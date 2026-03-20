Она родилась в селе Жантеке Коргалжынского района Акмолинской области. Дочь журналиста, члена Сою­за писателей и партийно-советского работника Укимета Суюнжановича, она с детства узнала, что такое жизнь государственного служащего с постоян­ными переездами. Профессию ее отца часто сопровождали жесткие условия: «Партбилет на стол или едешь туда, где нужно наладить работу». И семья ехала. Айгуль сменила пять районов Акмолинской области. Пока росла, видела, как отец решает проблемы людей на местах. Но он не забывал о семье и воспитании детей. Все дети получили достойное образование, чтили традиции и обычаи казахского народа. Папа требовал, чтобы знали свои корни «Жеті ата» и говорили на родном языке. В семье было заведено ежедневное чтение газет и классической литературы. В родительском доме была собрана большая библиотека.

Пример отца, а также воспитание мамы-педагога Розы Габдулловны сформировали ее характер. Окончив по настоянию родителей филологичес­кий факультет, Айгуль начала путь с комсомольской и партийной работы.

В 2001 году она перешла в социальную сферу в селе Акмол, пройдя путь от рядового специалиста до акима сельского округа.

С 2013 года Айгуль Укиметовна возглавляет отдел культуры и развития языков Целиноградского района. На тот год в официальных отчетах значилось всего девять очагов культуры. Последствия приватизации 1990-х годов, конечно же, ударили по селам – многие клубы, дома культуры закрылись, их здания перешли в частные руки или разрушились. Жители сел настойчиво просили их возродить. Эта работа для Айгуль Укиметовны оказалась нелегкой.

Первым ее успехом стало возвращение здания Дома культуры в поселке Тасты. Его передал управлению культуры неравнодушный сельский предприниматель Куаныш Ахмедин. Денег в бюджете было мало, и клуб восстанавливали буквально всем миром.

Она сумела вдохновить местных предпринимателей на благородное дело – инвестиции в духовность. Благодаря поддержке руководителей агропредприятий и крестьянских хозяйств многие сельские клубы получили новые костюмы для коллективов и музыкальные инструменты. Она всегда подчеркивает: меценатство в Целиноградском районе – это осознанная социальная ответственность людей, которые здесь живут и работают.

Затем последовало возвращение управлению культуры ДК в селе Маншук предпринимателем Тимуром Пшеновым, а в селах Караменды батыра и Жанаесиль руководители хозяйств Канат Темиров и Марс Итбаев передали здания бывших домов культуры в пользование государству на условиях нулевой платы за аренду.

В 2017 году в селе Нуресиль предприниматель Марат Камзебаев за свой счет отремонтировал и передал государству здание Дома культуры. Сегодня в районе действуют уже 27 объектов культуры, из которых 22 – это полноценно работающие центры притяжения для сельчан, где функционируют бесплатные кружки, секции и библиотеки. Пяти остальным требуется капитальный ремонт.

Айгуль Суюнжанова уверена: в Целиноградском районе необходимо строить новые, современные центры культуры со спортивными залами и библиотеками. Район растет, население превысило 200 тыс., восемь крупных сел вошли в Астанинскую агломерацию. Подана заявка на строи­тельство очагов культуры в селах, население которых составляет более тысячи человек. Ведь культура – это не роскошь, это дух народа.

Айгуль Укиметовна – руководитель, который знает каждый квадратный метр вверенных ей объектов. Рабочий день зимой начинается с обзвона и проверки котельных во всех учреждениях культуры района, ведь под ее опекой много объектов. Если надо, то выезжает в села сама. Нельзя допустить, чтобы очаги культуры остались зимой без тепла, разморозились батареи.

Результаты ее работы видны и на областном уровне. Творческие коллективы Целиноградского района 11 раз занимали призовые места в ­престижном областном смотре художественной самодеятельности «Ақмола Жұлдыздары» в Кокшетау. Семь раз Целиноградский район завое­вывал Гран-при, пополняя автопарк новыми машинами для культурных выездов. Сегодня под ее началом работают 233 творческих коллектива, 11 из которых с почетными званиями.

Сотрудничество с находящимся на границе района Национальным музеем-заповедником «Бозок» стало стратегически важным. Акмолинская земля хранит в себе ключи к древней истории степной цивилизации, ­поэтому Айгуль Укиметовна активно поддерживает совместные экспедиции и культурные проекты. Благодаря этому жители района получили уникальные знания о предтече современной столицы. Для Айгуль Укиметовны это способ привить людям чувство гордости за свою малую родину и осознание глубокой преемственнос­ти времен.

При колоссальной нагрузке Айгуль Укиметовна остается верна своим увлечениям и старается не унывать, какие бы проблемы ее ни настигали. «Культура – это лекарство от всех наших жизненных бед, – считает она, – и это лекарство вовсе не горькое».

Она хорошо поет, мастерски вышивает и глубоко изучает сакральную географию родного края. Ее девиз: «Человек не должен проводить время впустую. Жизнь дана для созидания, а не для скуки у телевизора».

Главная ее опора – семья. Супруг, в прошлом военный, всегда поддерживает ее в непростые моменты судьбы. Они воспитали трех дочерей: старшая Айдана работает директором Центра поддержки семьи Целиноградского района, средняя Багдана – старший лейтенант отдела полиции, а младшая Дардана, ученица 11-го класса, выбрала творческий путь и планирует поступить на факультет актерского мастерства. У Айгуль Укиметовны четыре внучки – Асем, Коркем, ­Еркем и Мерей.

Сегодня она продолжает свой путь, ставя интересы людей и культуры на первое место. Ее пример доказывает: когда делом руководит человек, искренне любящий свою землю, культура становится основой общества.