Символично, что герой нашей пуб­ликации родился в год открытия первого нефтегазового месторож­дения в Кызылординской области Кумколь – в 1984 году. Событие положило начало развитию нефтегазовой отрасли Приаралья и превратило его в один из ключевых центров добычи нефти в Казахстане.

Юный Кумисбек после окончания аральской школы-лицея № 62 им. Жараскана Абдрашева в 2001 году поступил в Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева на факультет нефти и газа. И отучился на отлично с красным дип­ломом по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

– Я родился в семье медработников, отец Амирхан работал хирургом, мама Ботагоз – врачом-бактериологом, а неф­тяником я стал по наставлению моей бабушки Мауыты, – вспоминает Кумисбек. – В моем детстве к нам домой часто приезжал мой дядя Коныс Кутманбетов, который работал в нефтяной компании «Харрикейн Кумколь Мунай». В те годы у ее сотрудников были высокие по казахстанским меркам зарплаты и хорошее снабжение, поэтому профессия нефтяника была модной и престижной. И бабушка всегда напутствовала меня: «Видишь, какую профессию нужно выбирать? У нефтяной отрасли в Кызылорде – большое будущее. Иди учиться на нефтяника!»

Мечта Мауыты-әже сбылась. Ее внук Кумисбек Жусупов восьмой год работает в должности заместителя директора по разработке месторождений департамента геологии и разработки АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

Трудовой путь Кумисбек начал в 2006 году с самых низов, постепенно поднимаясь по служебной лестнице. На каждом ее этапе приобретал новые навыки, знания и опыт. Первым его мес­том работы стало ТОО «Каспий Азия Сервис Компани», где он начал работать инженером-технологом отдела бурения, капитального и подземного ремонта скважин на нефтяных месторождениях Мангистауской области.

Через два года парень вернулся в родные пенаты, устроился оператором по добыче нефти и газа в АО «ПККР» на месторождении Кумколь. После были годы работы в должности инженера-геолога в отделе технологии добычи нефти и газа, инженера отдела по разработке пластов департамента по разработке нефти и газа, начальника этого отдела.

Пришло время, и Кумисбек Жусупов обзавелся семьей, сейчас вместе с суп­ругой Аймекен воспитывает пятерых детей. Успевает получать новые знания – отучился по специальности «Государственное и местное управление» в Казахском экономическом университете им. Рыскулова и на степень магистра делового администрирования в Высшей школе бизнеса ALMAU в Алматы.

Сегодня специалист курирует воп­росы по промышленной разработке месторождений Кумколь, Арыскум, Кызылкия, Майбулак, Карабулак, Бухарсай, Тузколь, Дощан, Бухарсай, Жанбыршы и других. В его обязанности входит подготовка проектных документов, получение необходимых разрешений, работа с контролирующими госорганами, проектными институтами и еще многое другое. Основная задача – рациональное использование недр согласно Кодексу РК о недрах и недропользовании, подготовка месторождения к разработке, обеспечение эффективной выработки запасов неф­ти, отмечает Кумисбек.

Рассказывая о работе, Кумисбек отметил своих коллег.

– Дружный коллектив департамента геологии и разработки состоит из 20 человек, – поделился собеседник. – Ряд сотрудников с большим стажем, трудятся со дня открытия Кумколя. Я горжусь тем, что работаю с такими опытными профессионалами нефтегазовой сферы, как Тлеуберген Шаутай, Серик Жумахметов, Баян Жанузакова, Олег Когай, Салтанат Давранова, Айгуль Куандыкова, Баян Талпакова, и другими.

Отвечая на вопросы о нефтедобыче, Кумисбек отметил, что кумкольская нефть ценится на рынке – она легкая, малосернистая, высокопарафинистая, с незначительным количеством асфальто-смолистых веществ.

Специалист рассказал, что в последние годы в Приаралье в три раза сократился показатель добычи нефти. По данным областного управления предпринимательства и промышленности, всего в регионе действует 27 нефтяных компаний. И если в 2008 году из скважин извлекли 11,2 млн тонн нефти, то в 2024 году – лишь 3,3 млн тонн.

– Да, наблюдается нисходящая тенденция, но наша компания проводит технические мероприятия для поддержания добычи и замедления темпов ее снижения, используя методы интенсификации пласта, оптимизации работы скважин и другие, – прокомментировал ситуацию Кумисбек. – Несмотря на увеличение выработки запасов, проводится­ работа по запуску некрупных новых месторождений, способствующая поддержанию уровня добычи. На сегодня зрелые месторождения находятся на поздней стадии разработки, по компании средняя выработка извлекаемых запасов составляет 89 процентов.

Из-за естественного истощения запасов Министерство энергетики, Комитет геологии и недропользования и АО «НК «КазМунайГаз» активизировали работу по геологоразведке. Для выявления новых месторождений в регионе исследуют участки Аральского бассейна, Шу-Сарысу и Торгай-Палеозой.

Несмотря на снижение добычи углеводородного сырья, АО «ПККР» остается одним из крупных работодателей и налогоплательщиков в области. В компании работает около 1 300 кызылординцев. Также нефтяники вносят большой вклад в развитие социальной инфраструктуры региона и страны. За последние 10 лет компания направила на спонсорскую и благотворительную помощь свыше 10 млрд тенге.

Кумисбек поведал о том, что АО «ПККР» стало кузницей специалис­тов высокой квалификации. Многие выходцы из компании сегодня занимают высокие руководящие должности. Среди них – Ерсеит Кайыпов, Жандос Кулжанов и многие другие.

– В канун праздника нефтяников хочу поблагодарить своих наставников и бывших руководителей, которые обу­чали меня азам бурения и освоения скважин, – говорит Кумисбек. – Среди них опытные и знаменитые нефтяники – Анатолий Гуро, Павел Длугач, Алимбет Матикулов, Жалгас Агиманов, Агзам Шарменов, Узбекбай Ермаханов и другие. Спасибо им за их труд, знания, терпение, мудрость, поддержку и веру в учеников!

Поздравляя своих коллег, Кумисбек отметил, что быть нефтяником нелегко. Каждый из них должен обладать твердым характером. Его закаляют не только суровая природа, сложные производственные условия или долгое отсутствие в кругу семьи и близких. Быть нефтяником – значит быть прежде всего ответственным за порученное дело, в которое вложены огромные государственные деньги, с которым связаны далекие планы и надежды. И не оправдать их, подвести – нельзя!