Как в Астане помогают жертвам бытового насилия

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Казахстане проходит международная акция «16 дней активных действий против насилия»

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Астане комплексную помощь женщинам и детям, столкнувшимся с бытовым насилием, оказывают в кризисном центре «Үміт», передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Кризисный центр работает с 2013 года. Он рассчитан на 70 мест и функционирует в рамках государственного стандарта оказания социальных услуг.

«Мы предоставляем проживание, пятиразовое питание и всестороннюю поддержку. Наша основная задача — не только обеспечить безопасное убежище, но и помочь людям восстановить их жизнь», — рассказал директор центра Галихан Куканбеков.

Для каждого поступившего разрабатывается индивидуальный план реабилитации. Пребывание в центре длится от одного до шести месяцев, после чего специалисты продолжают сопровождать клиентов в течение года. Центр предоставляет помощь по восьми направлениям: бытовые, медицинские, психологические, экономические, правовые, культурные, трудовые и педагогические услуги.

В этом году трудоустроено 16 человек, 12 детей были устроены в детские сады, а 13 переведены в ближайшие школы. Четыре семьи получили субсидии на арендное жилье, а две прошли конкурс по программе «Арендное жилье без права выкупа».

Помимо этого, центр активно сотрудничает с медицинскими учреждениями, где подопечные центра могут пройти обследование и получить квалифицированную медпомощь.

Центр обеспечивает полную конфиденциальность. Обращения могут быть анонимными, данные шифруются, а право на отказ от раскрытия информации строго соблюдается. Здесь работают два психолога, использующие такие методы, как арт-терапия, медитация и гештальт-терапия.

«В 2024 году мы помогли 47 женщинам и 106 детям. Наша цель — дать людям шанс начать новую жизнь и почувствовать, что они не одни», — отмечает директор.

Жертвы бытового насилия в возрасте от 18 до 58 лет могут обратиться в центр по собственной инициативе или по направлению органов образования, здравоохранения и внутренних дел.

Обратиться в центр можно по номеру: +7 7172 49-78-89.

#Астана #пострадавшие #помощь #бытовое насилие #кризисный центр

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