышающей 450 млн. тенге).

При этом имущество с совокупной стоимостью, не достигающей данного предела, облагается налогом отдельно по стоимости каждого объекта.