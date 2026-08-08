Взгляд со стороны
Алия Жаманбалинова
Мы все время от времени советуем другим людям, что делать, что говорить, как поступать в той или иной ситуации. Углубляемся в их проблемы, сложившиеся обстоятельства… Нам довольно-таки легко раздавать советы. И ведь некоторые из них действительно помогают и даже меняют что-то к лучшему. Конечно, сужу по себе. Знаю, что могу запросто посоветовать человеку, как, на мой взгляд, лучше решить его жизненно важный вопрос. Но когда дело касается меня, то, увы, не всегда выбираю тот путь, который приводит к успеху.