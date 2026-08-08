Взгляд со стороны

Статьи
Алия Жаманбалинова

Мы все время от времени советуем другим людям, что делать, что говорить, как поступать в той или иной ситуации. Углубляемся в их проблемы, сложившиеся обстоя­тельства… Нам довольно-таки легко раздавать советы. И ведь некоторые из них действительно помогают и даже меняют что-то к лучшему. Конечно, сужу по себе. Знаю, что могу запрос­то посоветовать человеку, как, на мой взгляд, лучше решить его жизненно важный вопрос. Но когда дело касается меня, то, увы, не всегда выбираю тот путь, который приводит к успеху.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поэтому я и задалась вопросом: как научиться давать правильные советы самой себе? Быть может, я так улучшу качество своей жизни?

Психологи отмечают такую закономерность: люди принимают более взвешенные и разумные решения, если мысленно говорят о себе в третьем лице. Этот психологический инструмент называется диссоциация, или позиция стороннего наблюдателя.

Для этого надо мысленно выйти из своего тела, «встать рядом» и посмот­реть на ситуацию со стороны. Секрет правильного решения заключается в том, что в этот момент удается дистанцироваться от своих переживаний, страхов, обид и гнева. Мы начинаем видеть факты, а не свои домыслы о них. Снижается критичность (а мы к себе часто строги). Взглянув на себя со стороны, мы проявляем больше понимания и мудрости, относимся к себе как к хорошему другу.

На просторах Интернета для тренировки такой способности (да-да, сразу может не получиться) есть много различных упражнений. Это показалось полезным, и я решила попрактиковаться. Забегая вперед, скажу: прием хорошо работает в потенциально конфликтных ситуациях. Помогает остановиться и спросить: а стоит ли продолжать диалог? И есть ли причина обижаться на человека за его поведение или слова?

...Случилось так, что я обиделась на подругу, которая в наших беседах постоянно обесценивала мои размышления, усилия, решения по тому или иному вопросу. Акцент она делала на результате моих действий, а он и вправду был неидеален... До какого-то момента я безропотно соглашалась со всеми доводами. А потом и сама начинала обесценивать все, к чему прилагала столько усилий.

Но с помощью «стороннего наблюдателя» я проанализировала ситуацию и поняла: мои действия все же результативны, и двигаюсь я в верном направлении. Поговорила об этом с подругой. Она пообещала подумать и, позвонив через несколько дней, призналась, что говорила о моих делах через призму собственного опыта и своих мыслей. В итоге обе мы согласилась, что мой путь не должен совпадать с ее представлениями о правильном результате. Разумеется, это правило работает в обе стороны.

Если же посмотреть шире, то такой подход, наверное, может помочь «подкорректировать» сценарий жизни (согласитесь, в голове у нас он есть). Главное – научиться смотреть на себя со стороны, честно задавать вопросы и честно отвечать на них. Например: нужна ли мне именно эта цель или она навязана мне окружением? На что обратить особое внимание, а что лучше проигнорировать? Буду ли я за это себе благодарна, скажем, через десяток лет?..

На первый взгляд, такие вопросы мы нередко и задаем себе. Но моя практика показала: взгляни на себя со стороны – и ответы станут уже другими. Изменится твоя реакция и на ситуацию, и на людей. И, кто знает, возможно, один честный ответ способен стать началом нового этапа в жизни.

#психология #советы #советы себе

Популярное

Все
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
ИИ отследит поставки угля
Сохраняя традиции созидания
Проверяется уровень готовности
Названы имена победителей
Искусственный интеллект – в школьной программе
В Карнаке открыт Дом дружбы
Дополнительный источник энергии
Сделать город комфортным
Путь к решающим матчам
Его стихия – ледники, снег и горные реки
Поэт вдохновляет художников
Библиотеки на новый лад
Познавательно и безопасно
В столице реализуется проект «Школа национального ремесла»
Легендарная велогонка
Каждый дом как хороший знакомый
Человекоцентричность в действии
Мой Абай
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Стартовала акция «Дорога в школу»
Токаев принял участие в открытии этапа чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Масштабное шоу пройдет в столице
Формируя электоральную повестку
«Тобол» сыграет с «Партизаном»
Безопасность и образование детей – под особый контроль
Прогнозировать риски, а не устранять последствия
Два взгляда на одну эпоху
Семейная ферма с европейским уютом
Токаев поздравил Костанайскую область с 90-летним юбилеем
Идет подготовка к учению «Батыл Тойтарыс – 2026»
В помощь избирателю
Лагерь, из которого не хочется уезжать
Развивать потенциал молодежи
Звучали песни, кипел самовар...
На перекрестке глобальных маршрутов
От экрана – до арены
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау

Читайте также

Человекоцентричность в действии
Национальный поэт мирового масштаба
Каждый дом как хороший знакомый
Его стихия – ледники, снег и горные реки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]