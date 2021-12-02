Как старейший театр Казахстана пережил распад СССР и бурные события 90-х годов

З0 лет Независимости стали важной вехой и в истории одного из старейших театров Казахстана – Национального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. Об этом наш разговор с его директором – заслуженным деятелем РК, лауреатом Национальной театральной премии «Сахнагер»Юрием Якушевым.– Когда на политической карте мира появилось новое государство – Республика Казахстан, ему пришлось пройти через сложный период становления. Вместе со страной это довелось пережить и нам. Конечно, тогда мы были моложе на 30 лет и, возможно, не в полной мере осознавали глобальность произошедших перемен. Это пришло позже.Особенно трудными были «лихие девяностые», когда распалась огромная страна, и на ее обломках надо было создавать независимое государство. Следует отдать должное нашему Первому Президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который не растерялся в это архисложное время и твердыми, планомерными шагами стал выстраивать государственность. Но для начала надо было определиться, как теперь мы все будем жить.В нелегкой ситуации выбора оказалось и руководство театра – его тогдашний художественный руководитель Рубен Суренович Андриасян и директор Александр Пантелеевич Довгопол, которым довелось вести «корабль» сквозь бурлящее море перемен так, чтобы он не налетел на рифы и не разбился о скалы.– И театру тоже! Ведь и у нас оказались разорванными сложившиеся творческие связи, резко сократились человеческие ресурсы, финансирование уменьшилось до минимума. Руководители государства тогда повели себя очень достойно: во времена экономической разрухи, когда многие категории граждан месяцами не получали зарплату, работникам культуры все же платили пусть небольшие деньги, но всегда вовремя. Более того, в театре Лермонтова сотрудникам даже выдавали аванс, как в старые добрые времена.– Действительно, тогда театр выполнял очень важную миссию: во что бы то ни стало нужно было вселить оптимизм в души людей. Поэтому тот период ознаменовался постановкой комедий – и классических, и современных. Многие тогда нас критиковали: дескать, театр драмы превратился в театр комедий. Но тогда это было необходимо.– Да, в советское время все театры были государственными, а с переходом на рыночные отношения нам пришлось вписываться в новую парадигму. В 1998 году Астана стала столицей, туда переехали все органы управления. Вскоре из Алматы в новую столицу отправились руководители ведущих театров, чтобы определиться, как им жить дальше в новых экономических условиях, в какой форме собственности существовать. Были жаркие споры, высказывались самые разные предложения. В итоге форма собственности все-таки была определена – театры стали казенными государственными предприятиями.– Дело в том, что еще в имперскую эпоху слово «казенный» по отношению к театру было чуть ли не ругательным, поэтому все так и воспринималось. Но сейчас могу сказать, что это было правильное решение, так как оно подразумевало такой уровень взаимоотношения теат­ров и государства, при котором бюджет поддерживал театры и обеспечивал финансирование. В советские времена театры считались планово-убыточными предприятиями, а казенное предприятие предполагало дейст­вие по принципу оперативного управления театрами и поступление субсидий на покрытие расходов.– Мы росли вместе со страной, в которой наметился подъем. Очерчивались вполне конк­ретные задачи, были приняты стратегические программы, что говорило о состоятельности государства.– Конечно! Театр не может жить одним днем. Правда, наши перс­пективы были скромнее. Нам помогло то, что в те годы стали появляться спонсоры. Многие компании помогали не только нашему театру, но и другим.Например, в 2000 году мы смог­ли на спонсорские деньги поставить спектакль «Эзоп» с роскошными декорациями, кос­тюмами... Его увидел министр культуры Мухтар Кул-Мухаммед, а затем театр посетил Первый Пре­зидент страны Нурсултан Назарбаев. Позднее спектакль «Эзоп» был удостоен Государственной премии, ее также присудили режиссеру-постановщику Рубену Андриасяну, художнику Владимиру Кужелю, актерам Ирине Лебсак, Юрию Капустину и Сергею Погосяну.– Нет, раньше ее присуждали только артистам. Это пока единственный случай в истории нашего театра. Замечу, что Нурсултан Абишевич Назарбаев никогда не обходил наш театр вниманием, неоднократно встречался с коллективом. В ноябре 2003 года, когда театр отмечал 70-летие со дня основания, Первый Президент тепло поздравил нас с юбилеем, отметив, что многие постановки театра имени Лермонтова «бесспорно, оставили заметный след в культурной жизни многонацио­нального Казахстана».