В МВД рассказали, как понять, что ребенок подрабатывает закладчиком наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Полиция рекомендует родителям обратить внимание на следующие признаки:

- если в телефоне ребенка появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов;

- среди личных вещей появились изолента, zip-пакеты, карманные электронные весы, блистеры с таблетками;

- сменился круг общения;

- появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор;

- изменился режим дня: стал уходить на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет, где и с кем был;

- появились новые вещи, происхождение которых ребенок не хочет объяснить.

Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения.

Министерство внутренних дел напоминает, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 16 лет, а за сбыт наркотиков – с 14 лет.