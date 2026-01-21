Национальный курултай в Кызылорде вновь зафиксировал важный поворот в культурной повестке. Историческая память и историко-культурное наследие рассматриваются не как символический капитал, а как практический ресурс развития – для образования, науки, медиа, региональной идентичности и доверия к институтам.

Поэтому особое значение получает архивная система: именно она обеспечивает подлинность источников, качество гуманитарной политики и устойчивость цифровых инициатив вроде «Ұлттық цифрлық мұра», которые требуют единых стандартов, открытости и технологической совместимости. Директор Архива Президента Республики Казахстан Алия Мустафина прокомментировала ключевые акценты культурной и архивной повестки Национального курултая.

На Национальном курултае звучал акцент на сохранении культурного наследия и исторической памяти. Какие управленческие решения на уровне архивной системы сильнее всего помогают превращать историческую память из «символа» в практический общественный ресурс?

Историческая память перестает быть красивым символом тогда, когда архивы начинают работать не про прошлое, а на будущее. Речь идет не о закрытых хранилищах, а о живой инфраструктуре, востребованной в экономике, образовании, медиа и культуре.

Первое – архивы должны перейти от логики хранения к логике сервиса. Документ должен «идти» к людям. Когда источник встроен в школьный учебник через QR-код или мгновенно доступен журналисту для проверки факта, это и есть рабочая модель.

Второе – важна не просто массовая оцифровка, а понятная политика открытости. Необходимо четко прописать, какие данные можно использовать для кино, какие – для науки, какие – для обучения нейросетей. Это снимает барьеры и делает архивную работу прикладной.

Третье – вовлечение общества. Волонтеры и молодежь готовы участвовать в распознавании, расшифровке, уточнении фактов, помогать собирать историю – им нужен официальный инструмент.

Четвертое – сильнее связать архивы с развитием регионов. Архивные данные способны стать основой музейных экскурсий, туристических маршрутов, локальной идентичности и даже решений в городской среде.

И, конечно, технологии сами по себе не сработают без специалистов, которые умеют упаковывать историю в современные форматы. Архивист сегодня – не только хранитель, но и менеджер данных, продюсер, человек с цифровыми компетенциями. Поэтому инвестиции в образование и навыки – ключевой управленческий вопрос.

Президент обозначает цифровизацию как инструмент необратимых реформ. Какие элементы цифровой трансформации архивов дают наибольший измеримый эффект для государства и общества?

Самый ощутимый эффект цифровизации архивов проявляется там, где гражданин напрямую чувствует результат. Я выделила бы три направления: перевод госуслуг в проактивный формат, создание единого цифрового хранилища и внедрение ИИ для распознавания текстов.

Цифровизация превращает архивы из закрытых хранилищ в динамичные базы данных и дает государству экономию ресурсов за счет автоматизации социально-правовых запросов (пенсии, стаж, права собственности) и сокращения сроков рассмотрения с недель до минут. Для общества главный итог – демократизация доступа к исторической памяти: онлайн-платформы вроде «Единого электронного архива» убирают физические барьеры и укрепляют доверие к источнику, потому что данные становятся доступными и проверяемыми. В этом смысле подход, который задает Президент Казахстана, работает на простую цель: скорость, прозрачность и сохранность должны быть измеримыми, а не декларативными.

«Ұлттық цифрлық мұра» занимает заметное место в культурной повестке. Какую роль Архив Президента должен играть в этой инициативе?

В рамках «Ұлттық цифрлық мұра» Архив Президента должен стать центром компетенций и главным методологом, который вырабатывает технические стандарты оцифровки для всей страны. По сути, он может выступить архитектурным ядром национальной системы и координатором архивной работы, гарантируя, что цифровые данные будут технически совместимы и юридически значимы.

Это принципиально важно, потому что национальные проекты в сфере наследия и музейных фондов работают только тогда, когда едины правила описания, форматы, требования к качеству, а также понятны условия использования материалов.

Национальный курултай поднимает задачу повышения доверия к институтам и борьбы с искажениями информации. Как архивы могут стать частью инфраструктуры доверия?

Архивы могут быть ключевым элементом инфраструктуры доверия, потому что работают с первоисточниками. Доверие возникает там, где можно проверить происхождение документа, контекст и корректность интерпретации – это превращает архив в активный антифейковый институт.

Здесь важны: верификация и доказуемость подлинности, прозрачность происхождения, научно-справочный аппарат, который сужает пространство для манипуляций. Дополнительный уровень доверия дает цифровая аутентификация – электронная подпись, фиксация дат создания и публикации, контроль использования. Это особенно актуально в эпоху дипфейков и поддельных «архивных сканов».

Фейки часто рождаются из фрагментарной публикации, поэтому нужен комплексный подход: полнота представления документа и научное комментирование. Это снижает поле для спекуляций вокруг истории и укрепляет доверие к культурной политике в целом.

Семитомное академическое издание истории Казахстана и укрепление научной базы гуманитарной политики – ключевая часть культурной повестки. Как Архив Президента может поддержать такие проекты институционально?

Архив Президента как правопреемник документов политической истории ХХ века в советский период был практически закрыт для исследователей. Открытие фондов в первые годы Независимости стало одним из факторов историографического подъема, и сегодня Архив открыт для научного сообщества.

В 2022 году по решению Главы государства в Архив Президента была передана часть документального наследия нации, ранее находившаяся в малодоступных специальных архивах. Эти комплексы вводятся в научный оборот и доступны специалистам. Значительная часть материалов семитомного издания, охватывающего ХХ век и период Независимости, подготовлена на основе документов Архива Президента.

Кроме того, Архив сопровождает исследования через издание документальных сборников. Это не просто публикации, а серьезная работа по научному описанию и атрибуции источников – фактически отдельный исследовательский процесс. В последние годы усиливается и цифровая составляющая: тематические коллекции публикуются в электронном формате, что особенно важно для исследователей, которые не всегда могут приехать в читальные залы в Астане и Алматы.

Президентский курс на модернизацию институтов предполагает дисциплину и качество процедур. Какие изменения в системе управления документами и архивами наиболее прямо влияют на качество государственного управления и правовую определенность?

Глава государства ставит конкретные задачи по модернизации работы госорганов и повышению эффективности на всех уровнях. В практическом смысле это связано с укреплением исполнительской дисциплины в работе с документами, сокращением документооборота и отчетности, повышением самостоятельности и персональной ответственности руководителей, цифровизацией процессов и переходом к единому централизованному облачному документообороту.

Для архивной системы это означает очень прикладную задачу: выбрать траекторию сохранения документального наследия в условиях, когда документы рождаются и живут в электронной среде. От того, что архивы сохранят, так потомками будет воспринято наше время. Поэтому изменения должны затронуть и общественное сознание – через культуру документа в широком смысле. Это неизбежно ведет к переосмыслению стандартов, регламентов и ответственности. В конечном итоге дисциплина и правовая определенность держатся на понимании ответственности – и именно это делает модернизацию устойчивой.