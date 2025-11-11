Жилищно-коммунальная сфера страны, созданная большей частью в советские годы, нуждается обновлении и реконструкции. К чему может привести затягивание с решением и игнорированием этих, по сути, неотложных задач, можно было увидеть на примере отопительных коллапсов в городах Экибастуз, Риддер

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Из-за аварий в тепловых центрах, их жителям пришлось пройти серьезные испытания на прочность в неотапливаемых квартирах. Для того, чтобы на системной основе решить вопросы отрасли, в декабре 2024 года Правительство приняло национальный проект: «Модернизация энергетического и коммунального секторов» с целью улучшения инфраструктуры в сферах энергетики, ЖКХ и предотвращения аварийных ситуаций.

Документ, о котором идет речь, направлен на решение первоочередных инфраструктурных проблем для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных секторов – тепло-, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, что позволит снизить количество аварий на 20 % и уровень износа оборудования и сетей в среднем по стране до 40%.

Для достижения указанных целей предусмотрено привлечение порядка 13 трлн тенге инвестиций. При модернизации и строительстве энергетической и коммунальной инфраструктуры активно задействовано отечественное производство. Обеспечивается загрузка предприятий, производящих продукцию ЖКХ, включая расширение и открытие новых производств. В целом, реализация Национального проекта будет направлена на улучшение коммунально-энергетической инфраструктуры, что положительно скажется на качестве жизни населения и развитии экономики страны.

Только на модернизацию 86 тыс. км инженерных сетей, намечено привлечь порядка 6,8 трлн тенге инвестиций. Из них 1,6 тыс. км относятся к сетям теплоснабжения, 77,6 тыс. км – электроснабжения, 4,7 тыс. км – водоснабжения и 2,6 тыс. км – водоотведения. Для уменьшения влияния на тариф, приняты законодательные поправки, предусматривающие субсидирование части процентной ставки по займам. В целях смягчения тарифной нагрузки для социально уязвимых слоев населения будет оказываться адресная социальная помощь по возмещению затрат на оплату коммунальных услуг.

На 2025 год в приоритетном порядке рассмотрены и определены 48 субъектов естественных монополий (96 проектов) с высоким уровнем износа активов, имеющих подтвержденные документы и готовые к финансированию на общую сумму 144,5 млрд тенге для ремонта и замены 1 347 км коммунальных сетей и 3 047 единиц оборудования.

В целях обновления коммунальной инфраструктуры путем стимулирования новых инвестиций в отрасль, в течение последних двух лет велась работа по реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции». Она позволила обеспечить привлечение около 605 млрд тенге инвестиций для ремонта 12,3 тыс. км инженерных сетей. Эти меры позволили снизить износ сетей в среднем на 6,2 процентных пункта.

Действующая политика по совершенствованию тарифной методологии нацелена на повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий путем стимулирования новых инвестиций, внедрения инновационных решений, повышения уровня коммуникаций с потребителями и контроля качества оказываемых услуг.