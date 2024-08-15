Как подать входную декларацию: практические советы

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами «входной» декларации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В декларации отражаются все активы, движимое, недвижимое имущество физлица, за исключением недвижимости и транспортных средств, зарегистрированных в РК.

Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Поэтому перед заполнением декларации рекомендуется:

- подготовить соответствующие подтверждающие документы;

- оценить у независимого оценщика имущество, стоимость единицы которой составляет более 1 000 МРП (3,5 млн тенге) (при желании). При этом оценка должна быть на 31 декабря 2023 года;

- заверить договоры займов у нотариусов, при условии, что займ был предоставлен до 31 декабря 2023 года;

- проверить наличие активов и обязательств в Казахстане.

Проверить наличие активов и обязательств можно с помощью специальных ресурсов: по ценным бумагам; по договорам о долевом участии в жилищном строительствепо объектам интеллектуальной собственности, авторского права; по имуществу, переданному в доверительное управление.

По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.

Декларацию об активах и обязательствах (ФНО 250.00) физлица могут представить на бумажном носителе или в электронном виде через электронные сервисы: кабинет налогоплательщика, портал «Электронного правительства» и мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobil», Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.

После заполнения декларации налогоплательщики могут подписать декларацию посредством ЭЦП или SMS-кода.

При этом КГД рекомендует не оставлять на последний день представление декларации, в целях избежания несвоевременного представления декларации и административной ответственности.

#КГД #декларация #рекомендации #советы

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