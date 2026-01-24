Максим Рожин, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Атмосфера пятого заседания Национального курултая была наполнена духом единства и сплоченности. Думаю, Кызылорду выбрали местом проведения не случайно. Город, хранящий историческую память и культурный код, имеет огромное сакральное значение.

К слову, посещая различные уголки Казахстана, вижу: в аулах строятся дома культуры, библиотеки... Но здания – это одно, необходимо их внутреннее наполнение. А кроме того, надо думать о том, как поднимать статус и зарплату сотрудникам, которые здесь работают.

Курултай – уникальная площадка по обсуждению актуальных проблем страны. За прошедшие пять лет сделано немало. Возьмем, к примеру, законодательство. В рамках поручений, данных на заседаниях курултая, Парламент принял 26 законов.

В настоящее время в разработке находятся еще десять законопроектов. В их числе – закон о пересмотре ответственности за распространение наркотических средств. Член курултая Айман Умарова предложила дифференцировать ее, поскольку лица, занимающиеся сбытом и распространением, и те, кто непосредственно организует и контролирует производство и финансовые процессы, выполняют принципиально разные роли.

Значительное внимание мы уделяем также вопросам культурной политики. Следует отметить, что в прошлом году Глава государства подписал указ, которым утверждены основные принципы, ценности и направления внутренней политики страны, что придало этим вопросам особую актуальность. И именно они стали ориентирами в дальнейшем движении вперед.

Наталья Дементьева, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Пятый Национальный курултай в Кызылорде стал для меня не просто очередным общественно-политическим событием. Это было ощущение рубежа, момента, когда накопленные за несколько лет идеи, дискуссии и ожидания общества оформились в ясную и логичную политическую перспективу.

Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева прозвучало предельно откровенно и, я бы сказала, по-государственному честно. Без иллюзий, без попытки приукрасить реальность. Речь шла не только о достигнутых результатах, но и о том, что прежняя модель политической системы исчерпывает себя и требует обновления. Это редкое качество – вовремя признать необходимость перемен и предложить их не в форме лозунгов, а в виде продуманной архитектуры.

Для меня, как гражданина, было важно услышать, что общественный диалог, который на протяжении нескольких лет велся на площадке курултая, не оказался формальностью. За этим диалогом последовали конкретные решения, законы, институциональные изменения. Курултай действительно стал пространством, где общественная мысль была услышана и трансформирована в государственную политику.

Как депутат, я особенно внимательно отнеслась к блоку, посвященному парламентской реформе. Переход к однопалатному Парламенту с названием Курултай – это не просто структурное изменение. Это попытка вернуть смысл представительной власти, усилить ее ответственность и приблизить к исторической традиции коллективного обсуждения судьбоносных решений. Важно и то, что акцент сделан не на количестве депутатов, а на их профессионализме и качестве работы. Это, по сути, ответ на общественный запрос на действенный, а не декоративный парламентаризм.

Отдельно отмечу решение о создании Народного совета Казахстана. Как член Ассамблеи народа, я воспринимаю этот шаг не как отказ от накопленного опыта, а как его логичное развитие. Ассамблея и Национальный курултай выполнили свою историческую миссию. Новый формат призван сохранить преемственность и одновременно вывести общественный диалог на более системный уровень.

Особое впечатление произвело объявление о создании Конституционной комиссии. Масштаб предполагаемых изменений действительно сопоставим с принятием новой Конституции. Это требует осторожности, глубины и широкой общественной вовлеченности. И здесь важно, что Президент предлагает эволюционный путь – через экспертную работу и общенациональный референдум.

Уезжая из Кызылорды, я поймала себя на мысли, что курултай перестал быть просто площадкой для обсуждений. Он стал точкой зрелости нашего общества и государства. Местом, где разговор о будущем получил конкретные очертания. И в этом, пожалуй, его главный итог.

Мереке Кулкенов, председатель правления Союза писателей Казахстана:

– Прошедшее заседание Национального курултая оставило у меня ощущение серьезного и ответственного разговора о будущем страны. Это была не формальная встреча, а площадка для осмыс­ления ценностных ориентиров, которые сегодня особенно важны для общества. Отрадно, что, помимо вопросов экономики и политического переустройства, в центре внимания оказались проблемы языка, литературы, культуры и искусства, исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. Для меня, как руководителя творческой организации, важно, что на общенациональном уровне подчеркивается роль духовного и интеллектуального капитала нации.

Мы должны думать и о внутреннем содержании реформ. Уверен, духовная сфера должна стать не фоном, а основой будущих пре­образований. В этом контексте символичным является предстоящее широкое празднование 90-летия Олжаса Сулейменова – поэта, который с начала 1960-х годов представляет казахскую культуру миру и по праву считается поэтом общечеловеческого масштаба. Его юбилей – это повод не только для торжеств, но и для глубокого осмысления роли литературы в современном мире.

Убежден, что творческая интеллигенция должна быть активным участником реформ. Речь идет о содержательном вкладе – в образование, культурную политику, работу с молодежью. Именно поэтому актуальной остается идея открытия центров абаеведения во всех регионах страны. Это шаг к системной работе с наследием великого Абая как философа, мыслителя и нравственного ориентира нации.

Не менее значим проект по развитию детских библиотек, иниции­рованный Президентом. Воспитание ребенка на основе национальных ценностей невозможно без книги. Важно не просто обеспечить доступ к литературе, но и сформировать устойчивый интерес к чтению, показать, что книга – это живой источник не только знаний, но и мышления и внутренней свободы.

В целом реформы, о которых сегодня идет речь, требуют не только административных решений, но и вовлечения широких слоев общества, особенно представителей творческой и научной интеллигенции. И здесь голос писателей, поэтов, ученых и деятелей культуры должен звучать ясно и ответственно.