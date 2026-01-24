В этом контексте необходимо внимательно и критически изу­чить опыт, накопленный Ассамбле­ей народа Казахстана: сохранить те механизмы, которые доказали свою эффективность, и отказаться от формализма. Лучшие практики должны быть институционально переданы Народному совету, чтобы он с самого начала работал как современный и действенный консультативный институт.

Народный совет призван играть на опережение: уметь прогнозировать риски, не только своевременно реагировать, но и предот­вращать возможные проблемы. Его члены не должны быть формальными фигурами или просто лояльными исполнителями.

Это должны быть люди, способные давать честные, профессиональные рекомендации власти, задавать «неудобные» вопросы и не бояться острых тем. По своей сути Народный совет должен стать объединением добропорядочных, открытых и компетент­ных людей, готовых работать ради успешного будущего Справедливого Казахстана.

Сегодня много говорится о работе с молодым поколением, создаются специальные подраз­деления и программы, однако реальный эффект пока остается ограниченным. Современная молодежь в основном черпает информацию из Интернета и социальных сетей, но при этом у нас крайне мало качест­венного контента об истории страны и выдающихся исторических личнос­тях в формате книг, фильмов и современных цифровых платформ.

К примеру, многие молодые люди практически ничего не знают о деятелях Алаш Орды, но хорошо ориентируются в блогерах и представителях шоу-бизнеса. Это серьезный вызов. Почему бы не использовать те же социальные сети и онлайн-платформы для популяризации деятельности алашординцев и других великих представителей казахского народа? Именно через такие примеры у молодежи формируется чувство патриотизма, ответственности за страну и понимание собственной исторической идентичности.

Важно, чтобы акимы регионов чаще напрямую встречались с населением, особенно с молодежью, в университетах, колледжах, на открытых площадках. Если государство не будет выстраивать диалог с молодыми на понятном и современном языке, вакуум неизбежно будет заполнен другими источниками.