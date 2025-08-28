Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Культура и общество
63
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Карагандинской области ко Дню шахтёра пройдут праздничные концерты, фестивали, спортивные состязания, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

Караганда

30 августа – большой концерт с участием AYAU, Sadraddin, группы «Ирина Кайратовна» и популярной певицы Zivert. Всех желающих приглашают на площадь Независимости.

Для того, чтобы зрители могли комфортно посмотреть концерт, с 16:00 перекроют часть проспекта Бухар-жырау – от пересечения с проспектом Нуркена Абдирова до пересечения с проспектом Назарбаева.

Концертная программа продлится до 22:00. После зрители смогут уехать домой на специальных автобусах.  Всего их будет 80. Желающие смогут уехать на них в Сортировку, Майкудук, Михайловку, Фёдоровку, Пришахтинск, ЖБИ и на Юго-Восток.

Автобусы в Сортировку, Майкудук, Фёдоровку и на Юго-Восток будут ждать пассажиров на остановке у ЦУМа. В Пришахтинск, Михайловку и на ЖБИ можно будет уехать от ДК горняков. С этой же остановки можно будет уехать на дополнительных автобусах в Темиртау, Абай, Сарань и Шахтинск.

31 августа в Центральном парке культуры и отдыха праздничная программа будет идти почти весь день.

В 12:00 на главной сцене парка выступит ансамбль «Гранд». Сразу после этого стартует вокальный конкурс «Тебе пою, Караганда!».

В 13:10 на сцене начнётся фестиваль «Еркеше кос жулдыз».

В 14:10 для карагандинцев выступят коллективы домов культуры.

В 15:10 для горожан сыграют музыканты Концертного объединения Кали Байжанова.

В 16:10 на парковую сцену поднимется Камилла Оспан, актриса Государственного театра Astana Musical.

Сразу после неё карагандинцам представят концертную программу от Дворца культуры горняков.

Вечер завершится ретроконцертом «Молодые годы Караганды». Начало в 19:00.

В парке 50-летия Казахстана с 17:00 до 19:00 пройдёт концерт «Кеншілер — ел мақтанышы».

В это же время на площади перед ДК «Молодёжный» состоится концерт «Кеншінің құрметі – кеншінің ерлігі».

Жителей Сортировки приглашают в парк железнодорожников. Здесь в 17:00 начнётся концертная программа «Тау кеншілерінің еңбегі – елінің мерейім».

Шахтинск

31 августа в 15:00 на площади перед акиматом пройдёт праздничный концерт.

Сарань

В этот же день в 18:00 на стадионе «Сұңқар» начнётся торжественная программа.

Абай

Праздничный концерт – 31 августа в 18:00 на площади городского парка.

В концертах в городах-спутниках примут участие казахстанские эстрадные звёзды – Айқын Төлепберген, ALEМ и Мақпал Исабекова.

#праздник #Карагандинская область #мероприятия #День Шахтера

