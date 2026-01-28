Говорят участники курултая

18

«Казправда» провела опрос участников V Национального курултая. Мы попросили коротко ответить наших собеседников на вопросы: чем запомнится и как вы оцениваете итоги нынешней встречи?

Фото: Акорда

Амангельды Нугманов, депутат Сената Парламента:

– В Казахстане началась работа Комиссии по Конституционной реформе, ознаменовавшая начало нового важного этапа в дальнейшем институциональном развитии государства.

Комиссия представляет собой площадку для профессионального, открытого и содержательного диалога, в ходе которого должны быть учтены интересы общества, экспертов, регионов и всех государственных институтов.

Конституционная реформа – это ответ на общественный запрос на более справедливую, устойчивую и подот­четную систему власти. Причем речь идет не о косметических изменениях, а о глубоком переосмыслении принципов госуправления, баланса ветвей власти и реального участия граждан в принятии решений.

Особую значимость имеет то, что реформы направлены на усиление представительности и эффективности государственных органов, укрепление конституционных гарантий прав и свобод граждан, развитие механизмов сдержек и противовесов, а также повышение ответственности власти перед обществом.

Конституция – это живой общественный договор. Ее обновление должно служить укреплению доверия между государством и гражданами, способствовать стабильности и долгосрочному развитию страны. Поддержка конституционной реформы сегодня – это вклад в Новый, Справедливый и Сильный Казахстан, где закон, ответственность и диалог становятся основой государственного курса. Будущее страны формируется именно сейчас, и важно, чтобы оно опиралось на ценности справедливости, открытости и уважения к человеку.

Ольга Булавкина, депутат Сената Парламента РК

– Реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева представляют собой логичную и целостную программу по системному обновлению политического устройства Казахстана. Их последовательность демонстрирует прагматичный подход к фундаментальным конституционным изменениям, наполненным конкретными законами и живой практикой.

Самая распространенная форма парламентаризма в мире – однопалатная. Она демонстрирует высокую эффективность законотворчества, способствует формированию зрелой партийной системы и политической культуры. Компенсировать отсутствие в законодательном органе закрепленного регионального представительства поможет усиление роли местного самоуправления. Ведь ключевая цель – это не количество палат, а качество представительства, эффективность законотворчества и наличие реальных механизмов контроля.

Усиление роли комитетов – важнейший элемент реформ, без которого невозможно повысить качество парламентской работы. Посредством реального контроля, экспертизы сложных вопросов и анализа эффективности государственных программ создается противовес популизму и поспешности. Дальнейшее развитие комитетской системы – это индикатор глубины и серьезности политических реформ.

Быть профессиональным депутатом – больше чем работа. Это призвание и высокое публичное служение, требую­щее уникального сочетания экспертных знаний, политической воли, этических принципов и коммуникативных навыков.

Еще более столетия назад казахский поэт, писатель Шакарим Кудайбердиев в своей известной работе «Три истины» писал: «Основой для хорошей жизни человека должны стать честный труд, разум, искреннее сердце. Вот три качества, которые должны властвовать над всем». И сегодня эти слова актуальны как никогда. Ведь от честности и профессионализма депутатов, от их человеческих качеств и настоящего интереса к делу зависит системное улучшение качества жизни граждан.

Профессиональные подотчетные депутаты становятся публичными примерами нового стандарта поведения, формируя доверие к системе в целом. А однопалатный парламент – главной площадкой, рациональным выбором для диалога, где лучшие институциональные изменения становятся результатом постоянных усилий и взаимодействия между властью и обществом.

#Кызылорда #Национальный курултай

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
В ОСА – новый президент
Расширяется сеть кадетских классов
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Два золота из Стамбула
О доверии и понимании
Нелегальные «подарки»
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Малыш получил шанс на жизнь
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
Сюрприз для гвардейца
Сакральный смысл казахских узоров
Долгострои экологии вредны
От надувной техники до дронов и роботов
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Когда бизнес думает о городе
Двусторонние отношения укрепляются
Персональная доля национального богатства
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Усилили тренерский штаб
Низкий поклон героям
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Пространство открытого и ответственного диалога
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
Театр нового формата
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Как парламентская реформа вписывается в логику Конституции
Комплексный подход
Сохранить культурное наследие и историческую память
Авиация: когда география – наше преимущество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]