В том же 2003 году театр получил, если можно так сказать, свое новое лицо. Вместе с нашим художником Владимиром Кужелем мы разработали новый логотип, определив цветовую гамму из трех составляющих – бордо, белый и серый цвета (серый – цвет нашей сцены), и в такой колористике стали печататься программки и афиши. Тогда же первыми в Казахстане мы приступили к созданию своего сайта.Вскоре в театре начался капитальный ремонт, который продолжался с 2005-го по 2008-й. Признаюсь, когда я увидел разрушенное практически до основания здание, то пришел в ужас. Не верилось, что все восстановится. И мы очень благодарны нашим коллегам, которые тогда предоставили возможность выступать на их сценах: это и Театр казахской драмы имени Ауэзова, и казахский ТЮЗ имени Мусрепова, и уйгурский театр...Пользуясь случаем, хочу выразить признательность нашему министерству, которое не только в полном объеме нас финансировало, но и инициировало какие-то доплаты, чтобы мы смогли сохранить коллектив. Более того, с мая по октябрь 2007 года мы отправились в турне по городам Казахстана.Словом, мы пережили этот нелегкий период. А главное – получили практически новое здание, прекрасно восстановленное.– И здесь были проблемы, ведь после распада СССР театр не выезжал на гастроли почти 12 лет! Поэтому одной из главных моих задач стало возобновление гаст­рольной деятельности. Это было жизненно необходимо. Конечно, пришлось приложить немало усилий, поработать со спонсорами, чтобы найти необходимые средства. И в 2000 году мы впервые после долгого перерыва выехали с гастролями в Караганду. В этом нам помогли местные бизнесмены.А вскоре увеличилось финансирование, и театру стали выделять деньги на гастроли. К сожалению, эта практика не распространяется на фестивальную деятельность по сей день.В 2004 году мы поехали на гаст­роли в Москву, работали на площадке филиала Малого теат­ра. Москвичи нас очень тепло принимали. С тех пор мы активно участвуем в казахстанских и международных фестивалях, достойно представляя отечественную культуру на различных театральных форумах.Например, мы стали постоянными участниками фестиваля «Встречи в России», который в Санкт-Петербурге проводит театр-фестиваль «Балтийский дом» и «Соотечественники» в Саранске. Туда мы возили спектакли «Семейный портрет с пос­торонним», где главную роль исполнял заслуженный артист Казахстана Владимир Толоконников, а также «Балкон» Ермека Аманшаева и «Восхождение на Фудзияму» Калтая Мухамеджанова и Чингиза Айтматова, ставшие лауреатами. Последний посвящен 20-летию Независимос­ти Казахстана и был записан для «Радио России. Культура».В 2006 году мы приняли участие в международном фестивале «По Шелковому пути» в городе Мюльхайм (Германия).В 2009 году по приглашению южнокорейской стороны в рамках фестиваля «По Шелковому пути» вместе с тремя алматинскими театрами побывали в Сеуле. Это был интересный опыт, ведь мы столкнулись с совершенно другой публикой. Пока шел спектакль, зрители не проявляли никаких эмоций. Это было настолько непривычно, что актеры просто растерялись. Зато потом зал буквально взорвался овациями.В ноябре 2013 года наш театр вновь побывал в Москве, выступали на сцене Московского художественного театра. Одна из газет тогда написала: «Отголоски этих на удивление теплых осенних дней еще долго будут отзываться яркими воспоминаниями у зрителей, а заряд воодушевления пригодится актерам на родине, чтобы на волне эмоционального подъема творить новые спектакли для будущих гастролей».Хочу отметить, что фестивальная деятельность не прерывалась даже во время пандемии. Например, мы участвовали в онлайн-фестивале «Витязь», которым руководит известный российский актер и режиссер Николай Бурляев. Этот фестиваль был посвящен памяти талантливого российского драматурга Александра Вампилова, и в нем принимали участие только спектакли, поставленные по его пьесам. А у нас была запись спектакля «Старший сын» в ­постановке Дмитрия Скирты, мы ее представили и стали лауреатами.– В 2014 году Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности при Министерстве культуры России разработал специальную программу «Большие гастроли», которая нацелена на формирование общего культурного пространства России, а также на расширение рамок творческого сотрудничества, прежде всего с постсоветскими странами. В дальнее зарубежье ведущие российские театры ездили постоянно, а вот о своих ближайших соседях стали забывать.Поначалу «Большие гастроли» проходили только по российским городам, но уже через год заработала зарубежная программа, в которую попал театр имени Лермонтова. Благодаря этому мы смогли побывать в Сибири (Барнаул, Новокузнецк, Новосибирск), а также в Уфе, Тольятти, Оренбурге, Орске...