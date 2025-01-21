Как поменять пищевые привычки детей?

Есть проблема

На площадке Аlma School в Алматы прошла важная встреча руководителей образовательных учреждений с группой энтузиастов, которая выступает за продвижение и внедрение принципов правильного питания в детских садах и школах мегаполиса. Среди них – детский нутрициолог Альмира Орлова, которая 15 лет назад осознанно сменила свою профессию юриста из-за болезни отца. Врачи объяс­нили, что корни его инсульта уходят в детство и связаны с недостатком клетчатки в организме. Этот опыт подтолкнул ее посвятить жизнь продвижению здорового питания среди детей. Получив второе высшее медицинское образование по специальности «Функциональная нутрициология», она несет свои знания и опыт обществу.

На необходимость жесткого контроля за работой школьных столовых и обеспечения детей качественными продуктами, соответствующими международным стандартам, указал недавно Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев. А Министерство здравоохране­ния неоднократно спускало рекомендации по улучшению школьного питания. Недавно ведомство даже опубликовало перечень продуктов, запрещенных в школьных столовых. Это гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы (чипсоны), соленые сухарики со вкусовыми добавками.

Однако возможно ли изменить ситуацию только за счет постановлений и запретительных мер? Какое меню все еще преобладает в детских и школьных учреж­дениях страны? Достаточно ли овощей и фруктов в рационе детей? И почему растет уровень ожирения среди школьников? Именно эти вопросы не устают поднимать энтузиасты-нутрициологи Алматы.

Болезнь века

стала моложе

Альмира Орлова более семи лет занимается улучшением питания в образовательных учреждениях. Разработанные ею меню успешно внедрены в 20 частных детских садах и в девяти школах Казахстана. Она признается, что путь был непростым, поскольку вначале ее просто вежливо выпроваживали из школ.

– К сожалению, сегодня даже среди подростков регистрируются инсульты и инфаркты, наблюдается снижение физической активности, в рационе детей не хватает йода, клетчатки, а преобладают мучные продукты, фастфуд, газированные напитки и сладости. Неутешительна и статистика, свидетельст­вующая об увеличении признаков ожирения среди детей. По прогно­зам экспертов, в 2030 году в ­Казахстане ожидается более 500 тысяч детей в возрасте от 5 до 19 лет, которые могут страдать ожирением, – делится она данными.

Заведующая кафедрой педиатрии с курсом неонатологии Казахстанского медицинского университета Высшей школы общественного здравоохранения Гульмира Алтынбаева отметила, что рациональное питание – ключевой фактор физического и интеллектуального развития детей. Сегодня несбалансированное, избыточное питание является основным фактором повышения риска неинфекционных заболеваний. Растет и распространенность метаболического синдрома, который включает четыре основных фактора: ожирение, высокое артериальное давление, диабет 2-го типа, повышенный уровень «плохого» холестерина. По статис­тике ВОЗ, сегодня в мире у двух миллиардов людей этот диагноз, среди них дети – от 27 до 40% в разных странах.

– Если раньше метаболический синдром считался болезнью среднего возраста, то в последние десять лет растет темп ожирения. В частности, в возрастной категории от 7 до 11 лет метаболическим синдромом страдают 20% детей, а с 12 до 17 лет уже 40% подвержены этому заболеванию. Необходимо принимать меры на государственном уровне и разработать профилактические шаги. Это не только правильное питание, но и физическое развитие, – подчеркнула специалист.

Осведомленность родителей –

ключ к переменам

Как оказалось, менять пищевые привычки детей сложно преж­де всего из-за сопротивления родителей. Они считают, что это обусловлено экономией их денег и может привести к недоеданию у детей. Но важно, чтобы ребенок ел пять видов овощей в день, как рекомендует ВОЗ. Поэтому Альмира Орлова решила разрабатывать полезные блюда вместе с детьми, они же их и тестировали. За эти годы созданы десятки полезных рецептов, таких как брауни из фасоли, вафли из гороха, оладьи из цветной капусты.

Нутрициолог ­подчеркивает, что формировать вкусовые предпочтения нужно с раннего возраста.

