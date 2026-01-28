Амангельды Нугманов, депутат Сената Парламента:

– В Казахстане началась работа Комиссии по Конституционной реформе, ознаменовавшая начало нового важного этапа в дальнейшем институциональном развитии государства.

Комиссия представляет собой площадку для профессионального, открытого и содержательного диалога, в ходе которого должны быть учтены интересы общества, экспертов, регионов и всех государственных институтов.

Конституционная реформа – это ответ на общественный запрос на более справедливую, устойчивую и подот­четную систему власти. Причем речь идет не о косметических изменениях, а о глубоком переосмыслении принципов госуправления, баланса ветвей власти и реального участия граждан в принятии решений.

Особую значимость имеет то, что реформы направлены на усиление представительности и эффективности государственных органов, укрепление конституционных гарантий прав и свобод граждан, развитие механизмов сдержек и противовесов, а также повышение ответственности власти перед обществом.

Конституция – это живой общественный договор. Ее обновление должно служить укреплению доверия между государством и гражданами, способствовать стабильности и долгосрочному развитию страны. Поддержка конституционной реформы сегодня – это вклад в Новый, Справедливый и Сильный Казахстан, где закон, ответственность и диалог становятся основой государственного курса. Будущее страны формируется именно сейчас, и важно, чтобы оно опиралось на ценности справедливости, открытости и уважения к человеку.