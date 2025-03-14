Как отмечают праздник Амал в Мангистау

Общество,Наурыз
99

Традиционно праздничное мероприятие было организовано на территории историко – культурного комплекса «Адай ата – Отпан тау», расположенном на одной из самых высоких точек региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой  акимат Мангистауской области 

Фото: акимат Мангистауской области

В рамках праздника был организован пленэр художников области «Амалдың ақ таңы», поставлены театрализованные представления. Также состоялся гала-концерт местных художественных коллективов и вечер жыр-терме с участием порядка 10 жырау.

Специально приехавшие артисты из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Туркменистана порадовали гостей праздника своими песнями и произведениями в жанре жыр.

По традиции на вершине Отпан тау зажгли «Огонь единства». В этом году он был передан потомками Косай ата потомкам Тәзіке ата.

В этот день гости, прибывшие со всех уголков Казахстана и соседних государств, обменивались рукопожатиями и говорили друг другу добрые слова пожелания.

На празднике аксакалы отметили, что Амал мейрамы - это пример традиции, пришедшей от наших предков и сохранившей свою уникальность в современном обществе, особый праздник, который укрепляет единство и мир в стране.

14 марта праздничные мероприятия продолжатся на Отпантау. В этот день пройдут состязания казахских борзых, кунан байга, казашка курес, соревнования тяжеловесов и открытый турнир по тогызкумалаку. Кроме того, будут организованы различные культурные и спортивные мероприятия.

#праздник #Мангистау #Амал

Популярное

Все
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Когда язык во всем опора
Узами родства связаны с Великой степью
И новенький айфон в придачу
Чисто там, где этому учат
Достигать поставленных целей
Исповедь защитника истины
На фронт призвали в день рождения
Мегаполис станет еще зеленее
Мы с тобой давно уже ровесники, отец…
Гвардейцы готовятся к паводкам
Казахстан и ЕС диверсифицируют практическое партнерство
Получайте удовольствие
В Курчатове развивают термоядерные технологии
На принципах открытости, плюрализма и единства целей
Природа и мы
Золотой мост между детством и будущим
Регионы должны находиться в режиме высокой готовности
Новая платформа приграничного партнерства
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Для наших мам!
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с праздником 8 Марта
«Смотрите, какая у меня тачка!»
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
Возраст не помеха
В Австралии готовятся к мощному удару тропического циклона
По звериным тропам Алтая
Что в имени тебе моем...
В их руках – жизни людей
Одеждой идентичность подчеркнув
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Читайте также

Лучших специалистов рабочих профессий определят на конкурсе…
Маулен Ашимбаев поздравил соотечественников с Амал күні
Права педагогов на командировочные выплаты восстановили в В…
Көрісу – день радости, встреч и прощения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]