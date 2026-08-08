Взгляд со стороны

Поэтому я и задалась вопросом: как научиться давать правильные советы самой себе? Быть может, я так улучшу качество своей жизни?

Психологи отмечают такую закономерность: люди принимают более взвешенные и разумные решения, если мысленно говорят о себе в третьем лице. Этот психологический инструмент называется диссоциация, или позиция стороннего наблюдателя.

Для этого надо мысленно выйти из своего тела, «встать рядом» и посмот­реть на ситуацию со стороны. Секрет правильного решения заключается в том, что в этот момент удается дистанцироваться от своих переживаний, страхов, обид и гнева. Мы начинаем видеть факты, а не свои домыслы о них. Снижается критичность (а мы к себе часто строги). Взглянув на себя со стороны, мы проявляем больше понимания и мудрости, относимся к себе как к хорошему другу.

На просторах Интернета для тренировки такой способности (да-да, сразу может не получиться) есть много различных упражнений. Это показалось полезным, и я решила попрактиковаться. Забегая вперед, скажу: прием хорошо работает в потенциально конфликтных ситуациях. Помогает остановиться и спросить: а стоит ли продолжать диалог? И есть ли причина обижаться на человека за его поведение или слова?

...Случилось так, что я обиделась на подругу, которая в наших беседах постоянно обесценивала мои размышления, усилия, решения по тому или иному вопросу. Акцент она делала на результате моих действий, а он и вправду был неидеален... До какого-то момента я безропотно соглашалась со всеми доводами. А потом и сама начинала обесценивать все, к чему прилагала столько усилий.

Но с помощью «стороннего наблюдателя» я проанализировала ситуацию и поняла: мои действия все же результативны, и двигаюсь я в верном направлении. Поговорила об этом с подругой. Она пообещала подумать и, позвонив через несколько дней, призналась, что говорила о моих делах через призму собственного опыта и своих мыслей. В итоге обе мы согласилась, что мой путь не должен совпадать с ее представлениями о правильном результате. Разумеется, это правило работает в обе стороны.

Если же посмотреть шире, то такой подход, наверное, может помочь «подкорректировать» сценарий жизни (согласитесь, в голове у нас он есть). Главное – научиться смотреть на себя со стороны, честно задавать вопросы и честно отвечать на них. Например: нужна ли мне именно эта цель или она навязана мне окружением? На что обратить особое внимание, а что лучше проигнорировать? Буду ли я за это себе благодарна, скажем, через десяток лет?..

На первый взгляд, такие вопросы мы нередко и задаем себе. Но моя практика показала: взгляни на себя со стороны – и ответы станут уже другими. Изменится твоя реакция и на ситуацию, и на людей. И, кто знает, возможно, один честный ответ способен стать началом нового этапа в жизни.