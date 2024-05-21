Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?

Спектакль «Сүйікті етші, сүйіктім!» («Люби меня, любимый») поднимает животрепещущие темы – что поможет справиться с кризисом в семейных отношениях и возможно ли простить измену в браке?

Перед началом представления театралы лицезрели в фойе фотографии супружеских пар артистов, что невольно вызывает умиление. Принято считать, что в творческой среде непросто создать крепкие семьи, однако жастаровцы убеждают публику в обратном.

Новая постановка театра – лирическая драма о труднос­тях преодоления депрессии и усталости от семейного быта, запретном романтическом увлечении, способном привести к расставанию и разводу. Спектакль режиссера Нурфата Вахитова, созданный по мотивам произведения Аклимы Исмаил, тонко и пронзительно повествует о том, как люди отчаянно пытаются найти выход из любовного треугольника.

История семейной пары, в которой жена узнает об измене суп­руга, многих тронула до глубины души. В ней красной линией проходит идея о разности мужской и женской психологии, что придает сценическому действию особое эмоциональное звучание и погружает в многогранный мир человеческих взаимоотношений. По словам режиссера, литературный материал интересен тем, что позволяет проанализировать фатальные ошибки мужчин и женщин, готовых разорвать брачные узы.

Завязка сюжета напоминает вполне обыденный адюльтер со скандалами, ссорами и прис­тупами ревности Жомарта и Жамал, которых сыграли Елдос Шайкенов и Шехназа Кызыханова. Однако особенно эмоцио­нальной получилась сцена, когда супруга обнаруживает сообщения от любовницы мужа. Актриса убедительно передала обиду и боль замужней женщины, которая впоследствии нашла в себе силы для внутреннего и внешнего преображения.

В работе над ролью Шехназе Кызыхановой помогали советы опытных коллег, создавших крепкие и дружные семьи.

– Обычно в театрах предпочитают показывать публике классические истории любви, но там мало символики современных романтических отношений. Думаю, данная постановка во многом отражает переживания многих людей, так как эти герои вполне узнаваемы среди нашего окружения. Психологи говорят, что в театре зрители как будто проходят терапию и лечат душевные раны. Если у них происходят подобные ситуации, то здесь люди смогут осознанно понаблюдать и проанализировать собственное поведение со стороны. Моя героиня решает начать новую жизнь. Она осуществляет свою давнюю мечту стать писательницей и описывает в книге пикантные подробности личной жизни, – говорит исполнительница главной роли.

Актер Елдос Шайкенов считает, что у каждого из персонажей находятся свои «скелеты в шкафу». Его герой через некоторое время чувствует себя виноватым и сожалеет о своем неблаговидном поступке.

– Иногда людям бывает непросто найти вторую половинку или родственную душу. Жомарт начинает изменять жене, что становится для нее большим испытанием. Он искренне просит прощения у супруги, которая не может забыть о предательстве. Важно, чтобы каждый человек ценил и сохранял тепло домашнего очага и избегал ошибок, которые могут привести к утрате семьи. Думаю, что зрители сделают соответствующие выводы, – прокомментировал Елдос Шайкенов.

Актриса Асем Жорабек поразмышляла о том, почему некоторые успешные женщины, реализовавшие карьерные амбиции, вдруг соглашаются встречаться с женатыми мужчинами. В ее манере актерской игры легко прочитывались нежность, страсть, страх одиночества, горечь бесконечного ожидания и надежда на перемены к лучшему.

– Наверное, любовницам бывает непросто, они страдают и плачут от такого безвыходного положения. У них тоже есть как положительные, так и отрицательные качества, они борются за свою правду. Я недавно вышла замуж, поэтому это мне помогло понять мотивы поступков моей героини Алины. Мне кажется, что можно бесконечно изучать психологию таких персонажей, пришлось даже «ломать» ограничивающие установки. На мой взгляд, она очень смелая, темпераментная и самоуверенная девушка, которая не боится ради собственной выгоды разрушить чужую семью. Надеюсь, что после просмотра спектакля люди задумаются о ценности семейных отношений, – говорит Асем Жорабек.

Добавим, что интересные актерские работы в образах Сании и Асхата представили Мадина Май и Абуталип Амре.