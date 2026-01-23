Бибигуль Жексенбай,

депутат Сената Парламента РК:

– Как показывает мировой опыт, государства разрушаются не из-за отсутствия ресурсов, а из-за отсутствия реальных решений. Работая в Национальном курултае, я все чаще убеждаюсь: сегодня для Казахстана ключевым ресурсом становится не нефть и не инфраструктура, а способность мыслить на шаг вперед и брать ответственность за будущее.

Именно поэтому Национальный курултай занял особое место в новой политической архитектуре страны. Президент

Касым-Жомарт Токаев точно обозначил его суть, подчеркнув, что Национальный курултай – это содержательная площадка диалога, на которой принимаются конкретные решения, необходимые для развития страны.

Заседание в Кызылорде стало моментом особого осмысления. Когда Президент напомнил, что «Земля Сыр – мать Алаша», это прозвучало не как историческая ремарка, а как напоминание о непрерывности государственности. Потому справедлива мысль Президента о том, что современное поколение должно соединять историческое наследие с ответственностью перед будущим страны.

Особое значение имеет парламентская реформа, и новое название высшего представительного органа – Курултай. В мире мало парламентов с одинаковыми названиями. Сейм, Кнессет, Бундестаг, Конгресс, Рада – это не украшения, а отражение исторического выбора нации. Сам парламентаризм, возникший еще в XIII веке, сохранился именно потому, что умел меняться, оставаясь верным своей сути.

Мне в 2009 году во время визита в Казахстан посчастливилось взять интервью у тогдашнего Президента Израиля Шимона Переса, который сказал: «Будущее принадлежит тем, кто умеет не только мечтать, но действует рационально».

Национальный курултай сегодня – это как раз попытка соединить мечту и ответственность. И для меня, как заместителя председателя Национального курултая и сенатора, очевидно: мы учимся принимать решения не из страха перед будущим, а из веры в него. Инвестиция в веру – это способность общества доверять будущему и участвовать в его создании.

Альберт Рау,

вице-спикер Мажилиса Парламента РК:

– Прошедший Национальный курултай в очередной раз подтвердил свою особую роль как площадки, где сходятся самые разные голоса – от представителей регионов и неправительственного сектора до экспертов и общественных деятелей. Именно поэтому каждый участник, по сути, уехал с него со «своим» смыслом. Кто-то услышал ответы на вопросы своей отрасли, кто-то – сигналы по социальным или региональным проблемам, а для кого-то ключевыми стали ценностные ориентиры.

Однако при всей широте обсуждений главная особенность Нацио­нального курултая – его устремленность в будущее. Если обратиться к историческим корням, то у казахского народа курултай всегда собирался в переломные моменты – чтобы не просто обсудить текущие трудности, а договориться о стратегическом направлении, определить, куда и зачем движется общество. Этот путь предполагает фундаментальный характер преобразований, сопоставимый с принятием нового Основного закона. Инициирование Главой государства Конституционной комиссии для законодательного закрепления этих реформ считаю реальным шагом в укрепление доктрины Справедливого Казахстана.

В этом контексте выступление Президента Касым-Жомарта Токаева­ и обозначенные им приоритеты выглядят не как набор разрозненных инициатив, а как цельный посыл. В каждом регионе, в каждой отрасли есть потенциал, который можно усилить за счет технологий, данных и современных управленческих подходов. Национальный курултай в этом смысле выступает не финальной точкой обсуждений, а отправной – местом, где формируется общее понимание направления и ответственности за выбранный курс. И, пожалуй, именно в этом заключается его главный итог: не просто зафиксировать проблемы, а договориться о будущем и начать движение к нему.

Имамзада Шагиртаев, Герой Труда Казахстана, член Национального курултая, член Общественного совета Кызылординской области:

– Горжусь тем, что исторический V Национальный курултай прошел на моей родной земле, в Кызылорде. Было приятно слышать от гостей-участников лестные отзывы о больших позитивных изменениях в Приаралье. Все это претворилось в жизнь, как отметил Президент, благодаря трудолюбию, сплоченности, любви к родной земле, патриотизму местных жителей и активной работе акима области Нурлыбека Налибаева.

Курултай позволил власти слышать живые голоса людей. Прак­тика показала, что предложения, озвученные на заседаниях Нацио­нального курултая, не остаются на бумаге. Инициативы находят отражение в законодательных актах, стратегических документах, концепциях и государственных программах.

Президент затронул актуальную для нас тему Аральского моря. Он подчеркнул важность продолжения системной работы по восстановлению экосистемы Приаралья и привлечения международного сообщества к решению проблемы. Также он сказал о необходимости подготовить достоверную карту водно-энергетических ресурсов Казахстана и поручил решить вопрос о передаче гидротехнических объектов в доверительное управление для повышения их эффективности. Для нас, рисоводов области, это очень важно.

Отмечу важный посыл Главы государства о том, что Казахстан должен стать страной трудолюбивых граждан, территорией справедливости, закона и порядка. В этой связи было приятно услышать из уст Президента теплые слова об аулах Кызылординской области – Наги Ильясова и Тан. Они процветают благодаря тому, что у каждого сельчанина есть клочок земли, где они разводят скот, выращивают урожаи.

К примеру, в нашем хозяйстве «Тан ЛТД» заняты почти 300 аульчан. Благодаря их ратному труду сельскохозяйственное предприятие выросло в прибыльное крупное хозяйство, серьезного экспортера зерновых. Замечу, почти половина работников – это молодые механизаторы, комбайнеры, агрономы, экономисты, у каждого достойная зарплата. В селе Тан мы улучшаем качество жизни сельчан: построили дороги, провели освещение, открыли детский сад, спорткомплекс, мечеть, скотоводческие фермы, цех по переработке мясной продукции, разбили фруктовые сады, открываем новые рабочие места. И все это ради земляков и родной земли.

Шерзод Пулатов,

председатель общественного объединения «Узбекский этнокультурный центр» Астаны: