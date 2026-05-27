КГД выявил нарушения в сфере коллекторской деятельности

Налоги

Они касаются доначисления и системных рисков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

КГД подвел итоги проверочных мероприятий в отношении коллекторских агентств, передает Kazpravda.kz 

По результатам проверок было установлено следующее.

 - у 7 коллекторских агентств выявлено превышение дохода на сумму 11,8 млрд. тенге, сумма неуплаченного НДС составила 128 млн. тенге, начислен штраф за непостановку на учет по НДС 1,6 млрд. тенге.

  - дополнительно выявлены ещё 15 налогоплательщиков с аналогичными признаками, где потенциальный объем превышения составляет 61,6 млрд. тенге, а предполагаемая сумма неуплаченного НДС 7,4 млрд. тенге (находится в проверке).

 Проверки показали, что отдельные коллекторские агентства применяли схему, при которой формируемый доход не отражался как доход, облагаемый налогом на добавленную стоимость.

Механизм выглядит следующим образом. Агентство приобретает задолженность у банка по цене ниже её номинальной стоимости, после чего осуществляет взыскание с должника.

Поступающие от должников средства в ряде случаев отражались как возврат долга и учитывались как операции, освобожденные от НДС. Однако фактически экономическая сущность таких операций иная.

Разница между стоимостью приобретённой задолженности и фактически взысканной суммой является доходом от деятельности по взысканию. Именно этот доход в отдельных случаях не включался в облагаемый оборот.

Таким образом, под видом операций с задолженностью происходило получение вознаграждения, которое подлежит налогообложению в общеустановленном порядке.

«Проведённые проверки показали, что данный подход носит не единичный, а системный характер и применяется более широким кругом налогоплательщиков. В этой связи КГД проводит дальнейший анализ и проверки для обеспечения равных условий для всех участников рынка, в том числе исключения схем ухода от налогообложения и корректного определения налоговых обязательств исходя из экономической сути операций. В отношении выявленных налогоплательщиков (15 указанных выше) продолжается детальная проверка для установления всех обстоятельств и принятия соответствующих мер налогового реагирования», – сказано в информации.

Там же подчеркнули, что, если в результате операций формируется доход, он подлежит налогообложению вне зависимости от формы его отражения. 

#нарушения #КГД #коллекторы #агентства

