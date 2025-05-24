Как проект «Batys AgroHub» помогает развивать тепличное хозяйство

Сельское хозяйство
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Продовольственная безопасность и устойчивое развитие сельских территорий — одни из ключевых вызовов современности, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Бурлинского района

Одним из практических решений этих задач стал проект «Batys AgroHub», реализуемый в Западно-Казахстанской области при поддержке акционеров консорциума КПО б.в. — компаний «Shell Казахстан» и «Eni».

В 2024 году в рамках проекта десять жителей сёл Бурли, Аксуу, Аралтал, Пугачёво и Пепел получили безвозмездные гранты на развитие тепличного хозяйства. Главная цель инициативы — повышение предпринимательской активности в сёлах, создание рабочих мест и внедрение современных агротехнологий.

Выбор в пользу тепличного хозяйства неслучаен. Закрытый грунт позволяет сельским предпринимателям получать стабильный и качественный урожай, независимо от погодных условий, и выращивать овощи круглый год. На сегодняшний день участники проекта занимаются выращиванием огурцов, томатов, зелени и перца.

Уже построено 10 индивидуальных теплиц, из них 6 владельцев начали выращивание огурцов, остальные 4 участника приступили к этапу посадки рассады.

Участники проекта получают не только финансовую поддержку, но и обучаются основам маркетинга, агробизнеса, экономики и растениеводства. Они осваивают весь процесс — от выращивания продукции до её эффективной продажи, а также учатся планировать каждый шаг и формировать устойчивую клиентскую базу.

Особенность проекта — социальное разнообразие участников. Среди грантополучателей есть фермеры, домохозяйки, женщины, многодетные отцы и пенсионеры. Все они — обычные сельские жители, которые теперь не только открыли собственное дело, но и вносят вклад в развитие экономики своего района.

Айгүл Жанабаева, жительница села Пугачёво, делится своим опытом:

«Благодаря гранту и обучению я смогла не только построить теплицу, но и наладить собственный бизнес. Это дало мне свободу, уверенность в будущем и возможность трудоустроить двух соседей».

Проект также создаёт возможности для обмена опытом и совместного роста. Участники не только учатся новому, но и делятся своими успехами и знаниями, формируя атмосферу поддержки и сотрудничества среди сельских предпринимателей.

«Batys AgroHub» — пример успешного сочетания бизнеса и социальной ответственности. Проект реализуется в рамках программы корпоративной социальной ответственности (КСО) компаний «Shell» и «Eni», которые являются акционерами КПО б.в. Это демонстрирует, что крупный бизнес способен оказывать реальное и долгосрочное влияние на развитие местных сообществ.

В 2025 году планируется расширение охвата проекта, благодаря чему новые участники из других сёл региона смогут подать заявки на получение грантов. Кроме того, рассматривается возможность создания центра по переработке овощей и логистического хаба для эффективной доставки продукции на рынки Уральска и других городов области.

Развитие тепличного хозяйства — это не просто внедрение технологий, а шанс для сельских жителей на экономическую независимость, стабильный доход и повышение качества жизни в сообществе. Проект «Batys AgroHub» — яркий пример того, как целенаправленная поддержка, знания и сотрудничество могут привести к устойчивому развитию и позитивным переменам в сельской местности.

#сельское хозяйство #АПК #теплицы

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