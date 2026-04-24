Когда есть желание менять мир к лучшему

Знакомьтесь – Даниил Гавриенко, шустрый, улыбчивый и добрый парень. Но на нем большая ответственность – он координатор молодежи организации российских соотечественников Казахстана по области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областям. Стремление создать что-то интересное, привлекающее людей, у Даниила с 14 лет. Его друг Нурислам, учась в лицее, воплотил в жизнь идею по созданию образовательных кружков по школьным предметам. А у Даниила возникла идея организовать в своей школе в поселке Восточном что-то подобное, но более интересное. Так появились клубы по интересам, он сам возглавил клуб по изучению психологии.

– Однажды ко мне, десятикласснику, обратился учащийся среднего звена и рассказал о том, что хочет заниматься музыкой. Благодаря подсказкам админист­рации школы, выиг­ранным грантам и помощи неравнодушных людей 21 мая 2022 года мы открыли творческий проект MuzSound. Сначала было всего два человека в проекте, а потом стало больше 70. Они абсолютно бесплатно могли играть, репетировать, создавать группы, выступать на концертах, – рассказывает Даниил.

Этот, казалось бы, простой, но такой важный для подрастаю­щего поколения проект стал для многих стартовой площадкой. Даниил с присущей ему энергией собирал вокруг себя единомышленников, искал возможности и, главное, верил в лучшее. MuzSound – это не просто студия, это место, где рождались мечты, где начинающие музыканты получали возможность проявить себя и даже определить свой дальнейший путь.

Пока была возможность, ребята занимались в стенах школы, где учился Даниил. Но регулярно проводить репетиции не получалось. Нужно было помещение. Так Даниил познакомился с директором Дома дружбы Надеждой Шаровой. Надежда Васильевна разрешила проводить репетиции в Доме дружбы. И постепенно Даниил влился в деятельность АНК. А затем его пригласили в Русский культурный центр. И вот он уже активно участвует в экологических акциях, проводит литературные мероприятия для школьников или устраивает квест для подростков по произведениям великих классиков. Один из таких прошел по мотивам романа Гоголя «Мертвые души».

С большой охотой Даниил помогает ветеранам войны и труда. Навещает их, и не только по праздникам, помогает по дому, решает бытовые проблемы. Спонсоры выделяют средства на помощь ветеранам, бывает, что и Даниил вместе с ребятами организовывает сборы.

Взамен он не ждет вознаграж­дения, ему важны улыбки на лицах людей.

Три года назад волонтерская деятельность Даниила стала еще более насыщенной. Как раз тогда он начал принимать активное участие в жизни Русского культурного центра и попал в Международный волонтерский лагерь в Перми. Там представителей разных стран обучали реставрационным работам и предоставили много полезной информации по сохранению объектов культурного наследия. А по возвращении домой у Даниила появился новый проект – полученные знания не пропали даром.

– Сейчас мы на регулярной основе проводим интеллектуальные игры по истории и культуре среди школьников, масленичные и пасхальные праздники, фес­тивали, концерты, благотворительные выезды с программами для воспитанников интернатов, Центра адаптации несовершеннолетних, – делится Даниил.

Как признается Даниил Гавриенко, волонтерство помогает ему развивать такие важные навыки, как коммуникабельность, стрессоустойчивость, лидерство и управление командой. Он верит, что в самосовершенствовании не существует конечной точки. Доказательством успешности его проектов служат истории тех, кто состоялся как музыкант, поступил в желаемые учебные заведения и даже обрел свою любовь.

– Самое главное – когда все идет не по плану, просто дейст­вуй в тех условиях, которые предложены, и не забывай, что у тебя есть команда, – советует Даниил тем, кто только собирается вступить в добровольческие ряды. – Еще очень важно, чтобы каждый подумал о реальной нагрузке, которую может на себя взять. Этот труд инициативный.

Эта философия, подкрепленная готовностью к самоотдаче и пониманием важности команд­ной работы, помогает Даниилу Гавриенко в небольшом предпринимательском деле, учебе и в волонтерской деятельности.