«Казправда» провела опрос участников V Национального курултая. Мы попросили коротко ответить наших собеседников на вопросы: чем запомнится и как вы оцениваете итоги нынешней встречи?

Бибигуль Жексенбай,
депутат Сената Парламента РК:

– Как показывает мировой опыт, государства разрушаются не из-за отсутствия ресурсов, а из-за отсутствия реальных решений. Работая в Национальном курултае, я все чаще убеждаюсь: сегодня для Казахстана ключевым ресурсом становится не нефть и не инфраструктура, а способность мыслить на шаг вперед и брать ответственность за будущее.

Именно поэтому Национальный курултай занял особое место в новой политической архитектуре страны. Президент
Касым-Жомарт Токаев точно обозначил его суть, подчеркнув, что Национальный курултай – это содержательная площадка диалога, на которой принимаются конкретные решения, необходимые для развития страны.

Заседание в Кызылорде стало моментом особого осмысления. Когда Президент напомнил, что «Земля Сыр – мать Алаша», это прозвучало не как историческая ремарка, а как напоминание о непрерывности государственности. Потому справедлива мысль Президента о том, что современное поколение должно соединять историческое наследие с ответственностью перед будущим страны.

Особое значение имеет парламентская реформа, и новое название высшего представительного органа – Курултай. В мире мало парламентов с одинаковыми названиями. Сейм, Кнессет, Бундестаг, Конгресс, Рада – это не украшения, а отражение исторического выбора нации. Сам парламентаризм, возникший еще в XIII веке, сохранился именно потому, что умел меняться, оставаясь верным своей сути.

Мне в 2009 году во время визита в Казахстан посчастливилось взять интервью у тогдашнего Президента Израиля Шимона Переса, который сказал: «Будущее принадлежит тем, кто умеет не только мечтать, но действует рационально».

Национальный курултай сегодня – это как раз попытка соединить мечту и ответственность. И для меня, как заместителя председателя Национального курултая и сенатора, очевидно: мы учимся принимать решения не из страха перед будущим, а из веры в него. Инвестиция в веру – это способность общества доверять будущему и участвовать в его создании.

 

Альберт Рау,
вице-спикер Мажилиса Парламента РК:

– Прошедший Национальный курултай в очередной раз подтвердил свою особую роль как площадки, где сходятся самые разные голоса – от представителей регионов и неправительственного сектора до экспертов и общественных деятелей. Именно поэтому каждый участник, по сути, уехал с него со «своим» смыслом. Кто-то услышал ответы на вопросы своей отрасли, кто-то – сигналы по социальным или региональным проблемам, а для кого-то ключевыми стали ценностные ориентиры.

Однако при всей широте обсуждений главная особенность Нацио­нального курултая – его устремленность в будущее. Если обратиться к историческим корням, то у казахского народа курултай всегда собирался в переломные моменты – чтобы не просто обсудить текущие трудности, а договориться о стратегическом направлении, определить, куда и зачем движется общество. Этот путь предполагает фундаментальный характер преобразований, сопоставимый с принятием нового Основного закона. Инициирование Главой государства Конституционной комиссии для законодательного закрепления этих реформ считаю реальным шагом в укрепление доктрины Справедливого Казахстана.

В этом контексте выступление Президента Касым-Жомарта Токаева­ и обозначенные им приоритеты выглядят не как набор разрозненных инициатив, а как цельный посыл. В каждом регионе, в каждой отрасли есть потенциал, который можно усилить за счет технологий, данных и современных управленческих подходов. Национальный курултай в этом смысле выступает не финальной точкой обсуждений, а отправной – местом, где формируется общее понимание направления и ответственности за выбранный курс. И, пожалуй, именно в этом заключается его главный итог: не просто зафиксировать проблемы, а договориться о будущем и начать движение к нему.

 

Имамзада Шагиртаев, Герой Труда Казахстана, член Национального курултая, член Общественного совета Кызылординской области:

– Горжусь тем, что исторический V Национальный курултай прошел на моей родной земле, в Кызылорде. Было приятно слышать от гостей-участников лестные отзывы о больших позитивных изменениях в Приаралье. Все это претворилось в жизнь, как отметил Президент, благодаря трудолюбию, сплоченности, любви к родной земле, патриотизму местных жителей и активной работе акима области Нурлыбека Налибаева.

Курултай позволил власти слышать живые голоса людей. Прак­тика показала, что предложения, озвученные на заседаниях Нацио­нального курултая, не остаются на бумаге. Инициативы находят отражение в законодательных актах, стратегических документах, концепциях и государственных программах.

Президент затронул актуальную для нас тему Аральского моря. Он подчеркнул важность продолжения системной работы по восстановлению экосистемы Приаралья и привлечения международного сообщества к решению проблемы. Также он сказал о необходимости подготовить достоверную карту водно-энергетических ресурсов Казахстана и поручил решить вопрос о передаче гидротехнических объектов в доверительное управление для повышения их эффективности. Для нас, рисоводов области, это очень важно.

Отмечу важный посыл Главы государства о том, что Казахстан должен стать страной трудолюбивых граждан, территорией справедливости, закона и порядка. В этой связи было приятно услышать из уст Президента теплые слова об аулах Кызылординской области – Наги Ильясова и Тан. Они процветают благодаря тому, что у каждого сельчанина есть клочок земли, где они разводят скот, выращивают урожаи.

