К транспарентности и цифровому контролю

Налоги
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Астане состоялось выездное заседание Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, его участниками стали свыше ста заинтересованных лиц, включая руководителей отечественных предприятий, представителей центральных госорганов, НПП «Атамекен» и отраслевых экспертов.

Фото пресс-службы Министерства экономики РК

Центральной темой дискуссии стали ключевые элементы налоговой реформы – ставка налога на добавленную стоимость, снижение порога регистрации по НДС и корректировка подходов к применению специальных налоговых режимов, в том числе B2B-сегмент.

По словам первого вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, все эти элементы необходимо рассматривать как единую систему изменений, направленных на устранение перекосов в конкурентной среде и формирование более справедливых условий ведения бизнеса. В качестве примера он привел ситуацию с разницей цен на один и тот же товар в зависимости от налогового режима продавца.

– Простой пример: в одном магазине телефон стоит один миллион тенге, в другом – 600 тысяч. Почему так происходит? Потому что один продавец – плательщик НДС, а другой – нет. Один работает в рамках общего режима, другой – в специальном налоговом режиме, – пояснил спикер.

По его словам, подобные различия формируют искусственную конкуренцию, при которой цена перестает отражать реальную эффективность бизнеса и становится следствием налогового статуса. В результате государство сталкивается с искажением рыночных условий, что требует системного вмешательства.

Также Азамат Амрин отметил, что развитие цифровых инструментов налогового администрирования позволило госорганам отслеживать полную цепочку движения товаров – от момента их ввоза до приобретения конечным потребителем. Это усилило контроль над коррект­ностью налоговых обязательств и сделало возможным выявление схем неправомерного использования упрощенных режимов, включая отдельные практики в B2B-сегменте.

Говоря о предварительных итогах налоговой реформы, спикер сообщил, что за первые четыре месяца года поступления НДС выросли примерно на 26% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем. То есть наблюдается устойчивая положительная динамика, которая соответствует целям реформы, направленным на укрепление доходной базы госбюджета.

Отдельный блок вопросов был посвящен функционированию специальных налоговых режимов, вопросам самозанятости, а также развитию цифровых систем налогового администрирования.

По словам Азамата Амрина, ежегодная динамика изменения доходов налогоплательщиков остается в пределах нормальной рыночной волатильности: часть субъектов показывает рост выручки, часть – снижение, что характерно для конкурентной экономики и не свидетельствует о системных сбоях.

Свою позицию по вопросам развития предпринимательской среды также представила председатель Комитета развития малого и среднего бизнеса Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», генеральный директор ТОО «LANZHOU COMPANY» Гульбану Майгарина. Она отметила, что в условиях изменений налоговой системы бизнесу необходимо усиливать управленческую и финансовую компетентность.

– Сегодня нам очень сильно не хватает знаний, в первую очередь финансовых. По итогам нашего опроса 68 процентов предпринимателей из числа малого и микробизнеса работают прак­тически без маркетинга, – подчеркнула Гульбану Майгарина.

Также в ходе заседания были затронуты вопросы модернизации Единого кабинета налогоплательщика и внедрения Интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА). Вице-министр финансов Асет Турысов сообщил, что новая система, заменившая несколько разрозненных цифровых платформ, уже введена в промышленную эксплуатацию.

Он также сообщил о подготовке к запуску единого колл-цент­ра для налогоплательщиков и централизации обработки обращений бизнеса.

В целом встреча показала, что налоговая реформа в Казах­стане движется в сторону усиления прозрачности и цифрового контроля, при этом государство делает ставку на выравнивание условий конкуренции, расширение налоговой базы и сохранение устойчивости бизнеса.

#Астана #налоговый кодекс #выездное заседание #налоговые реформы

