Когда есть желание менять мир к лучшему

Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Даниил Гавриенко успевает помогать людям, организовывать праздники и осваивать экономику в университете

фото предоставлено Даниилом Гавриенко

Знакомьтесь – Даниил Гавриенко, шустрый, улыбчивый и добрый парень. Но на нем большая ответственность – он координатор молодежи организации российских соотечественников Казахстана по области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областям. Стремление создать что-то интересное, привлекающее людей, у Даниила с 14 лет. Его друг Нурислам, учась в лицее, воплотил в жизнь идею по созданию образовательных кружков по школьным предметам. А у Даниила возникла идея организовать в своей школе в поселке Восточном что-то подобное, но более интересное. Так появились клубы по интересам, он сам возглавил клуб по изучению психологии.

– Однажды ко мне, десятикласснику, обратился учащийся среднего звена и рассказал о том, что хочет заниматься музыкой. Благодаря подсказкам админист­рации школы, выиг­ранным грантам и помощи неравнодушных людей 21 мая 2022 года мы открыли творческий проект MuzSound. Сначала было всего два человека в проекте, а потом стало больше 70. Они абсолютно бесплатно могли играть, репетировать, создавать группы, выступать на концертах, – рассказывает Даниил.

Этот, казалось бы, простой, но такой важный для подрастаю­щего поколения проект стал для многих стартовой площадкой. Даниил с присущей ему энергией собирал вокруг себя единомышленников, искал возможности и, главное, верил в лучшее. MuzSound – это не просто студия, это место, где рождались мечты, где начинающие музыканты получали возможность проявить себя и даже определить свой дальнейший путь.

Пока была возможность, ребята занимались в стенах школы, где учился Даниил. Но регулярно проводить репетиции не получалось. Нужно было помещение. Так Даниил познакомился с директором Дома дружбы Надеждой Шаровой. Надежда Васильевна разрешила проводить репетиции в Доме дружбы. И постепенно Даниил влился в деятельность АНК. А затем его пригласили в Русский культурный центр. И вот он уже активно участвует в экологических акциях, проводит литературные мероприятия для школьников или устраивает квест для подростков по произведениям великих классиков. Один из таких прошел по мотивам романа Гоголя «Мертвые души».

С большой охотой Даниил помогает ветеранам войны и труда. Навещает их, и не только по праздникам, помогает по дому, решает бытовые проблемы. Спонсоры выделяют средства на помощь ветеранам, бывает, что и Даниил вместе с ребятами организовывает сборы.

Взамен он не ждет вознаграж­дения, ему важны улыбки на лицах людей.

Три года назад волонтерская деятельность Даниила стала еще более насыщенной. Как раз тогда он начал принимать активное участие в жизни Русского культурного центра и попал в Международный волонтерский лагерь в Перми. Там представителей разных стран обучали реставрационным работам и предоставили много полезной информации по сохранению объектов культурного наследия. А по возвращении домой у Даниила появился новый проект – полученные знания не пропали даром.

– Сейчас мы на регулярной основе проводим интеллектуальные игры по истории и культуре среди школьников, масленичные и пасхальные праздники, фес­тивали, концерты, благотворительные выезды с программами для воспитанников интернатов, Центра адаптации несовершеннолетних, – делится Даниил.

Как признается Даниил Гавриенко, волонтерство помогает ему развивать такие важные навыки, как коммуникабельность, стрессоустойчивость, лидерство и управление командой. Он верит, что в самосовершенствовании не существует конечной точки. Доказательством успешности его проектов служат истории тех, кто состоялся как музыкант, поступил в желаемые учебные заведения и даже обрел свою любовь.

– Самое главное – когда все идет не по плану, просто дейст­вуй в тех условиях, которые предложены, и не забывай, что у тебя есть команда, – советует Даниил тем, кто только собирается вступить в добровольческие ряды. – Еще очень важно, чтобы каждый подумал о реальной нагрузке, которую может на себя взять. Этот труд инициативный.

Эта философия, подкрепленная готовностью к самоотдаче и пониманием важности команд­ной работы, помогает Даниилу Гавриенко в небольшом предпринимательском деле, учебе и в волонтерской деятельности.

#волонтерство #волонтер #Даниил Гавриенко #поселок Восточный

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
Моя ДНК – наше богатство
Мечтает о спортивных победах
Одуванчики не отменить
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Всегда придут на помощь
Обращать различия в силу
Выбор Оксаны Зинченко
Лад в семье, мир – в общем доме
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Поздравили фронтового связиста
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Наши юниоры пишут мировую историю
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Читайте также

Лад в семье, мир – в общем доме
Выбор Оксаны Зинченко
Обращать различия в силу
Единство и согласие – фундаментальные ценности