К примеру, в нашем хозяйстве «Тан ЛТД» заняты почти 300 аульчан. Благодаря их ратному труду сельскохозяйственное предприятие выросло в прибыльное крупное хозяйство, серьезного экспортера зерновых. Замечу, почти половина работников – это молодые механизаторы, комбайнеры, агрономы, экономисты, у каждого достойная зарплата. В селе Тан мы улучшаем качество жизни сельчан: построили дороги, провели освещение, открыли детский сад, спорткомплекс, мечеть, скотоводческие фермы, цех по переработке мясной продукции, разбили фруктовые сады, открываем новые рабочие места. И все это ради земляков и родной земли.

 

Шерзод Пулатов,
председатель общественного объединения «Узбекский этнокультурный центр» Астаны:

– Особо волнительной стала та часть выступления Главы государства, где речь шла об Ассамблее народа Казахстана. Скажу откровенно, каждая инициатива – и об упразднении квоты АНК в Парламенте, и о создании на основе ассамблеи и курултая Народного совета – воспринималась с переживанием. Но понимание того, что изменения назрели и что Президент предлагает наиболее оптимальный и своевременный вариант решения этого важного вопроса, было единодушным.

В кулуарах после заседания мы обсуждали с коллегами и это, и другие новшества, а их в речи Главы прозвучало много. Могу сказать, что есть общее понимание важности предлагаемых нововведений в системе госуправления. Это усилит и обеспечит необходимую маневренность государственной власти, позволит ей более эффективно решать широкий круг вопросов.

А меня лично воодушевило предложение о переименовании Парламента в Курултай. Исторически это понятие всегда символизировало единение в принятии судьбоносных решений для народа и страны. Поэтому весьма символично, что законодательный орган, где формируются ключевые правовые основы государства, будет носить именно это название. В целом все президентские инициативы были восприняты участниками заседания с одобрением, теперь остается всем вместе подключиться к их реализации.

 

Зульфия Байсакова,
член Общественного совета Алматы, председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров»:

– Впечатление, оставленное V Национальным курултаем, я бы выразила так: большие планы, которые определяют будущее Казахстана. Многие заявления Главы государства оказались в определенной мере неожиданными. Идея однопалатного Парламента уже обсуждалась, и мы – общественные структуры, гражданское общество – выражали поддержку этой инициативе. А вот предложения о введении новой должности в аппарат верховной власти и отмене квот, в том числе персональных депутатских от имени Президента, требуют осмысления.

Для себя я всегда отмечаю последовательность и настойчивость Президента в его оценках текущей ситуации. В его выступлении прозвучала жесткая критика в адрес полицейской службы, с которой, на мой взгляд, трудно не согласиться. Эффективность профилактики преступлений, связанных со сталкерством и бытовым насилием, по-прежнему остается недостаточной, что подтверждается трагичес­кими случаями, об одном из которых упомянул Глава государства.

В целом новый пакет реформ объявлен, и можно ожидать, что работа над воплощением идей и инициатив, прозвучавших на курултае, началась.

Карлыгаш Джаманкулова,
президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз»:

– Как члену рабочей группы по парламентской реформе и женщине мне было особенно приятно, что Президент придерживается мнения о сохранении «женской» квоты в представительные органы власти. При этом считаю важным подчеркнуть: квота в выборных партийных списках не означает каких бы то ни было привилегий. Это, на мой взгляд, способ призвать партийный истеблишмент отказаться от предвзятого отношения к женщинам в своих рядах и на равных выдвигать их кандидатуры для участия в избирательном процессе. Сейчас такая норма обеспечивает им гарантированное представительство в Мажилисе Парламента и маслихатах. В любом случае последнее решение останется за избирателями.

Дмитрий Павленко,
директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта:

– Ровно год назад я вошел в состав Национального курултая и, находясь в Кызылорде – городе с глубокой историей и особым ритмом, особенно остро ощутил значимость происходящего.

Кызылорду называют колыбелью Алаша, первой столицей Казахстана, центром творческой энергии и больших идей, землей, давшей миру космодром Байконур – космическую гавань, из которой человечество сделало шаг в космос. Сегодня город живет и развивается, бережно сохраняя свои корни: строятся новые объекты, открываются музеи, парки, медицинские центры, но главное богатство – местное население. Этим, наверное, и объясняется выбор локации для проведения V Национального курултая. Он традиционно объединил казахстанцев, для которых в приоритете – служить народу и стране.

Все те, кто посетил панельные сессии и само заседание, думаю, будут солидарны со мной: на встречах царила атмосфера единства, взаимоуважения и взаимопонимания. У каждого были свои мысли, идеи. На рабочих секциях, в том числе и на той, где обсуждались вопросы образования и науки, во главе угла стояли не абстрактные идеи, а реальные проблемы, волнующие общество. За этим диалогом стоит искреннее желание менять ситуацию к лучшему шаг за шагом, через предложения, дискуссии и совместные решения.

Эмин Аскеров,
президент Ассоциации социальных инноваторов Казахстана:

– Выступление Главы государства на V Национальном курултае все ждали с нетерпением: будет ли приоткрыта завеса некой тайны над предстоящими реформами? Ожидания оправдались, все акценты расставлены. Их в речи Президента было много – от однопалатного Парламента до темы водной безопасности.

Лично для меня самым неожиданным моментом стало извес­тие о скором появлении государственного органа нового формата – Қазақстанның халық кеңесі, Народного совета, который станет стратегическим преемником АНК и Национального курултая. Разговоры о трансформации ассамблеи велись давно, теперь все встало на свои места.

Уже после заседания участники курултая долго обсуждали повестку, заданную Главой государства. Для себя отметил позитивный настрой нашего Президента: несмотря на непростые времена – сейчас весь мир находится в «зоне турбулентности», Касым-Жомарт Токаев делает четкий акцент на сохранении нашей идентичности, культуры, идеологии. И настраивает тем самым нас: важно работать, быть патриотом и любить свое Отечество.