– К сожалению, вкусы детей формируются не дома, а в кафе, где преобладают фастфуд и сладкие напитки. Придя в детский сад, ребенок не готов есть цветную капусту и запеченные кабачки. Да и в школе за 20 минут перемены невозможно научить школьника любить овощи, – полагает она.

Поэтому пер­воочередная задача – изменение родительского мышления и повышение их осведомленнос­ти. Это начинается на государственном уровне, с того момента, когда женщина первый раз появляется в женской консультации. Именно тогда надо говорить о том, что залогом здоровья будущего ребенка будет правильное питание. Очень важно просвещать родителей через врачей, что следствием неправильного питания является метаболический синдром, диабет 2-го типа. На уровне Министерства просвещения следует внедрять уроки по здоровому питанию, привлечь к этому учителей химии, биологии, которые смогут объяснить, насколько сильно иммунитет ребенка зависит от достаточного количества клетчатки в организме.

Сейчас группа нутрициологов совместно с психологами работает над созданием унифицированного урока по здоровому питанию на казахском и русском языках. Кроме того, готовится издание книг, где доступно и интересно объясняется важность здорового питания. Предлагается применять креативный подход при подаче полезных блюд, приводя в пример любимых героев мультфильмов.

По словам руководителя детского сада Indigo nursery ­Самал Тукеевой, их семилетний опыт показал, что правильное питание повысило иммунитет детей, посещаемость в осенне-зимний период, когда идет рост вирусных заболеваний. Хотя родители вначале сопротивлялись и всячески критиковали эти новшества. Таким образом, есть прямая ­экономическая связь между правильным питанием детей и количест­вом больничных листов, которые приходится брать мамам и папам для лечения своих чад.

Когда «полезно»

значит «вкусно»

Своим опытом внедрения в школе правильного питания поделилась директор Alma Sсhool Виктория Шестель, отметив, что этому шагу предшествовала большая просветительская работа с родителями и детьми. Все лето совместно с Альмирой Орловой в столовой тестировали каждый продукт и блюда. В сентябре начали внедрять меню.

– Спустя три месяца могу сказать, что дети с удовольствием бегут в столовую, еда на тарелках не остается. Кстати, противниками правильного питания были родители, которые без предупреждения приходили в школу дегустировать еду. Но потом и они убедились, что это не только полезно, но и вкусно, – говорит директор школы.

Можно сказать, что нутрицио­лог и ее неравнодушные коллеги начали решать важную государственную задачу – внедрение правильного питания в дошкольных и школьных учреждениях. Они выявили ряд проблем, которые надо решать на системной основе. Это, например, нехватка профессиональных кадров в школьных столовых, повышение престижа этой работы. Немаловажно учить самих поваров и педагогов важности здорового питания.

– Повара должны знать: 80% иммунного потенциала организма находится в кишечнике, и от того, что они кладут в кастрюлю, зависит здоровье ребенка. Но не все вникают в эти цифры, проявляют искреннюю заинтересованность и меняют подход в приготовлении школьной еды. Пока новшества внедряются только в частных дошкольных заведениях и школах, а государственные учреждения не имеют права нарушать установленные нормы питания, – говорит ­Альмира Орлова.

Нутрициолог подняла еще один очень важный вопрос, касающийся огромных маркетинговых бюджетов производителей фастфудов и их эффективной коммуникации с подрастающим поколением, с которыми сложно конкурировать.

– Пул нутрициологов, разработавший более ста рецептов правильного питания детей, готов бесплатно предоставить их государственным детским садам и школам. Мы считаем, что сумма, выделяемая государством на бесплатное горячее питание в школах, достаточна для составления полезного и вкусного меню, – подчеркнула она.

Отметим также, что проблему правильного питания нутрицио­логи поднимают не первый год, но инерция госорганов не позволяет услышать этих специалис­тов. Напомним, что в 2008 году в США на федеральном уровне был принят исторический закон, поменявший правила школьного питания. У нас же этим важным вопросом пока занимаются энтузиасты.