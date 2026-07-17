Как сделать Буланты точкой притяжения для туристов

Эта битва – одно из ключевых и легендарных сражений казахско-джунгарских войн. Так считает заместитель директора КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Улытау» Мухтар Бакытулы. В результате ожесточенных столкновений объединенные силы трех казахских жузов разгромили превосходящую по численности армию джунгар, что стало переломным моментом в борьбе за независимость.

Театр военных действий был развернут в широкой долине Буланты, название которой имеет интересную историю. Когда-то здесь водилось много буланов – лосей. После трех лет сражений с джунгарами реку Блеуты, о которой упоминает Хафиз Таныш в 1583 году, стали называть Қалмаққырылған («Место гибели калмаков»).

– Хотя историки называют это битвой, по сути, это была целая серия сражений, продолжавшая­ся с 1726 по 1728 год, – говорит Мухтар Бакытулы. – Три года военных действий, в течение которых джунгары нападали постоянно, раз за разом. Караульные башни джунгар находились вдоль левого побережья реки Сарысу. Казахские войска базировались на правом берегу Сарысу до

Терисаккана.

Силы тогда были неравны. Джунгар было больше, они были лучше вооружены. Есть свидетельство тому, что они уничтожали надписи на фасаде мавзолея Алаша-хана, об этом в 1957 году писал советский архитектор Михаил Герасимов. Триста лет назад такой вандализм означал попытку врага стереть историю, память предков.

– Многие историки считают, что значение этого сражения сопоставимо с Бородинской битвой, – отметил Мухтар Бакытулы.

Ну а подвиг батыров, отстоявших родную землю у завоевателей, известен в основном благодаря легендам и сказаниям. Причем большинство из них соб­рано в трудах и записках Шокана Уалиханова.

– Эти предания он собирал по крупицам, путешествуя по Улытау, – продолжает сотрудник музея. – Фольклор о Булантинской битве передается из поколения в поколение. За три века какие-то нюансы, возможно, менялись, но структура самих легенд была сохранена. К примеру, Шокан Уалиханов пишет о том, как два воина из родов баганалы и балталы поспорили, кто уничтожит больше врагов. Они вдвоем прокрались в тыл и успели уничтожить спящих в восьми юртах джунгар.

С фольклором нужно работать больше, считает заместитель директора областного музея. Сам он впервые услышал о Булантинской битве, когда поступил в КазГУ. И только в 1994 году о ней стали упоминать как об одном из величайших сражений в истории страны.

В прошлом году уже обсуждался вопрос о том, как увековечить память казахов, павших в освободительной войне. Более 10 лет назад в Улытауском районе, недалеко от поселка Байконур, возвели мемориальный комплекс «Буланты». Сейчас, в преддверии 300-летия победы на джунгарами, появляются предложения о создании нового туристичес­кого маршрута по местам славы и строительстве еще одного визит-центра.

– В Улытау уже есть визит-центр и историко-культурный комплекс «Жошы-хан». Оба они финансируются на бюджетные средства, – напомнил Мухтар Бакытулы. – Думаю, нет необходимости в строительстве еще одного визит-центра. Вместе с нашим аксакалом Сагындыком Кожамсеитовым мы предложили иное решение, возможно, более интересное для туристов. К примеру, в Польше очень популярны исторические реконструкции известных сражений. В прошлом году огромную массу туристов привлекла воссозданная средневековая битва с монголами при Легнице, которая состоялась в 1241 году. В реконструкции приняли участие свыше 400 человек.

Действительно, такие мероприя­тия притягивают внимание не только ценителей истории, но и просто зрителей. Потом люди начинают задавать вопросы: а что это за битва, какое имела значение, ищут имена героев и так далее.

– Уверен, в Казахстане немало людей, которые захотели бы принять участие в таком мероприятии, – считает Мухтар Бакытулы. – У нас есть актеры театров, есть лошади, костюмы тоже не проблема. Главное – показать битву джунгар и казахов.

Конечно, есть одно «но» – отсутствие хорошей автодороги до долины Буланты из Жезказгана. Путь лежит через степь. С одной стороны, строительство дороги требует финансовых вложений от государства, а с другой – бездорожье сильно тормозит планы по развитию туризма в регионе.

Исторически казахи и джунгары вели сражения примерно в 70 км от современного мемориального комплекса «Буланты», в одноименной долине, что расположена между реками Блеуты и Байконур. В 1950-е годы одинаковые названия села Байконур и реки Байконур внесли путаницу в документах. Реку Байконур стали называть Буланты, хотя это название долины.

В целом можно проводить реконструкцию и мероприятия, посвященные 300-летию битвы близ села Байконур, где установлен мемориал казахским воинам. Добраться проще, но и в долине Буланты есть на что посмотреть. Побережья рек довольно живописны, на скалах сохранились петроглифы, есть и другие интересные памятники истории.

– Наша идея развивать турис­тический маршрут в сторону Буланты основывается не только на самом месте битвы, – поясняет Мухтар Бакытулы. – В сторону села Байконур, что находится в том же Улытауском районе, протянута узкоколейная дорога, построенная в начале прошлого века английскими инженерами-горнодобытчиками. Полотно не разрушено, его нужно только привести в порядок. Более того, в музеях сохранились даже паровозы тех лет. Узкоколейка проходит вдоль реки Жезды, и стены вокзала, построенного англичанами, еще стоят. Если найдется частный инвестор, готовый развивать туристический бизнес, можно запустить небольшой маршрут для туристов на английском паровозе, по пути заезжать на экскурсии в Жездинский музей горно-плавильного дела и Дом-музей имени Каныша Сатпаева, на Карсакпайский медеплавильный завод.

Стоит отметить, что на медьзаводе до сих пор работают на английском и американском оборудовании, привезенном 100 лет назад, в поселке Карсакпай сохранился дом инженера Джона Вильсона. Вопрос в том, кому из инвесторов интересен такой проект с перспективой на прибыль в дальнейшем?

– Нам нужны новые решения для привлечения туристов. Как заместитель директора областного музея, могу отметить растущий интерес к нашему региону не только отечественных, но и зарубежных туристов, – отметил Мухтар Бакытулы.

Пока же сотрудники музея трудятся над созданием карты братских могил в долине Буланты. В этом году была проведена соответствующая экспедиция. Территория пока еще не исследована досконально, предыдущие экспедиции были поверхностные, недостаточные для полноценного исследования.

– Вдоль рек были обнаружены захоронения, – рассказывает Мухтар Бакытулы. – По родовым тамгам, высеченным в камне, – аргынским, найманским, кыпчакским и многим другим – легко понять, чьи воины в них покоятся. Таких локальных очагов очень много, и каждый из них – материальное свидетельство подвига казахских воинов в освободительной войне.