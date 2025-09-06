Как сбылась мечта Мауыты-әже

Человек и его дело
Категория логотип
88
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Вместе со своими коллегами профессиональный праздник отметит нефтяник из Приаралья Кумисбек Жусупов

фото Андрея Тайгунова

Символично, что герой нашей пуб­ликации родился в год открытия первого нефтегазового месторож­дения в Кызылординской области Кумколь – в 1984 году. Событие положило начало развитию нефтегазовой отрасли Приаралья и превратило его в один из ключевых центров добычи нефти в Казахстане.

Юный Кумисбек после окончания аральской школы-лицея № 62 им. Жараскана Абдрашева в 2001 году поступил в Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева на факультет нефти и газа. И отучился на отлично с красным дип­ломом по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

– Я родился в семье медработников, отец Амирхан работал хирургом, мама Ботагоз – врачом-бактериологом, а неф­тяником я стал по наставлению моей бабушки Мауыты, – вспоминает Кумисбек. – В моем детстве к нам домой часто приезжал мой дядя Коныс Кутманбетов, который работал в нефтяной компании «Харрикейн Кумколь Мунай». В те годы у ее сотрудников были высокие по казахстанским меркам зарплаты и хорошее снабжение, поэтому профессия нефтяника была модной и престижной. И бабушка всегда напутствовала меня: «Видишь, какую профессию нужно выбирать? У нефтяной отрасли в Кызылорде – большое будущее. Иди учиться на нефтяника!»

Мечта Мауыты-әже сбылась. Ее внук Кумисбек Жусупов восьмой год работает в должности заместителя директора по разработке месторождений департамента геологии и разработки АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

Трудовой путь Кумисбек начал в 2006 году с самых низов, постепенно поднимаясь по служебной лестнице. На каждом ее этапе приобретал новые навыки, знания и опыт. Первым его мес­том работы стало ТОО «Каспий Азия Сервис Компани», где он начал работать инженером-технологом отдела бурения, капитального и подземного ремонта скважин на нефтяных месторождениях Мангистауской области.

Через два года парень вернулся в родные пенаты, устроился оператором по добыче нефти и газа в АО «ПККР» на месторождении Кумколь. После были годы работы в должности инженера-геолога в отделе технологии добычи нефти и газа, инженера отдела по разработке пластов департамента по разработке нефти и газа, начальника этого отдела.

Пришло время, и Кумисбек Жусупов обзавелся семьей, сейчас вместе с суп­ругой Аймекен воспитывает пятерых детей. Успевает получать новые знания – отучился по специальности «Государственное и местное управление» в Казахском экономическом университете им. Рыскулова и на степень магистра делового администрирования в Высшей школе бизнеса ALMAU в Алматы.

Сегодня специалист курирует воп­росы по промышленной разработке месторождений Кумколь, Арыскум, Кызылкия, Майбулак, Карабулак, Бухарсай, Тузколь, Дощан, Бухарсай, Жанбыршы и других. В его обязанности входит подготовка проектных документов, получение необходимых разрешений, работа с контролирующими госорганами, проектными институтами и еще многое другое. Основная задача – рациональное использование недр согласно Кодексу РК о недрах и недропользовании, подготовка месторождения к разработке, обеспечение эффективной выработки запасов неф­ти, отмечает Кумисбек.

Рассказывая о работе, Кумисбек отметил своих коллег.

– Дружный коллектив департамента геологии и разработки состоит из 20 человек, – поделился собеседник. – Ряд сотрудников с большим стажем, трудятся со дня открытия Кумколя. Я горжусь тем, что работаю с такими опытными профессионалами нефтегазовой сферы, как Тлеуберген Шаутай, Серик Жумахметов, Баян Жанузакова, Олег Когай, Салтанат Давранова, Айгуль Куандыкова, Баян Талпакова, и другими.

Отвечая на вопросы о нефтедобыче, Кумисбек отметил, что кумкольская нефть ценится на рынке – она легкая, малосернистая, высокопарафинистая, с незначительным количеством асфальто-смолистых веществ.

Специалист рассказал, что в последние годы в Приаралье в три раза сократился показатель добычи нефти. По данным областного управления предпринимательства и промышленности, всего в регионе действует 27 нефтяных компаний. И если в 2008 году из скважин извлекли 11,2 млн тонн нефти, то в 2024 году – лишь 3,3 млн тонн.

– Да, наблюдается нисходящая тенденция, но наша компания проводит технические мероприятия для поддержания добычи и замедления темпов ее снижения, используя методы интенсификации пласта, оптимизации работы скважин и другие, – прокомментировал ситуацию Кумисбек. – Несмотря на увеличение выработки запасов, проводится­ работа по запуску некрупных новых месторождений, способствующая поддержанию уровня добычи. На сегодня зрелые месторождения находятся на поздней стадии разработки, по компании средняя выработка извлекаемых запасов составляет 89 процентов.

Из-за естественного истощения запасов Министерство энергетики, Комитет геологии и недропользования и АО «НК «КазМунайГаз» активизировали работу по геологоразведке. Для выявления новых месторождений в регионе исследуют участки Аральского бассейна, Шу-Сарысу и Торгай-Палеозой.

Несмотря на снижение добычи углеводородного сырья, АО «ПККР» остается одним из крупных работодателей и налогоплательщиков в области. В компании работает около 1 300 кызылординцев. Также нефтяники вносят большой вклад в развитие социальной инфраструктуры региона и страны. За последние 10 лет компания направила на спонсорскую и благотворительную помощь свыше 10 млрд тенге.

Кумисбек поведал о том, что АО «ПККР» стало кузницей специалис­тов высокой квалификации. Многие выходцы из компании сегодня занимают высокие руководящие должности. Среди них – Ерсеит Кайыпов, Жандос Кулжанов и многие другие.

– В канун праздника нефтяников хочу поблагодарить своих наставников и бывших руководителей, которые обу­чали меня азам бурения и освоения скважин, – говорит Кумисбек. – Среди них опытные и знаменитые нефтяники – Анатолий Гуро, Павел Длугач, Алимбет Матикулов, Жалгас Агиманов, Агзам Шарменов, Узбекбай Ермаханов и другие. Спасибо им за их труд, знания, терпение, мудрость, поддержку и веру в учеников!

Поздравляя своих коллег, Кумисбек отметил, что быть нефтяником нелегко. Каждый из них должен обладать твердым характером. Его закаляют не только суровая природа, сложные производственные условия или долгое отсутствие в кругу семьи и близких. Быть нефтяником – значит быть прежде всего ответственным за порученное дело, в которое вложены огромные государственные деньги, с которым связаны далекие планы и надежды. И не оправдать их, подвести – нельзя!

#Приаралье #День работников нефтегазового комплекса #нефтяник #Кумисбек Жусупов

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Вопреки капризам природы
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
Решить квартирный вопрос
Технологии для удобства жизни
Энергетике и ЖКХ нужны «длинные деньги»
Риски радикализации внешнеполитических подходов
Как сбылась мечта Мауыты-әже
Синдром 7 сентября
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Инвестиции в будущее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]