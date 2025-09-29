Как суперкомпьютер помогает казахстанским ученым делать открытия

Назарбаев университет пополнил свои ресурсы новыми вычислительными мощностями, позволяющими казахстанским исследователям решать новые задачи, которые стоят перед современной наукой. В частности, диагностировать сложные заболевания, прогнозировать стихийные бедствия, решать промышленные задачи и многое другое.

Фото: Nazarbayev University

Суперкомпьютер - что это и для чего он нужен Казахстану

Суперкомпьютер - это комплекс вычислительных узлов с разными характеристиками, которые могут обмениваться как вычислительными, так и информационными ресурсами. NU  начал закупать суперкомпьютеры из США в 2018 году, ежегодно обновляя их модели. Сегодня в университете несколько суперкомпьютеров, часть работают на базе NVIDIA DGX, другие - HPE Apollo. Это серверные системы, которые используются для разных целей. К примеру, Apollo в основном используются для расчетов сложных физико-химических процессов. А NVIDIA DGX хороши в решении задач с интенсивными вычислениями, например, для обучения моделей искусственного интеллекта. Cовременная языковая модель искусственного интеллекта KazLLM, созданная для обработки, анализа и генерации текстов на казахском языке, была натренирована именно на его мощностях. Институт умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) разработал большую языковую модель, чтобы Казахстан также мог воспользоваться достижениями генеративного ИИ.А это вопрос цифрового суверенитета, новых научных открытий и следовательно социально-экономического эффекта, считают в ISSAI.

Новая система последнего поколения

Новый суперкомпьютер Назарбаев университета собран компанией Hewlett Packard Enterprise. Это производитель номер один в мире HPC систем. Внутри системы - чипы NVIDIA которые могут быть эффективно использованы как для научных расчетов, так и для тренировки нейронных моделей машинного обучения и ИИ. Все сервера требуют охлаждения, уникальность системы нового суперкомпьютера – жидкостное охлаждение, это сложно, но эффективно и эргономично. А его мощности в десятки раз превосходят предыдущий суперкомпьютер.

Для ученых важна инфраструктура для реализации научных проектов.

Ассоциированный профессор NU Ерназар Абдикамалов говорит, что с помощью суперкомпьютеров теперь можно самые сложные решать космические задачи:

«Моя тема - это изучение космоса ого интеллекта. То есть, с одной стороны, с помощью телескопов мы получаем сигналы из космоса, но содержание этих сигналов нужно расшифровать. И тут на помощь приходит искусственный интеллект. Также мы моделируем разные явления, которые происходят в космосе при помощи суперкомпьютера, допустим, как образуется звезда. Нам всегда не хватало мощностей, чтобы решить эти задачи по симуляции. С новым суперкомпьютером и при помощи искусственного интеллекта это стало возможным».

И подобных задач, которые стоят перед казахстанскими учеными, множество: в медицине, экономике, промышленности, образовании. Не случайно сегодня гонка вооружений превратилась в гонку за суперкомпьютерами.

 

#Казахстан #суперкомпьютер #NU