Для нас было высокой честью получить благодарственное письмо от Президента России Владимира Путина, который высоко оценил «большой вклад в популяризацию русского теат­рального искусства, сохранение русской культуры в Республике Казахстан, укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Респуб­ликой Казахстан». Это серьезная награда для коллектива и свидетельство того, что мы достойно представляем теат­ральное искусство Казахстана, которое успешно интегрируется в мировое культурное ­пространство.– Популярный российский актер и режиссер, заслуженный артист России Владимир Еремин в советское время начинал свой творческий путь в нашем театре. Он поставил несколько спектаклей, в том числе один по собственной пьесе «Пожар в сумасшедшем доме во время наводнения». Огромным успехом у зрителей пользовались его «Чудики» по рассказам Василия Шукшина и «Визит старой дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится.Роман Виктюк поставил у нас «Фуршет после премьеры» по пьесе Красногорова. То, что мы смогли пригласить Романа Григорьевича, большая удача теат­ра, ведь это совершенно иной уровень режиссуры, другая стилистика…– Все произошло неожиданно и быстро. 13 марта 2020 года в стране было объявлено чрезвычайное положение, и в тот же день поступило распоряжение закрыть театры. Нам даже не разрешили сыграть объявленный на этот день спектакль.Неделю мы еще репетировали: готовили к выпуску премьеру «Вдовий пароход» по одноименной повести Ирины Грековой (режиссер Андрей Кизилов). Параллельно шла работа на малой сцене над спектаклем «Мой папа – Питер Пэн» по пьесе Керен Климовски (режиссер Дмитрий Скирта). Но 20 марта все работы пришлось прекратить из-за ужес­точения карантинного режима. Театр, образно говоря, закрыли на замок.– Если у зарубежных коллег была возможность показывать спектакли в режиме трансляции при пустом зале, то мы этого делать не могли – у нас нет таких технических возможностей. Но мы стали искать другие формы общения со зрителями.Решили выложить в Сеть архивные спектакли. Конечно, столкнулись со сложностями, учитывая техническое состояние записей, вопросы с авторскими правами.Нам очень помогла теат­ральный фотограф, сейчас она и хранитель театрального музея, Марина Константинова, которая оцифровывала старые записи.Еще мы запустили программу под названием «Карантинник». Это встречи с актерами, которые прямо из дома рассказывали о своей работе, общались со зрителями, отвечали на их вопросы. В этом проекте активно участвовали молодые актеры: Камилла Ермекова, Арлан Касиманов, Наталья Гурьянова, Владислав Букаткин, Лидия Лагунова, Ирина Кельблер, Дмитрий Багрянцев и другие.Артисты записывали дома какие-то ролики, выкладывали их на страницы театра в со­циальных сетях. В таких показах были задействованы наши ведущие актеры: Дмитрий Скирта, Анастасия Темкина, Сергей Уфимцев, Роман Жуков, Виктория Павленко, Ольга Ландина и другие. Также мы сделали цикл программ «Маске рад». Нам было важно показать, что театр жив.Радует, что мы второй год принимаем участие в международном фестивале русских театров зарубежья. В 2020 году он проходил в Москве в Театре Et Cetera, которым руководит Александр Калягин. В этом году возили спектакль Галины Пьяновой «Осенняя соната» в Брест, на международный театральный фестиваль «Белая вежа». Там приз за лучшую женскую роль получила Ирина Лебсак.– В нашем театре во все времена были прекрасные актеры, что отмечено их наградами и званиями. Достаточно назвать имена таких корифеев сцены, как народные артисты СССР Евгений Диордиев, Валентина Харламова, народные артисты Казахской ССР Лия Нэльская, Лев Темкин, заслуженный артист Казахской ССР Владимир Толоконников и многие другие, увы, уже ушедшие из жизни.В нашей труппе и сейчас ярко, увлеченно работают заслуженные артисты и заслуженные деятели Казахстана – Геннадий Балаев, Татьяна Банченко, Михаил Токарев, Нина Жмеренецкая, Сергей Уфимцев, Ирина Лебсак, Марина Ганцева, Людмила Тимошенко, Анатолий Креженчуков, Виталий Гришко.Преемственность поколений – важнейшая составляющая теат­рального процесса. Обновление труппы, пополнение творческого коллектива выпускниками Академии имени Жургенова в нашем театре происходит регулярно. За последние годы к нам пришла плеяда молодых талантливых артистов, в их числе ученики нашего бывшего художественного руководителя Рубена Андриасяна – Ирина Кельблер, Камилла Ермекова, Илья Шилкин, Кристина Храмова, Виктория Павленко, Роман Жуков, Дмитрий Багрянцев, Анна Логвиненко, Рауф Хабибуллин.30 лет, несмотря на все сложности, прожиты плодотворно. А значит, театр, несмотря на солидный возраст (мы стоим на пороге 90-летия), остается молодым и главное – нужным нашим зрителям.