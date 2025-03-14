Как отмечают праздник Амал в Мангистау

Традиционно праздничное мероприятие было организовано на территории историко – культурного комплекса «Адай ата – Отпан тау», расположенном на одной из самых высоких точек региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой акимат Мангистауской области

Фото: акимат Мангистауской области

В рамках праздника был организован пленэр художников области «Амалдың ақ таңы», поставлены театрализованные представления. Также состоялся гала-концерт местных художественных коллективов и вечер жыр-терме с участием порядка 10 жырау.

Специально приехавшие артисты из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Туркменистана порадовали гостей праздника своими песнями и произведениями в жанре жыр.

По традиции на вершине Отпан тау зажгли «Огонь единства». В этом году он был передан потомками Косай ата потомкам Тәзіке ата.

В этот день гости, прибывшие со всех уголков Казахстана и соседних государств, обменивались рукопожатиями и говорили друг другу добрые слова пожелания.

На празднике аксакалы отметили, что Амал мейрамы - это пример традиции, пришедшей от наших предков и сохранившей свою уникальность в современном обществе, особый праздник, который укрепляет единство и мир в стране.

14 марта праздничные мероприятия продолжатся на Отпантау. В этот день пройдут состязания казахских борзых, кунан байга, казашка курес, соревнования тяжеловесов и открытый турнир по тогызкумалаку. Кроме того, будут организованы различные культурные и спортивные мероприятия.