Новый формат диалога
Рустем Бектрумов, этномедиатор Института прикладных этнополитических исследований
На пятом заседании Национального курултая Президент предложил создать Халық кенесі – Народный совет Казахстана, в состав которого планируется включить представителей этнокультурных объединений, маслихатов и общественных организаций. Это очень важно. Ведь именно такой формат создает реальный потенциал для диалога между государством и обществом, которому нужна площадка, где поднимаются острые вопросы и вырабатываются практические решения.