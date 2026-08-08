Каждый дом как хороший знакомый

Профессия,

ставшая судьбой

– На тот момент у меня был диплом­ ветеринара, я даже полгода поработала в бригаде доярок в родном селе Базартобе – принимала молоко. Но, видимо, это было не мое. Хотелось жить и работать в крупном населенном пункте. Думала, устроюсь в больницу санитаркой и буду поступать в медучилище. Родители, видя мой настрой, согласились и отпус­тили. В Уральске мы с девчатами сняли комнатку. Но в больнице потребовали местную прописку. Пришлось менять планы, – вспоминает Клара Рустемовна. – Ни родных, ни знакомых в городе не было. Нам подсказали, что молодежь нужна на стройке. Несколько дней ушло на то, чтобы просто найти строительную компанию.

И вот стайка девчат неуверенно озирается по сторонам на первом этаже конторы «Отделстроя».

Их окликнула приветливая женщина, как оказалось, начальник отдела кадров Лариса Владимировна Панютина. Новеньким она буквально на фотографиях показывала, какие бывают строи­тельные профессии, подходящие для девчат. Разложила все по полочкам. Девушки уяснили главное – есть работа, всему обу­чат, дадут общежитие. Клара решила, что будет штукатуром.

Первое впечатление от стройки несколько обескуражило: строящееся здание, предназначенное для отделки, было открыто всем сквознякам, кругом – штабеля стройматериала. Но бояться было некогда. Вокруг кипела работа.

Клару определили в бригаду делегата двух партийных съез­дов, трудяги и просто хорошей женщины Екатерины Сергеевны Струковой. Работали звеньями по четыре человека. Ее первой звеньевой стала землячка из Тайпакского района Вера Павловна Негру. Она учила молодежь всему, давала советы.

Потом были курсы в учкомбинате, и спустя два месяца Клара получила «корочку» штукатура 2-го разряда.

Штукатуром она проработала до 1993 года. Потом вышла замуж, родила дочку и сына. Когда вернулась из декретного отпуска, ее бригаду успели расформировать – кто на пенсию вышел, кто уволился. Штукатуров объединили с малярами. В 2017 году Клара Рустемовна получила 5-й разряд маляра и сама возглавила бригаду.

След на родной земле

Она помнит каждую стройку, где есть доля ее труда. Первым был универмаг в Уральске. За эти 40 лет «Отделстрой» построил десятки объектов в городе и селах области – крупные и не очень, но все, безусловно, важные и долгожданные для людей. Были жаркие дни, несмотря на морозы. И не только потому, что сроки горели, а потому что атмосфера на стройплощадке и в коллективе грела по-хорошему. Приятно было, когда заказчики, в том числе и иностранные, давали высокую оценку качеству и темпам работы компании.

В 2011 году коллективу пришлось выдержать настоящий экзамен – за пять месяцев построить пятиэтажный дом для пострадавших от наводнения. Одним из самых памятных лично для Клары стало строительство школы в селе Конеккеткен в 2012-м. А запомнилась искренняя радость сельчан, что теперь их дети будут учиться в новой школе.

– Каждый жилой дом, амбулатория или детский сад, где есть твой вклад, – как хороший знакомый,­ о котором вспоминаешь с теплотой в душе, а проходя мимо, хочешь зайти, чтобы узнать, как здесь поживают, не нужен ли ремонт? – говорит Клара­ Газизова. – Строить нужно так, чтобы и через 100, и 200 лет здание крепко стояло на фундаменте, а потомки вспоминали лишь добрым­ словом.

В 2023 году ТОО «СКФ «Отделстрой» приступило к возведению комфортной школы на 1 200 мест в селе Подстепном в рамках нацио­нального проекта. А уже весной 2025 года здесь зазвенел звонок на первый урок. Чтобы сдать объект в срок, даже празднование 50-летия компании перенесли на несколько месяцев.

К началу нового учебного года строители намерены сдать в экс­плуатацию очередной образовательный объект – лабораторию Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова. Трехэтажное здание построено с нуля. Сейчас на объект уже завозят и монтируют мебель, оборудование. Штукатуры и маляры отмывают окна, кафель на стенах и полах, наносят финишный слой краски. Интересуюсь: легко ли это – весь день в активном движении?

– Полезно. Еще и танцевать после работы могу, – с улыбкой отвечает моя визави.

Есть люди, для которых труднос­ти – не повод для жалоб, а вызов. Так, вместе с напарницей Кларе Рустемовне несколько лет назад довелось красить свод церк­ви. Это был объект, за который компания взялась в рамках благотворительности. В прошлом году «Отделстрой» проводил там ремонт. И снова две недели работы на лесах на высоте 18 метров!

Большой удачей считает Клара Рустемовна то, что всю жизнь она проработала именно в компании ТОО «СКФ «Отделстрой» под руководством Валентины Михно. Потомственный строитель, отдавшая стройке свыше полувека, Валентина Павловна сумела сплотить коллектив вокруг себя, вывести компанию в число флагманов строительной отрасли региона.

Множество грамот и благодарственных писем хранится в семейном архиве моей героини как признательность за добросовестный и плодотворный труд и профессионализм. В 2018 году Клара Газизова была удостоена государственной награды – ордена «Еңбек даңқы» III степени.

Она стала верным наставником не одного поколения молодых работников компании, передавая им свои знания и опыт. С гордостью говорит о тех, кто, повысив квалификацию под ее началом, открыл свое дело и работает индивидуально. Вот только молодежи с каждым годом все меньше приходит на стройку. Сторонятся физической работы, предпочитая положить диплом на полку и ждать теплого места в офисе.

– Пусть побольше молодых приходит к нам на смену. Сейчас, когда республика развивается, а города и села прирастают целыми микрорайонами, строители особенно востребованы. Не зря считается, что врач, учитель и строитель – самые важные профессии, – говорит ветеран отрасли.